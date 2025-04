Maj to pora rozkwitu wiosny, a w tym roku również pierwsze dni lata - chociaż w kalendarzu ciągle zostało do niego jeszcze kilka tygodni, to pogoda sprzyjała grillowaniu, opalaniu i wypoczynkowi!

Z pewnością widać to było także w naszych kuchniach... Zobaczcie same, jakie przepisy cieszyły się w tym miesiącu największą popularnością wśród użytkowniczek serwisu Polki.pl!

Najlepsze przepisy: maj 2016

W maju trwa w najlepsze sezon na rzodkiewki, szparagi, botwinkę, młodą kapustę i rabarbar. Pojawiają się też młode ziemniaki, groszek zielony, szczaw i... wyczekiwane przez wszystkich truskawki!

Ten miesiąc upłynął zdecydowanie pod znakiem deserów bez pieczenia - były przez was testowane najchętniej. Dodatkowo, w majowej czołówce znajdują się przepisy z truskawkami, pomysły na lekkie wiosenne obiady, a także jedna sałatka i jedno danie z grilla. Każda z nas znajdzie coś dla siebie - warto wypróbować wszystkie!

Zobacz 10 najpopularniejszych przepisów maja!