Pierś z kurczaka można serwować na setki sposobów. Pasuje do dań głównych, przekąsek i sałatek. Jest jednym z najbardziej popularnych i uniwersalnych rodzajów mięsa. Można je podawać z makaronem, ryżem, kaszą i wieloma innymi produktami. Jeśli ugotujesz je na parze, będzie też bardzo dietetyczne. Jeżeli pieczesz pierś z kurczaka w piekarniku, warto zawinąć ją w folię aluminiową - dzięki temu zachowa soczystość, a mięso nie stanie się suche i łykowate. Szukasz przepisu na pyszne dania z piersi z kurczaka? Mamy mnóstwo inspiracji!

Przepis na szaszłyki z kurczaka i pomarańczy

Oto składniki na szaszłyki z kurczaka i pomarańczy:

podwójna pierś z kurczaka,

mała papryka czerwona,

mała papryka zielona,

2 pomarańcze,

banan,

słodka papryka,

posiekany ząbek czosnku,

kilka łyżek oleju,

sól,

pieprz.

Jak zrobić szaszłyki z kurczakiem na słodko? Pierś z kurczaka pokrój w średnią kostkę, przełóż do miseczki, polej sokiem wyciśniętym z jednej pomarańczy. Dodaj czosnek. Oprósz solą, pieprzem i papryką. Papryki pokrój w średnią kostkę, banana na sześć części, obraną pomarańczę pokrój na kawałki.

Przygotowane składniki nadziej na patyczki do szaszłyków. Szaszłyki z piersią z kurczaka raz jeszcze oprósz solą i pieprzem. Usmaż na kilku łyżkach oleju.

Zobacz też przepisy na kurczaka pieczonego

Przepis na zapiekankę z piersi kurczaka z ryżem

Oto składniki na zapiekankę z piersi z kurczaka i ryżu:

1,5 szklanki ryżu,

upieczona lub usmażona pierś z kurczaka, pokrojona na małe kawałki,

puszka kukurydzy,

duża cebula,

3 ząbki czosnku,

papryczka chili,

2 łyżeczki ziół prowansalskich,

puszka krojonych pomidorów,

puszka bulionu warzywnego,

4 łyżki oleju,

szczypta słodkiej papryki,

15 dag twardej fety,

10 dag tartego żółtego sera,

sól,

pieprz.

Jak zrobić zapiekankę z piersi z kurczaka i ryżu? Ryż ugotuj w dużej ilości osolonego wrzątku. Czosnek i cebulę obierz, a potem posiekaj. Na oleju przesmaż pokrojoną w kostkę cebulę, czosnek oraz drobniutko posiekaną papryczkę chili. Dodaj pomidory, zioła, sól, paprykę słodką i pieprz. Duś około 10 minut.

Teraz do dania wlej bulion. Połącz z ryżem, kurczakiem i odsączoną kukurydzą. Masę przełóż do foremki. Fetę pokrój w kostkę, danie posyp fetą oraz tartym serem. Zapiekankę z piersią z kurczaka piecz przez mniej więcej 30 minut w piekarniku z termoobiegiem w temperaturze 180 stopni C.

Przepis na roladki z piersi z kurczaka i kapusty

Oto składniki na roladki z kurczaka i kapusty:

4 pojedyncze piersi z kurczaka,

4 duże liście kapusty włoskiej,

1/2 czerwonej papryki,

10 dag żółtego sera w kawałku,

przyprawa do kurczaka,

ząbek czosnku,

łyżka masła,

szczypior,

olej,

sól,

pieprz.

Jak zrobić roladki z piersi z kurczaka? Z liści kapusty odetnij nerwy i obgotuj je lekko we wrzątku. W mięsie natnij nożem głębokie kieszonki. Oprósz solą i pieprzem. Paprykę i połowę sera potnij na podłużne paski. Od każdego liścia odetnij mały kawałek takiej wielkości, aby dało się w niego zawinąć paprykę i ser. Zawiniątka włóż w kieszonki w mięsie i zepnij dokładnie wykałaczkami. Posyp z wierzchu przyprawą do kurczaka i podsmaż na rozgrzanym oleju.

Pozostały ser zetrzyj na tarce i posyp nim liście kapusty. Podsmażoną pierś z kurczaka zdejmij z patelni, usuń wykałaczki i zawiń w liście kapusty. Zwiąż szczypiorkiem, który - żeby był elastyczny - zamocz we wrzątku. Pakieciki ułóż w żaroodpornym naczyniu, włóż łyżkę masła i posiekany czosnek, przykryj folią aluminiową. Wstaw do nagrzanego do temperatury 150 stopni C piekarnika i piecz roladki z kurczaka przez około 20 minut, aby mięso doszło.

