Tarta z orzechami

Składniki na tartę z orzechami laskowymi, włoskimi i pistacjami:

Na ciasto:

25 dag mąki,

12,5 dag masła,

5 dag cukru,

łyżka śmietany 18%

Na masę orzechową:

5 dag masła,

300 ml śmietanki 30%,

15 dag cukru,

6 dag mąki,

35 dag różnych orzechów (włoskich, laskowych, pistacji - proporcje według upodobania),

2 jajka.

Wszystkie składniki na ciasto wymieszaj w misce, a następnie szybko zagnieć, aż powstanie elastyczna masa. Ciasto rozwałkuj na grubość 0,5 centymetra i wylep nim formę do tarty (najlepiej taką o średnicy 23-26 cm). Ciasto w różnych miejscach ponakłuwaj widelcem. Formę odstaw na 20 minut do lodówki. Przygotuj masę orzechową. 2/3 orzechów posiekaj w malakserze, resztę zostaw w całości. Włóż do rondla cukier, śmietankę i margarynę. Gdy margaryna się rozpuści, wsyp mąkę i mieszaj, by masa nie miała grudek. Zdejmij rondel z ognia i mieszając masę mikserem, dodawaj najpierw po jednym jajku, a następnie wsyp wszystkie posiekane orzechy. Masę orzechową przełóż do foremki z ciastem. Posyp pozostałymi orzechami. Piekarnik nagrzej do temperatury 180 stopni C. Wstaw formę z tartą orzechową i piecz około 40 minut.

