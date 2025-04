Młoda kapusta to prawdziwa gwiazda wiosennej i letniej kuchni. Jej delikatny smak, chrupiąca konsystencja i bogactwo wartości odżywczych sprawiają, że staje się podstawą wielu pysznych potraw. Od klasycznych gołąbków, przez orzeźwiające surówki, aż po wykwintne zupy – młoda kapusta doskonale sprawdza się w różnorodnych daniach, które zadowolą każde podniebienie.

Pyszna surówka z młodej kapusty świetnie sprawdzi się jako dodatek do obiadu albo lekka i szybka przekąska pomiędzy głównymi posiłkami. Przygotujesz ją z dodatkiem marchewki oraz ulubionych przypraw.

Składniki:

główka młodej kapusty,

2 marchewki,

kilka rzodkiewek,

pół główki czerwonej kapusty,

oliwa z oliwek,

szczypta cukru,

szczypta soli,

sok z cytryny.

Sposób przygotowania:

Wstępnie umyj i osusz młodą kapustę. Pozbądź się wewnętrznej, stwardniałej części, a także wierzchnich liści. Dokładnie przetrzyj liście ręcznikiem papierowym. Poszatkuj drobno za pomocą noża lub na tarce. Marchewki obierz i dokładnie umyj. Zetrzyj na tarce lub pokrój w cienkie słupki, a rzodkiew pokrój w plasterki. W miseczce wymieszaj oliwę z oliwek z cukrem, solą i sokiem z cytryny. Włóż wszystkie składniki do dużej miski i skrop dressingiem. Mocno wetrzyj go w surówkę tak, aby smaki połączyły się. Odstaw surówkę z młodej kapusty przynajmniej na 30 minut.

fot. Dania z młodej kapusty: surówka/Adobe Stock, timolina

Pyszny kapuśniak z młodej kapusty to idealny obiad na upalne dni, a także szybki lunch. Doskonale smakuje zarówno na ciepło, jak i zimno, ale warto uważać, ponieważ zimna kapusta może wywoływać ból brzucha.

Składniki:

główka młodej kapusty,

łyżeczka soli,

ok. 1,5 litra bulionu warzywnego lub drobiowego,

2 marchewki,

szczypta kminku,

szczypta pieprzu,

2 ziarenka ziela angielskiego,

2 liście laurowe,

ok. 500 g ziemniaków.

Sposób przygotowania:

Umyj i osusz młodą kapustę. Pozbądź się wewnętrznej, stwardniałej części, wyrzuć też wierzchnie liście. Poszatkuj drobno za pomocą noża lub kuchennego tasaka. W garnku zagotuj wcześniej przygotowany bulion. Wrzuć młodą kapustę. Obierz marchewkę i pokrój w talarki. Dodaj do wywaru. Dodaj sól, kminek, ziele angielskie, liście laurowe i pieprz. Duś kapuśniak na małym ogniu przez około godzinę. W tym czasie obierz i pokrój ziemniaki. Dodaj je do zupy około 20-25 minut przed końcem gotowania.

fot. Kapuśniak z młodej kapusty/Adobe Stock, elena_hramowa

Bigos to jedno z najpopularniejszych dań kuchni polskiej. Wersja z młodą kapustą to idealna propozycja na wiosnę i lato. Ten przepis łączy tradycyjne składniki ze świeżością młodej kapusty, tworząc wyjątkowe danie, które z pewnością przypadnie do gustu całej rodzinie.

Składniki:

główka młodej kapusty,

2 marchewki,

1 cebula,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

2 listki laurowe,

2 ziarenka ziela angielskiego,

300 g mięsa wieprzowego - np. łopatki lub szynki,

250 g mięsa drobiowego,

ok. 750 ml bulionu warzywnego lub mięsnego.

Sposób przygotowania:

Umyj i osusz młodą kapustę. Pozbądź się wewnętrznej, stwardniałej części oraz wierzchnich liści. Poszatkuj kapustę dość drobno. Obierz marchewkę i zetrzyj na tarce. Cebulę obierz i drobno pokrój w piórka. Podsmaż warzywa na oleju lub smalcu. Dodaj kawałki umytego i osuszonego mięsa wieprzowego oraz drobiowego. Dodaj pieprz, sól, listki laurowe i ziele angielskie. Duś przez 30 minut, a następnie zalej bulionem. Duś przez 4 godziny na wolnym ogniu. Podawaj bigos z młodej kapusty z razowym chlebem lub pieczonymi ziemniakami.

fot. Dania z młodej kapusty: bigos/Adobe Stock, vivoo

Zasmażana młoda kapusta z boczkiem to idealne danie na wiosenne dni. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do mięsa lub jako samodzielne danie. Zamiast boczku możesz wykorzystać podsmażoną swojską kiełbasę.

Składniki:

główka młodej kapusty,

250 g wędzonego boczku lub kiełbasy,

łyżka mąki pszennej,

łyżeczka śmietany,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

1 średniej wielkości marchewka,

2 ząbki czosnku,

250 ml bulionu warzywnego lub mięsnego,

1/2 małej cebuli,

1 liść laurowy.

Sposób przygotowania:

Umyj i osusz młodą kapustę. Pozbądź się wewnętrznej, stwardniałej części. Wyrzuć też wierzchnie liście. Poszatkuj pozostałe liście drobno za pomocą noża. Boczek pokrój drobno i podsmaż w garnku z grubym dnem. Dorzuć posiekany czosnek i cebulę, smaż przez chwilę. Dodaj posiekaną kapustę i pokrojoną drobno marchewkę (jeśli z boczku wytopiło się mało tłuszczu, dorzuć łyżkę masła). Podsmaż jeszcze przez kilka minut. Dopraw solą i pieprzem, dodaj ziele i liście laurowe. Zalej bulionem, duś przez 45 minut, aż do miękkości kapusty. Na koniec zabiel mąką wymieszaną ze śmietaną. Podawaj zasmażaną młodą kapustę z kaszą lub razowym chlebem.

fot. Dania z młodej kapusty: zasmażana młoda kapusta (tu z kiełbasą)/Adobe Stock, udra11

Młoda kapusta, podobnie jak papryka lub liście cykorii, charakteryzuje się gorzkawym posmakiem. W zależności od gatunku i odmiany, może być mniej lub bardziej nasilony.

Niektórym w zupełności ten posmak nie przeszkadza - miłośnicy młodej kapusty uważają, że to podstawa niepowtarzalnego smaku. Inni wolą pozbyć się charakterystycznej goryczki.

Jak przygotować młodą kapustę, by nie była gorzka?

Wstępne przygotowanie:

Każdy liść młodej kapusty oderwij od zdrewniałej, twardej części warzywa. Następnie obmyj w przegotowanej wodzie i osusz każdy z nich za pomocą ręcznika papierowego. Przełóż liście do pojemnika i posól każdy z osobna. Wetrzyj sól delikatnie opuszkami palców. Zamknij pojemnik wieczkiem i przełóż do lodówki na około 3 godziny. Po tym czasie wyjmij liście młodej kapusty i obmyj pod bieżącą wodą. Wylej ciecz z pojemnika. Osusz liście ponownie ręcznikiem papierowym lub bawełnianą ściereczką.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 23.04.2020.

