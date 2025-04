Mleko kokosowe, to inaczej mleko roślinne, które jest doskonałym zamiennikiem mleka krowiego. Mogą je spożywać osoby z nietolerancją laktozy lub weganie – osoby na diecie powinny ograniczyć jego spożycie, gdyż jest wysokokaloryczne. Mleko kokosowe świetnie sprawdza się do przygotowania zupy tajskiej, kurczaka w mleku kokosowym lub ciasta z mlekiem kokosowym. Jak je przygotować? Mamy dla was przepisy!

Reklama

Zupa z mlekiem kokosowym: przepis

Oto składniki na zupę tajską z mlekiem kokosowym:

puszka mleka kokosowego

szklanka wywaru mięsnego

5 cm korzenia świeżego imbiru

gałązka trawy cytrynowej

0,5 kilograma piersi z kurczaka

5 pieczarek

łyżka soku z limonki

łyżka sosu rybnego

łyżeczka cukru

łyżeczka pasty chili

3-4 listki świeżej bazylii

3-4 listki świeżej kolendry

Jak zrobić zupę z mlekiem kokosowym?

Do rondelka wlewamy mleko kokosowe, wywar mięsny, imbir i trawę cytrynową. Doprowadzamy całość do wrzenia. Dodajemy kurczaka

pokrojonego wcześniej na mniejsze kawałki, pieczarki, sok z limonki, sos rybny, cukier i pastę z chili. Zmniejszamy ogień i gotujemy przez 10 minut. Na koniec wyciągamy trawę cytrynową z rondelka. Dekorujemy zupę tajską z mlekiem kokosowym bazylią i kolendrą.

Idealnie smakuje z dodatkiem ryżu lub makaronu sojowego.

Kurczak w mleku kokosowym: przepis

Oto składniki na kurczaka w mleku kokosowym:

pół kilograma piersi z kurczaka

szklanka octu jabłkowego

5 łyżeczek posiekanego czosnku

¼ szklanki sosu sojowego

pieprz

łyżka cukru

puszka mleka kokosowego

Jak zrobić kurczaka w mleku kokosowym?

Wkładamy do miski wszystkie składniki i marynujemy kurczaka przez 2-3 godziny w lodówce. Następnie dusimy całość w rondlu, aż kurczak zmięknie. Wyjmujemy kurczaka i redukujemy sos do uzyskania gęstej konsystencji. Kurczaka w mleku kokosowym najlepiej serwować z ryżem lub makaronem sojowym.

Ciasto z mlekiem kokosowym: przepis

Oto składniki na ciasto z mlekiem kokosowym:

170 gram masła

Pół szklanki mleka kokosowego

300 gram cukru

3 jajka

3 łyżki wiórków kokosowych

250 gram mąki

łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

Rozgrzewamy piekarnik do 160 stopni Celsjusza. W mikserze ucieramy masło z cukrem. Dodajemy następnie jajka i przesianą mąkę. Wlewamy do masy mleko kokosowe i wiórki kokosowe. Formę do ciasta z mlekiem kokosowym smarujemy dowolnym tłuszczem i oprószamy mąką lub bułką tartą. Ciasto z mlekiem kokosowym pieczemy przez 70 minut do suchego patyczka.

Reklama

Zobacz inne książki kucharskie redakcji Polki.pl

Poniżej znajdziesz jeszcze 9 przepisów na dania z mlekiem kokosowym!