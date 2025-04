Mozzarella wyrabiana na bazie mleka krowiego lub bawolego to kremowy i sprężysty ser, który doskonale smakuje z innymi dodatkami. Do sałatek, typu caprese lub pizzy 4 sery pasuje idealnie. Jest doskonałym źródłem wapnia i fosforu, co sprawia, że warto uzupełnić w nią dietę dzieci.

Pomidory z mozzarellą: przepis

Oto składniki na pomidory z mozzarellą:

3 pomidory

400 g mozzarelli

15-20 liści bazylii

oliwa z oliwek

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić pomidory z mozzarellą?

Kroimy pomidory na cienkie plastry. Mozzarellę dzielimy na kawałki. Na talerzu przekładamy kolejno plastry pomidorów, mozzarelli i liście bazylii. Wszystko skrapiamy oliwą z oliwek. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Tak przygotowane pomidory z mozzarellą doskonale smakują jako przystawka podczas letnich spotkań ze znajomymi.

Sałatka z serem mozzarella: przepis

Oto składniki na sałatkę z serem mozzarella:

Sałatka:

garść czerwonych pomidorków koktajlowych

garść żółtych pomidorków koktajlowych

awokado

300 g małych kulek mozzarelli

10 listków bazylii

Dressing:

4 łyżki oliwy z oliwek

3 łyżki octu balsamicznego

3 łyżki miodu

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić sałatkę z serem mozzarella?

Kroimy pomidorki koktajlowe na pół i wrzucamy do miski. Dzielimy awokado na mniejsze plasterki lub kroimy w kosteczkę. Siekamy bazylię. Dorzucamy kulki mozzarelli. W międzyczasie przygotowujemy dressing do sałatki. Oliwę z oliwek, ocet balsamiczny, miód łączymy w całość. Doprawiamy solą i pieprzem. Tak przygotowaną sałatkę z mozzarellą możemy zaserwować na lunch do pracy lub na lekką kolację.

Pizza z serem mozzarella: przepis

Oto składniki na pizzę z serem mozzarella:

Ciasto:

szklanka mąki

pół szklanki wody

łyżka drożdży

szczypta soli

szczypta suszonego oregano

Sos pomidorowy:

4 łyżki koncentratu pomidorowego

3 łyżki wody

szczypta oregano

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 ząbki czosnku

Dodatki:

pieczarki

szynka

mozzarella

Jak zrobić pizzę z serem mozzarella?

Mąkę mieszamy razem z wodą, drożdżami, solą oraz oregano. Zagniatamy przez około 10 minut. Sos pomidorowy przyrządzamy na bazie koncentratu pomidorowego, wody, oregano oraz przeciśniętego przez praskę czosnku. Doprawiamy solą i pieprzem. Ciasto wałkujemy na cienki placek i wykładamy sos. Kroimy dodatki w małą kosteczkę i układamy na pizzę. Tak przygotowaną pizzę z mozzarellą pieczemy przez 20 minut w temperaturze 190 stopni Celsjusza.

