Patisony to warzywa o unikalnym kształcie i smaku zbliżonym do dyni oraz kabaczka. Najpyszniejsze są patisony marynowane, ale młode okazy w sezonie również świetnie smakują: soczyste, mięsiste i słodkie. Dodatkowo niskokaloryczne (20 kcal w 100 g) i bogate w witaminę C.

Jak inne rośliny dyniowate - np. kabaczek i sama dynia - patisony przywędrowały do nas z Ameryki Północnej. Młode, małe patisony mają delikatną skórkę - surowe można dodawać np. do sałatek.

Większe trzeba obrać, miąższ pokroić i dodać do potraw duszonych lub smażonych, np. gulaszy, warzyw z patelni. Świetnie nadają się też do faszerowania mielonym mięsem lub grzybami - dotyczy to szczególnie dań z dużych patisonów. Zrobisz z nich też pyszne i rozpływające się w ustach placki z patisonów.

Duże patisony mogą osiągnąć średnicę nawet 20 centymetrów. Takie (ale także te mniejsze) warzywa można z powodzeniem wykorzystać do przygotowania oryginalnych i smacznych, patisonowych frytek: pokrój je w słupki jak ziemniaki, posól, zostaw na 15 minut na sicie, po czym usmaż na rumiano, na rozgrzanym mocno oleju. Obieraj je cienko, najlepiej obieraczką – tuż pod skórką jest wiele cennych składników odżywczych.

Marynowane patisony to najbardziej popularny przepis. Przygotujesz je w kilka chwil, a smak patisonów zachowasz w ten sposób na cały rok. Możesz po nie sięgać jesienią oraz zimą, wykorzystując jako dodatek do dań obiadowych.

Składniki:

2 kg drobnych patisonów,

2 litry wody,

350 ml octu,

250 g cukru,

3 płaskie łyżki soli,

1 łyżeczka gorczycy,

2 ząbki czosnki,

3 liście laurowe,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

kilka ziaren pieprzu.

Sposób przygotowania:

Umyte patisony umieść ciasno w wyparzonych słoikach. Ze składników stwórz zalewę, umieszczając je w garnku i doprowadzając do wrzenia. Gotuj przez 5 minut. Gorącą zalewę przelej do słoików z patisonami do marynowania. Szczelnie zakręć. Patisony w słoikach pasteryzuj przez 20 minut w garnku wypełnionym wodą do 3/4 wysokości słoików. Możesz też wybrać inny sposób pasteryzacji. Patisony marynowane najlepiej smakują po ok. miesiącu w ciemnym miejscu.

fot. Marynowane patisony/Adobe Stock, annapustynnikova

Faszerowane patisony możesz przygotować w wersji mięsnej lub wegetariańskiej. W przygotowaniu są podobne do cukinii - w piekarniku szybko miękną, dzięki czemu możesz nadziać je dowolnym farszem.

Składniki:

kilka dużych lub średnich patisonów,

ok. 100-120 g ryżu,

czerwona i żółta papryka,

kilka plasterków wędliny lub boczku,

2 łyżki przecieru pomidorowego,

sól i pieprz,

słodka papryka,

majeranek,

zioła do dekoracji,

oliwa lub olej.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nastaw na 180 stopni. Ryż ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Patisony umyj, odkrój "kapelusz", a następnie wydrąż środek. Paprykę umyj i pokrój w kostkę. Wędlinę poszarp lub pokrój w cienkie paski. Ugotowany ryż odcedź, przełóż do miski i wymieszaj z papryką, mięsem oraz miąższem z patisonów. Dodaj także odrobinę oleju. Dodaj przyprawy, jeszcze raz zamieszaj, a następnie przełóż farsz do patisonów. Przykryj "kapeluszami". Wstaw do piekarnika na ok. 20-30 minut. Patisony muszą zmięknąć, zmarszczyć się i lekko przyrumienić.

fot. Patison faszerowany/Adobe Stock, myviewpoint

Sałatka z patisonów to przepis, w którym masz pełną dowolność. Wykorzystaj ulubione przyprawy oraz przygotuj lekki, orzeźwiający dressing.

Składniki:

kilka patisonów,

sól i pieprz,

ulubione przyprawy,

po 2 łyżki wody i oleju,

łyżka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Patisony umyj, obierz i pokrój na cienkie plasterki, a następnie upiecz w piekarniku lub usmaż na patelni grillowej z niewielką ilością tłuszczu. Możesz wykorzystać także grill elektryczny. W miseczce wymieszaj olej, wodę oraz sok z cytryny, a następie dodaj sól i pieprz. Gotowe patisony przełóż na talerz, posyp przyprawami i polej dressingiem. Udekoruj świeżymi ziołami wedle uznania.

fot. Patison: przepis na sałatkę/Adobe Stock, ArtCookStudio

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.07.2020.

