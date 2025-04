Zawsze pod koniec miesiąca gromadzę dla was 10 przepisów, które były ostatnio największymi hitami. To nie ja tworzę ten ranking - formujecie go wy, a ja sprawdzam zainteresowanie daną publikacją. To pomysły, które spodobały się użytkowniczkom Polki.pl: możecie mieć pewność, że wy także będziecie z nich zadowolone!

Najlepsze przepisy: czerwiec 2016

Czerwiec jest zawsze na naszym serwisie określany mianem Święta Truskawki. Widać to oczywiście także w naszym podsumowaniu - chętnie testowałyście przepisy na desery z truskawkami.

Poza tym ten miesiąc upływał pod znakiem pierwszych malin i jagód, młodych warzyw (czy wy też zajadacie się do woli młodymi ziemniakami i kapustą?!) oraz pysznego szpinaku.

Sprawdź 10 najpopularniejszych przepisów czerwca!