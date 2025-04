​Pierogi to jedna z najpopularniejszych potraw kuchni polskiej. To doskonały pomysł na obiad przez cały rok. W zasadzie nie istnieją osoby, które nie lubiłyby pierogów pod jakąś postacią. To danie podobno było znane w naszym kraju już w średniowieczu. Od tamtej pory cieszy się niesłabnącą popularnością!

Składniki:

2,5 szklanki mąki,

1,5 szklanki wody przegotowanej,

łyżeczka oleju,

szczypta soli,

6-7 średnich ziemniaków ugotowanych,

200 g sera białego,

szczypta pieprzu,

1 średnia cebula,

olej do smażenia.

Przygotowanie:

Mąkę dokładnie przesiej i dodaj stopniowo wodę. Zagniataj i wlewaj jednocześnie olej i wsyp sól. Ugnieć przez około 10 minut, aby ciasto było sprężyste i miękkie. Rozwałkuj cienko i za pomocą szklanki lub innej wykrawaczki oddziel porcje ciasta. Ziemniaki i ser biały przeciśnij przez praskę. Cebulę obierz i posiekaj. Podsmaż na złoty kolor i połącz z ziemniakami, serem, solą i pieprzem. Posmakuj farszu i dopraw według swojego uznania. Wypełnij nim krążki ciasta. Dokładnie zlep i dognieć widelcem tworząc wzór. Gotuj przez około 7 minut od wypłynięcia we wrzącej wodzie. Podawaj z okrasą z cebulki i skwarek.

fot. Adobe Stock

Składniki:

2,5 szklanki mąki,

1,5 szklanki wody przegotowanej,

kostka sera białego,

2 ugotowane ziemniaki,

4 łyżeczki cukru,

łyżeczka oleju,

szczypta soli.

Przygotowanie:

Ser biały i ziemniaki przetrzyj przez praskę. Stopniowo dodawaj mąkę. Wlej olej i dopraw cukrem i solą. W razie potrzeby zmniejsz ilość wody lub zwiększ w zależności od wilgotności sera. Zagnieć do połączenia składników. Zrób długi i cienki rulon. Odkrawaj kawałki ciasta tworząc kształt rombu. Gotuj we wrzącej i osolonej wodzie przez około 8 minut od wypłynięcia. Podawaj z cukrem i bułką tarta podsmażona na oleju lub maśle.

fot. Adobe Stock

Składniki:

2,5 szklanki mąki,

1,5 szklanki wody przegotowanej,

łyżeczka oleju,

szczypta soli,

mięso ugotowane z rosołu lub mięso mielone,

1 średnia cebula.

Przygotowanie:

Mąkę dokładnie przesiej i dodaj stopniowo wodę. Zagniataj i wlewaj jednocześnie olej i wsyp sól. Ugnieć ciasto na pierogi przez około 10 minut, aby ciasto było sprężyste i miękkie. Rozwałkuj cienko i za pomocą szklanki lub innej wykrawaczki oddziel porcje ciasta. Mięso oddziel od kości i zmiel w maszynce do mielenia mięsa. W przypadku mięsa mielonego – podsmaż je z posiekaną cebulą i dopraw. Wypełnij krążki ciasta farszem i dociśnij brzegi. Gotuj w osolonej i wrzącej wodzie przez około 8 minut od wypłynięcia. Podawaj podsmażone lub prosto z wody.

fot. Adobe Stock

Składniki:

2,5 szklanki mąki

1,5 szklanki wody przegotowanej

łyżeczka oleju

kostka białego sera

5 łyżeczek cukru

opakowanie śmietany 18%

szczypta soli

Przygotowanie:

Mąkę dokładnie przesiej i dodaj stopniowo wodę. Zagniataj i wlewaj jednocześnie olej i wsyp sól. Ugnieć przez około 10 minut, aby ciasto było sprężyste i miękkie. Rozwałkuj cienko i za pomocą szklanki lub innej wykrawaczki oddziel porcje ciasta. Ser biały przeciśnij przez praskę, wymieszaj ze śmietaną i cukrem. Farsz nałóż do kawałków ciasta i dociśnij brzegi. Gotuj we wrzącej i osolonej wodzie przez około 6 minut od wypłynięcia. Możesz zaserwować je z dodatkiem owoców, dżemu lub śmietany.

fot. Adobe Stock

Składniki:

2,5 szklanki mąki,

1,5 szklanki wody przegotowanej,

łyżeczka oleju,

pół kostki sera feta,

2 garście liści szpinaku,

szczypta pieprzu,

szczypta soli.

fot. Adobe Stock

Przygotowanie:

Mąkę dokładnie przesiej i dodaj stopniowo wodę. Zagniataj i wlewaj jednocześnie olej i wsyp sól. Ugnieć przez około 10 minut, aby ciasto było sprężyste i miękkie. Rozwałkuj cienko i za pomocą szklanki lub innej wykrawaczki oddziel porcje ciasta. Szpinak podsmaż na patelni z odrobiną masła i połącz z fetą. Dopraw pieprzem. Nałóż farsz do krążków ciasta i zawiń brzegi. Gotuj w osolonej wodzie przez około 7 minut od wypłynięcia. Podsmaż na patelni z dodatkiem płatków migdałów.

