Menu na wesele w domu nie musi (aż tak) bardzo różnić się od tego, które serwowane jest na salach weselnych czy w restauracjach. Fakt, na pewno musi być ono okrojone - nie podasz przecież kilku przystawek ani dań głównych, bo po pierwsze nie masz fizycznie możliwości na ich przygotowanie, a po drugie - chyba nie chcesz całego przyjęcia spędzić w kuchni?

Reklama

O czym warto pamiętać, zanim przystąpisz do przygotowywania menu weselnego w domu? By spytać gości o kulinarne preferencje: kto jest wegetarianinem, kto weganinem, a kto ma uczulenie na orzechy.

Poza ciepłą przystawką, która powinna być podana jako pierwsza, na stole weselnym powinny znaleźć się drobne zimne przekąski (w tym jakaś sałatka), zupa (najlepiej dwie do wyboru), dwa dania główne, deser (jedno ciasto i tort) oraz drobne słodkie przekąski.

Staraj się, by menu na wesele w domu dopasowane było do pory roku - korzystaj z sezonowych warzyw i owoców - będzie prostsze i szybsze do przygotowania, a do tego smaczniejsze i lepiej się prezentujące.

Spis treści:

To pierwsze danie, które powinno być podane na weselnym przyjęciu w domu. Mogą to być małe paszteciki - mięsne lub wegetariańskie, muffinki, krokieciki z ciasta francuskiego z nadzieniem albo małe zapiekanki z razowego chleba ze świeżymi warzywami.

Pamiętaj, by przystawka była naprawdę przystawką - ona ma tylko zaostrzyć apetyt gości.

Pikantne muffinki

Paszteciki z mięsem

Ślimaczki z ciasta francuskiego z kozim serem

Rożki z ciasta francuskiego ze szpinakiem

Bruschetta na ciepło

Roladki z tortilli

Zimne przekąski, czyli niewielkie dania, które stoją na stole przez cały czas trwania przyjęcia. Świetnie sprawdzą się małe kanapeczki posmarowane hummusem albo wymyślnymi pastami z łososia czy awokado.

Warto postawić również na deskę serów i/lub wędlin (jest błyskawiczna w przygotowaniu) albo koreczki - wystarczy pokroić składniki na drobną kostkę i nadziać na wykałaczkę (wariacji na temat koreczków jest nieskończenie wiele). Możesz wykorzystać razowy chleb, wędzonego łososia, oliwki, anchois, krewetki, suszone pomidory i sery.

Jajka faszerowane tuńczykiem

Przepisy na przystawki z łososiem

Tatar ze śledzia

Ryba w galarecie

Sałatka Cezar

Sałatka grecka

fot. Adobe Stock

Poza tradycyjnym rosołem i flaczkami, które tak często spotykamy na weselnych stołach, mogą to być zupy krem - da się je podać bardzo elegancko nawet w domowych warunkach - ozdób je kleksem kwaśnej śmietany i prażonymi pestkami dyni lub słonecznika.

Najlepiej przygotować dwie zupy - jedna powinna być wegetariańska, a druga na mięsnym bulionie. Nawet jeśli mięsożerca nie przepada za rosołem, zawsze będzie mógł wybrać coś innego.

Rosół

Barszcz czerwony

Flaki wołowe

Flaki z boczniaków

Zupa krem z pomidorów

Zupa krem z dyni

Tu również warto przygotować dwie wersje - najlepiej rybę i mięso (chyba, że masz również weganina wśród zaproszonych gości, wtedy trzeba pomyśleć o trzecim daniu).

Świetnie sprawdzi się pieczony łosoś, dorsz, polędwica wołowa lub kaczka. Smakują wybornie i wyglądają efektownie, a ich przygotowanie nie jest trudne (chociaż niektóre z dań trzeba zacząć przyrządzać odpowiednio wcześniej).

Łosoś z piekarnika

Wołowina po burgundzku

Polędwica wołowa z sosem

Dorsz pieczony

Pieczona kaczka

Przygotowywanie tortu najlepiej oddać w ręce profesjonalistów, nawet jeśli to tylko małe rodzinne przyjęcie - jest pracochłonny i trudny w przygotowaniu.

Oprócz tortu na stole może pojawić się beza Pavlova, ciasto czekoladowe lub marchewkowe - jeśli podasz je z lodami waniliowymi zrobi furorę! Świetnie sprawdzi się również klasyczny sernik.

Brownie

Ciasto marchewkowe

Sernik czekoladowy

Sernik na zimno

Sernik wiedeński

Przepisy na ciasta z kremem

Coś, co kochają wszystkie dzieci (i dorośli) na weselnych przyjęciach. Słodki kącik z powodzeniem można zaaranżować w domowych warunkach! Wystarczy duża patera, a na niej kolorowe makaroniki, trufle i czekoladki.

Samodzielne ich przygotowywanie warto odpuścić i zamówić gotowe w sprawdzonej cukierni. Twoje zadanie ograniczy się jedynie do ładnego ich ułożenia (w przypadku wesela w domu, warto upraszczać sobie życie).

Jeśli jednak kochasz przyrządzanie deserów i jesteś w tym niezła, dzień wcześniej możesz zrobić coś z naszej listy.

Muffiny czekoladowe

Ptysie z kremem i polewą czekoladową

Kruche ciasteczka

Pączki serowe w wersji mini

fot. Adobe Stock

W menu weselnym powinny pojawić się: kawa (możesz przygotować tę mrożoną), herbata, soki owocowe i woda (np. z miętą i cytryną). Warto przygotować również samodzielnie lemoniadę - to zawsze świetnie wygląda, a jest proste i szybkie do zrobienia.

A co z alkoholem? Poza szampanem lub winem musującym, warto mieć wino dobrane do rodzaju serwowanych dań (i oczywiście gustu gości - nie każdy lubi wytrawne czerwone wino, nawet jeśli na danie główne zażyczy sobie wołowinę). Domowe imprezy rządzą się nieco innymi prawami.

Orzeźwiająca lemoniada

Kawa mrożona

Reklama

Więcej pomysłów na wesele:

5 pomysłów na małe wesele

Najmodniejsze miejsca na wesele w Polsce