Menu na chrzciny w domu nie musi być bardzo skomplikowane - w momencie przyjmowania sakramentu i organizowania przyjęcia, dziecko najczęściej ma mniej niż 12 miesięcy, więc jest bardzo wymagające - trudno ci będzie pogodzić opiekę nad nim, z przygotowywaniem potraw i przystrajaniem stołu.

Zacznij od sporządzenia listy gości - być może będziesz musiała wypożyczyć meble albo dodatkową zastawę. Nie staraj się robić nic na siłę - jeśli wiesz, że nie dasz rady przygotować tylu dań, ile byś chciała, zamów catering albo ogranicz menu do prostych, ale eleganckich i smacznych potraw.

Menu staraj się dopasować do pory roku - będzie nie tylko smaczniejsze, ale i szybsze do przygotowania (i zrobienia zakupów). Pamiętaj, by wziąć pod uwagę preferencje gości - ewentualne uczulające składniki czy to, że ktoś nie spożywa konkretnych pokarmów.

Spis treści:

Przystawki najlepiej serwować po prostu na półmiskach i w miskach. Deska serów i wędlin, dwie sałatki (najlepiej ze świeżych warzyw i mieszanki sałat - zrezygnuj z grillowanych produktów, bo może ci nie starczyć czasu) i jakaś jedna drobna przekąska np. roladki z tortilli.

Zawsze dobrze wyglądają warzywa pokrojone w paski podane z różnymi dipami czy wyjęte na małe miseczki przetwory (poproś o pomoc babcie) - ogórki kiszone, grzybki czy cukinie z octu.

To jedna z tych pozycji w menu na chrzciny w domu, którą szczególnie warto dopasować do pory roku. Wiosną podaj zupę na bazie nowalijek, a jesienią gęstą i rozgrzewającą zupę krem z dyni. Pamiętaj, by albo przygotować dwie zupy - mięsną i wegetariańską albo tylko jedną - wegetariańską.

Nie muszą być skomplikowane, ale nie może to być też makaron z sosem. Dobrze sprawdzą się jednogarnkowe dania, które można przygotować dzień wcześniej i tylko je odgrzać przed podaniem. Da się je serwować tak, by wyglądały jak z najlepszej restauracji.

Możesz też przygotować danie główne z piekarnika - wystarczy rano zamarynować rybę lub mięso i wstawić do lodówki. Gdy goście zasiądą przy stole, wstaw brytfankę do piekarnika na określony w przepisie czas i gotowe.

Wybierając rybę masz ułatwione zadanie - podasz ją zarówno jaroszom, jak i osobom jedzącym mięso. Jeśli wybierzesz skrzydełka lub schab, musisz przygotować dwa dania.

Jeśli nie masz predyspozycji i wybitnych zdolności, zamów tort w cukierni. Zresztą, nawet jeśli takie posiadasz, lepiej nie brać tej odpowiedzialności na siebie (szczególnie w taki dzień). I tak będziesz miała pełne ręce roboty!

Zamiast tortu możesz również zamówić babeczki z kolorowym lukrem - to coraz częściej praktykowane rozwiązanie. Jest równie efektowne (a może nawet bardziej) i nic nie trzeba kroić!

Poza tortem, jedno dodatkowe ciasto w zupełności wystarczy (ewentualnie dwa). Sprawdzą się serniki na zimno, ciasta czekoladowe - najlepiej murzynek, bo jest szybki i łatwy do zrobienia, a w sezonie ciasta z owocami.

