Źródło błonnika pokarmowego, witamin i minerałów jakim są owoce, możemy wykorzystać do przygotowania doskonałych deserów, jak i dań wytrawnych. Sałatka owocowa z dodatkiem bananów, truskawek lub jagód to świetny pomysł na lekki deser dla dzieci!

Owoce – właściwości

Spożywanie owoców to bardzo ważny krok w utrzymaniu prawidłowej diety, która może przyczynić się zmniejszenia chorób układu krążenia, w tym zawału serca.

Dieta bogata w jabłka, śliwki lub inne owoce przyczynia się do zmniejszenia ryzyka powstawania nowotworów.

Przygotowywanie posiłków bazujących na dużej ilości owoców może znacznie obniżyć poziom ciśnienia krwi. Dodatkowo zmniejszamy ryzyko występowania osteoporozy.

Zastępowanie słodkich i słonych przekąsek owocami sezonowymi to doskonały pomysł na zmniejszenie niezdrowych nawyków.

Owoce w czekoladzie

Oto składniki na owoce w czekoladzie:

2 tabliczki czekolady

2 łyżki śmietany kremówki

truskawki

banany

Jak zrobić owoce w czekoladzie?

Czekoladę łamiemy na kawałki i przekładamy do miski. Następnie przygotowujemy garnek z wodą i zagotowujemy. Wkładamy miskę tak, aby nie dotykała wody. Rozpuszczamy czekoladę cały czas mieszając i dolewamy śmietankę kremówkę. Truskawki dokładnie myjemy i obieramy z szypułek, banany kroimy na mniejsze kawałki. Nadziewamy na patyczki do szaszłyków i zanurzamy owoce w czekoladzie. Odstawiamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i zostawiamy do zastygnięcia. Tak przygotowane owoce w czekoladzie możemy dodatkowo posypać wiórkami kokosowymi lub kandyzowaną skórką pomarańczową.

Sałatka owocowa

Oto składniki na sałatkę owocową:

sok z pomarańczy

sok z cytryny

3 łyżeczki cukru

pół ananasa

garść truskawek

2 kiwi

2 pomarańcze

szklanka borówek

Jak zrobić sałatkę owocową?

Wyciskamy sok z jednej pomarańczy i cytryny. Przelewamy do małego rondelka i dosypujemy cukier. Gotujemy przez około minutę do uzyskania gęstego sosu owocowego. Następnie obieramy ananasa ze skórki i wydrążamy środek. Kroimy na mniejsze plasterki. Truskawki myjemy pod bieżącą wodą i pozbywamy się szypułek. Obieramy kiwi i kroimy w kosteczkę. Pomarańcze filetujemy na mniejsze kawałki. Wszystkie owoce przekładamy do miski i wlewamy sos owocowy. Mieszamy dokładnie i pozostawiamy do wchłonięcia. Okrywamy miskę folią spożywczą i przekładamy do lodówki na godzinę. Tak przyrządzona sałatka owocowa idealnie nadaje się zarówno dla dzieci, jak i dorosłych jako przystawka lub deser.

