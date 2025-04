Smak dań z opieniek rekompensuje żmudne zbieranie i oczyszczanie grzybów. Opieńki mają miodowo-złoty kolor i ich zatrzęsienie przypada na październik i listopad.

Jak przyrządzać opieńki? Szkół jest wiele, jednak przepisy na te grzyby opierają się głównie na obróbce termicznej, czyli gotowaniu. Grzyby te powinno się gotować min. 5 minut i nie należy wdychać oparów podczas tego procesu. Później opieńki można marynować, smażyć czy dusić.

Marynowane opieńki są pyszne i świetnie sprawdzą się jako dodatek do dań obiadowych i jako szybka przekąska, np. na imprezę. Aby były gotowe, powinny marynować się w szczelnie zapasteryzowanych słoikach przez kilka tygodni

Składniki:

ok. 1 kg opieńków,

1,5 szklanki wody,

0,5 szklanka octu,

1 łyżka cukru,

1 łyżeczka soli,

7 ziaren ziela angielskiego,

3 listki laurowe.

Sposób przygotowania:

Odetnij trzonki opieńków, a kapelusze dokładnie oczyść. Grzyby gotuj w lekko osolonej wodzie przez ok. 20 minut do miękkości. Następnie odcedź je i przelej zimną wodą. W garnku zagotuj wodę z octem, cukrem i solą. Umyj i wyparz słoiki i włóż do nich po jednym liściu laurowym i po dwa ziarna ziela angielskiego. Następnie przełóż do słoików opieńki, zalej gorącą zalewą i pasteryzuj ok. 15 minut.

Gęsty i kremowy sos z opieniek idealnie sprawdzi się jako dodatek do makaronu, ryżu czy kaszy. Może być także bazą farszu do tart na słono czy zup grzybowych. Możesz dodać do niego swoje ulubione przyprawy, aby dopasować smak do swoich preferencji.

Składniki:

300 g opieniek,

olej,

1 l bulionu warzywnego,

4 łyżki śmietany 12%,

1 duża cebula,

1/2 pęczka natki pietruszki,

2 łyżki mąki pszennej,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Odetnij trzonki opieniek, oczyść kapelusze. Pokrój je w kostkę lub w paski, a następnie gotuj przez około 20 minut. Odcedź. Cebulę pokrój w drobną kostkę, rozgrzej olej i wrzuć na patelnię. Gdy się zeszkli, dodaj grzyby, a po minucie - bulion. Całość gotuj przez ok. pół godziny, aż grzyby będą miękkie. Do opieńków dodaj mąkę (rozrobioną uprzednio z odrobiną ciepłej wody) i zamieszaj, dopraw. Zdejmij sos z opieńków z ognia, zabiel go śmietaną i posyp natką pietruszki. Podawaj na ciepło.

Opieńki smażone z cebulką to pyszny pomysł na szybką jesienną przekąskę. Idealnie komponują się z zeszkloną cebulką. Możesz dodać do nich odrobinę octu lub miodu, aby jeszcze bardziej podkreślić smak opieniek.

Składniki:

300 g opieniek,

3 łyżki masła,

majeranek,

pół cebuli,

pół ząbka czosnku,

sól i pieprz,

natka pietruszki.

Sposób przygotowania:

Opieńki pozbaw trzonków, kapelusze oczyść, przepłucz i gotuj w wodzie z solą, około 3 minut od zagotowania. Odcedź i przelej zimną wodą. Zostaw do odparowania i przestygnięcia. Rozpuść łyżkę masła na patelni, wyłóż cebulę i zeszklij. Dodaj czosnek, a potem opieńki. Dodaj majeranek Przełóż na talerz i posyp natką pietruszki. Podaj z grzanką.

Zupa z opieniek jest bardzo łagodna i możesz zrobić ją zarówno z całych grzybów, jak i wersji zupy-krem. Najlepiej przygotować ją na wywarze mięsnym, ale odpowiednio przyprawiony bulion warzywny także świetnie się sprawdzi. Możesz gotową zupę zabielić śmietaną lub pominąć ten krok.

Składniki:

2 udka (mogą być również żeberka lub inne mięso wieprzowe bądź wołowe),

pęczek włoszczyzny bez kapusty,

5 ziemniaków,

ok 1 kg opieniek (mogą być mrożone),

1 cebula,

natka pietruszki,

sól,

pieprz,

śmietana 12%,

listek laurowy,

ziele angielskie.

Sposób przygotowania:

Z udek i włoszczyzny ugotuj wywar. Ziemniaki obierz i pokrój w kostkę. Gotuj chwilę na wolnym ogniu, do miękkości ziemniaków, przelej zimną wodą. Na koniec dodaj pokrojoną w drobną kostkę i zeszkloną cebulę. Zupę z opieniek zapraw śmietaną, ugotowane mięso oskub i wrzuć do zupy, a na końcu dodaj natkę pietruszki.

Opieńki w śmietanie możesz wykorzystać jako pyszny sos do makaronu czy dodatek do mięs, a także jako pyszny składnik kanapek. Ten przepis przygotujesz dosłownie w kilka chwil, więc jeśli szukasz pomysłu na szybką przekąskę - oto on!

Składniki:

30 dag opieniek,

1 cebula obrana i pokrojona na kostkę,

1 kostka rosołowa,

1 l wody,

sól, pieprz,

2-3 łyżki śmietany 12%,

odrobina oleju,

natka pietruszki,

2 łyżki maki rozrobione w 1/2 szklanki wody.

Sposób przygotowania:

Opieńki umyj pod bieżącą wodą, ugotuj w wodzie z solą ok. 15 minut, odcedź. W garnku zeszklij cebulę, opieńki, zalej wodą i gotuj ok. 12 minut. Opieńki dopraw solą i pieprzem, mąkę rozrób z wodą, dodaj do sosu. Na koniec do opieńków i cebuli dodaj śmietanę i natkę pietruszki, poczekaj chwilę i zdejmij z palnika, by śmietana się nie zwarzyła. Opieńki w śmietanie podawaj z ziemniakami, makaronem lub tylko pieczywem.

Na pewno znasz już flaczki z boczniaków. Ten pyszny wegański przepis idealnie sprawdza się jako samodzielna potrawa albo dodatek do ryżu, makaronu czy ziemniaków. W wersji z opieniek takie wege flaczki także będą smakować doskonale i sprawdzą się jako jesienny obiad.

Składniki:

kilka kapeluszy opieniek lub kilkanaście małych grzybów,

2 czerwone cebule,

1 l wody bulionu,

2 marchewki,

3-6 ziemniaki,

sól,

pieprz świeżo mielony,

2 łyżeczki koncentratu pomidorowego,

1,5 łyżki majeranku.

Sposób przygotowania:

Opieńki oczyść, odetnij trzonki, przepłucz. Pokrój w paski, gotuj ok. 20 minut do miękkości. Do bulionu dodaj marchewkę pokrojoną w kostkę lub talarki. Gotuj ok. 10 min. Cebulę obierz, pokrój w kostkę i zeszklij na oleju. Dodaj do niej opieńki na flaczki i smaż całość kilka minut, ciągle mieszając. Przełóż do bulionu z marchewką. Flaczki z opieniek będą smakować wybornie, jeśli dodasz koncentrat pomidorowy i majeranek. Dopraw je do smaku solą, pieprzem.

