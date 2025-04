Zapiekanki to jedne z tych dań, które łączą w sobie prostotę, smak i wygodę. Są sycące, łatwe do przygotowania i pozwalają na eksperymentowanie z ulubionymi składnikami. Można je zrobić na bazie makaronu, ziemniaków czy warzyw, dodając mięso, sery i aromatyczne przyprawy. Idealnie sprawdzą się zarówno na rodzinny obiad, jak i szybki posiłek dla zapracowanych.

Klasyczna zapiekanka makaronowa z kurczakiem i serem to zawsze dobry pomysł na obiad. Soczysty kurczak, kremowy sos i roztopiony ser tworzą idealne połączenie smaków. Świetnie sprawdzi się także na nieco większą kolację albo lunch do pracy czy szkoły.

Składniki:

300 g makaronu (np. penne),

2 filety z kurczaka,

200 ml śmietanki 30%,

150 g sera żółtego + garść do posypania,

duża cebula,

2 ząbki czosnku,

przyprawy: sól, pieprz, oregano.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj al dente zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Cebulę pokrój w kostkę lub piórka, a czosnek przeciśnij przez praskę. Następnie podsmaż na niewielkiej ilości oleju. Kurczaka umyj i osusz, a następnie pokrój w kostkę średniej wielkości. Dopraw, wymieszaj i podsmaż na patelni razem z cebulą i czosnkiem. Wymieszaj ugotowany makaron z kurczakiem. W miseczce połącz śmietanką i starty ser. Kurczaka z warzywami i makaronem przełóż do naczynia żaroodpornego i zalej śmietanką. Posyp jeszcze z wierzchu niewielką ilością sera. Wstaw do piekarnika (180 stopni) na 20-30 minut. Ser musi się dobrze zarumienić.

fot. Najlepsza zapiekanka na obiad: z kurczakiem i serem/Adobe Stock, dolphy_tv

Ta zapiekanka to pomysł na naprawdę sycące danie. Sprawdzi się przede wszystkim w chłodne oraz wymagające dni, kiedy potrzebujesz dużej ilości kalorii. Jeśli nie wiesz, co zrobić na kolację, ten przepis to prawdziwy strzał w dziesiątkę!

Składniki:

kilogram ziemniaków,

200 g boczku wędzonego,

200 ml śmietanki 18%,

150 g sera żółtego,

średnia cebula,

3 ząbki czosnku,

przyprawy: sól, pieprz, gałka muszkatołowa.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz i pokrój w cienkie plasterki. Wskazówka: aby mieć pewność, że się upieką, możesz je krótko podgotować (ok. 10 minut), wystudzić, a dopiero potem pokroić. Boczek, czosnek i cebulę pokrój w kostkę, a następnie podsmaż na patelni. Zacznij od boczku, aby wytopić z niego tłuszcz, dzięki temu nie będziesz musiała już go dodawać. W naczyniu żaroodpornym układaj warstwami ziemniaki, boczek i starty ser. Polej całość śmietanką wymieszaną z przyprawami. Wstaw do piekarnika (180 stopni) i piecz przez ok. 40 minut.

fot. Najlepsza zapiekanka na obiad: z ziemniakami i boczkiem/Adobe Stock, Daniel Reiter/Wirestock Creators

Ta zapiekanka to wariacja na temat ratatouille i tak właśnie możesz ją przygotować, układając poszczególne warstwy po kolei. Możesz także zrobić to jak w klasycznej zapiekance i wymieszać wszystkie składniki. Wybór należy do ciebie. To pyszna i lekka warzywna propozycja na szybką kolację.

Składniki:

2 cukinie,

3 pomidory,

czerwona lub żółta papryka,

100 g sera feta,

200 ml passaty pomidorowej,

2 ząbki czosnku,

przyprawy: sól, pieprz, bazylia.

Sposób przygotowania:

Warzywa umyj, osusz i pokrój w plastry (paprykę możesz w cienkie paski). W naczyniu układaj naprzemiennie cukinię, pomidory i paprykę. Całość polej passatą, dodaj przyprawy i pokruszoną fetę. Tak przygotowane naczynie wstaw do piekarnika (180 stopni) na ok. pół godziny

fot. Najlepsza zapiekanka na obiad: z cukinią i pomidorami/Adobe Stock, Olha Afanasieva

