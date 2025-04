Ogórek przygotowywany zarówno na surowo lub po zamarynowaniu idealnie komponuje się w sałatkach i przystawkach. Z dodatkiem chili, miodu lub innych przypraw zawekujemy przetwory na zimę. Sprawdź dlaczego warto wzbogacić swoją dietę o smaczne i chrupiące ogórki!

Reklama

Właściwości ogórka

Ogórek to warzywo, które niemal w 96% składa się z wody. Doskonale nawadnia organizm, co pozwala odpowiednio regulować poziom nawilżenia skóry. Dzięki temu procesy starzenia skóry znacznie spowalniają, pozwalając zachować jędrność skóry na dłużej.

Zawiera spora dawkę potasu, co pozytywnie wpływa na obniżenie ciśnienia krwi. Częste spożycie ogórków pozwala w przyszłości zmniejszyć ryzyko występowania choroby Alzheimera oraz wspomaga pracę mózgu.

W postaci plasterków jest stosowany wspomagając przy opuchnięciach twarzy, łagodząc objawy. Przeżuwanie ogórków wspomaga produkcję śliny, która działa bakteriobójczo i zapobiega nieświeżemu oddechowi.

Bogaty w witaminę K odpowiada za zdrowe i mocne kości. Pozwala ona wchłanianie wapnia do organizmu, który także bierze czynny udział w budowaniu kośćca. Każdy, kto ma na względzie zdrową i szczupłą sylwetkę, jak najszybciej powinien wprowadzić ogórka do diety. Jest niskokaloryczny i zawiera spore ilości błonnika.

Ogórek kiszony

Oto składniki na ogórki kiszone:

5 liści laurowych

5 łyżek miodu

ziele angielskie

pęczek kopru

korzeń chrzanu

1,5 kilograma ogórków

4 łyżki soli kamiennej

2,5 litra wody

5 ząbków czosnku

Przepisy na kiszone ogórki

Jak zrobić kiszone ogórki?

Ogórki dokładnie myjemy pod bieżącą wodą i szorujemy skórkę za pomocą szczotki do jarzyn. Wyparzamy przygotowane słoiki. Chrzan oraz czosnek obieramy. Wodę w garnku zagotowujemy osoloną wodę, do której wlewamy miód. Ogórki układamy ciasno w słoikach razem z pozostałymi składnikami naprzemiennie. Zalewamy wcześniej przygotowaną zalewą i dokładnie zakręcamy przykrywką. Ustawiamy do góry dnem i czekamy, aż słoiki przestygną. Tak przyrządzone ogórki ciekawie smakują jako dodatek do mięsnego gulaszu.

Reklama

Sprawdź inne książki kucharskie redakcji Polki.pl