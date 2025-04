Obiad na niedzielę najlepiej przygotować na szybko, aby nie tracić wolnego dnia w kuchni. Sięgnij więc po sprawdzone klasyki i dania z piekarnika, które w dużej mierze robią się same. Zamiast sztywno trzymać się przepisu, wykorzystaj to, co akurat masz w domu.

Jeśli nudzi ci się klasyczne spaghetti, możesz przygotować pyszne pulpety w sosie pomidorowym. To doskonała i szybka propozycja, którą możesz przygotować na patelni i w piekarniku.

Składniki:

500 g mięsa mielonego,

2 jajka,

cebula,

ząbek czosnku,

łyżka oleju,

3 łyżki bułki tartej,

sól i pieprz,

łyżeczka mielonej słodkiej papryki.

puszka krojonych pomidorów,

200 ml bulionu warzywnego.

Sposób przygotowania:

Do miski przełóż mięso, dodaj jajka i przeciśnięty czosnek. Dodaj pokrojoną bardzo drobno lub startą na grubych oczkach cebulę. Dodaj pozostałe składniki (poza pomidorami i bulionem) i wyrób gładką, jednolitą masę. Zwilż dłonie wodą i z porcji masy wyrób kilkanaście pulpetów. Na patelni rozgrzej sporą ilość oleju, a następnie wrzuć pulpety i obsmaż lekko z każdej strony na średnim ogniu. Kiedy będą już zarumienione, dodaj do patelni pomidory z puszki i bulion. Przykryj całość i duś ok. 15 minut. Podawaj z ziemniakami, makaronem lub ryżem.

Pieczony łosoś to zdrowa i pyszna propozycja na niedzielny obiad. Dodatkowo zrobisz go w kilka chwil. W tym przepisie masz pełną dowolność - poza łososiem możesz wykorzystać to, co masz akurat pod ręką.

Składniki:

300 g łososia,

cebula,

łyżka soku z cytryny,

dowolne warzywa (np. marchewka, papryka),

łyżeczka tymianku,

sól i pieprz,

łyżka oleju.

Sposób przygotowania:

Łososia umieść na blasze lub w naczyniu żaroodpornym, a dookoła umieść pokrojone warzywa. Cebulę przekrój na pół lub na ćwiartki i dodaj do reszty warzyw. Posyp wszystko przyprawami oraz polej olejem. Łososia dodatkowo skrop sokiem z cytryny. Tak przygotowany obiad wstaw do piekarnika (180 stopni) na ok. 30-40 minut. Warzywa muszą dobrze się zrumienić lub nawet lekko przypalić. Podawaj z ryżem lub ziemniakami.

Gotujesz niedzielny rosół? Wykorzystaj warzywa z bulionu do przygotowania aromatycznego i kremowego sosu. Połącz go z makaronem, kaszą albo ziemniakami i stwórz pyszne, a przede wszystkim szybkie niedzielne danie.

Składniki:

warzywa z rosołu,

łyżka masła,

100 ml bulionu warzywnego,

łyżka śmietany,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ugotowane warzywa pokrój na mniejsze kawałki i podsmaż krótko w rondelku na rozgrzanym maśle. Dodaj bulion i od razu zmiksuj całość na gładki krem. Jeśli będzie zbyt rzadki, możesz zagęścić go mąką. Dopraw do smaku i lekko zabiel śmietaną. Podawaj z makaronem.

Fani dań z grzybów na pewno z chęcią postawią na niedzielnym stole pyszny sos, który idealnie sprawdzi się jako dodatek do makaronu, ryżu, kaszy, a także placków ziemniaczanych.

Składniki:

300 g grzybów leśnych,

100 g kaszy pęczak,

20 g masła,

łyżka śmietany,

cebula,

2 ząbki czosnku,

majeranek,

sól i pieprz,

tarty ser do posypania.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzej masło i podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę. Kiedy się zeszkli, dodaj posiekane grzyby i przeciśnięty przez praskę czosnek. Duś chwilę na małym ogniu, a kiedy grzyby zmiękną, dodaj przyprawy oraz śmietanę. Całość wymieszaj. Jeśli jest zbyt rzadki, zagęść niewielką ilością mąki wymieszanej z wodą. Kaszę ugotuj według instrukcji na opakowaniu, odcedź i dodaj do sosu. Smaż jeszcze 2-3 minuty. Przełóż gotowy sos do talerza i udekoruj tartym serem.

