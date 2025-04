Mazurek wielkanocny to ciasto przygotowywane najczęściej na bazie kruchego lub biszkoptowego spodu z gęstą masą - najpopularniejsza jest ta kajmakowa, czekoladowa i orzechowa. Nie powinien mieć więcej niż 4 cm wysokości, za to musi być szalenie słodki i zdobiony mnóstwem bakalii - orzechów, rodzynek, żurawiny i wszystkim tym, na co tylko mamy ochotę.

Najpopularniejszym spodem do wielkanocnego mazurka jest ten przygotowywany na bazie mąki pszennej, masła i jajek, ale mazurka można przygotować również na spodzie z gotowych herbatników lub wafli.

Biszkoptowy – zrób biszkopt z 6 jaj lub rzucany w prostokątnej lub okrągłej formie. Przekrój na 2 części lub więcej i przełóż dowolnymi masami. Jeżeli chcesz, aby był bardziej sypki, dodaj więcej mąki ziemniaczanej.

Na waflach – typ mazurka bez pieczenia. Jeden z najprostszych – gotowe blaty waflowe przełóż nadzieniem, bakaliami i zawiń w folię aluminiową, aby nieco zmiękły pod wpływem słodkiego farszu.

Na krakersach lub herbatnikach – deser na zimno przełożony najczęściej masą budyniową lub czekoladową. Jego plusem jest szybkość w przygotowaniu.

Na kruchym cieście – klasyczny spód z mąki pszennej, do którego pasuje niemal każdy dodatek. Jest najdłużej świeży i dobrze utrzymuje mokre składniki dekoracji.

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych wypieków, najczęściej przygotowywany na kruchym cieście. Masę kajmakową możesz kupić gotową albo przygotować kajmak z naszego przepisu. To także jeden z najszybszych mazurków - jego przygotowanie zajmie ci mniej, niż godzinę.

3 przepisy na mazurki kajmakowe

Mazurek kajmakowy najlepiej wygląda udekorowany migdałami, orzechami laskowymi i kawałkami czekolady.

fot. Mazurek wielkanocny z kajmakiem/Adobe Stock, pbd Studio

Mazurek czekoladowy doskonale smakuje z gęstą polewą czekoladową, którą błyskawicznie przygotujesz w tabliczki gorzkiej czekolady i odrobiny masła. Możesz użyć także śmietanki kremówki. Masę do czekoladowego mazurka możesz przygotować także z pomocą kremu typu nutella.

Przepis na mazurka czekoladowego

Chcąc podkręcić smak mazurka, do czekoladowej masy dodaj cynamon albo rum lub brandy w wersji dla dorosłych. Dodając wyrazisty dżem lub kwaskowate owoce, przełamiesz słodycz czekolady.

fot. Mazurek czekoladowy/Adobe Stock, zi3000

Orzeźwiający i lekko kwaskowy aromat pomarańczy dobrze smakuje z jeszcze kwaśniejszą cytryną lub słodszymi mandarynkami - możesz zatopić je w masie albo ułożyć na wierzchu ciasta. Mazurek pomarańczowy możesz przygotować na blacie biszkoptowym lub kruchym.

Przepis na pomarańczowego mazurka

Do uzyskania wyrazistszego aromatu wykorzystaj przyprawy – kardamon, anyż i/lub goździki. Korzenne będą najlepsze, ponieważ dodadzą mazurkowi jeszcze więcej smaku i aromatu.

fot. Mazurek pomarańczowy/Adobe Stock, Maria Brzostowska

Wykorzystaj do jego przygotowania różne odmiany orzechów: ziemne, laskowe, włoskie, macadamia lub brazylijskie. Mogą stanowić zarówno treść masy, jak i dekorację czy bazę blatu orzechowego. Do orzechowego mazurka dodaj dżem, galaretkę owocową oraz czekoladę.

Przepis na mazurka orzechowego

Orzechowy mazurek smakuje doskonale. Możesz też przygotować tradycyjne ciasto, a następnie udekorować je dowolnymi orzechami. Nie ograniczaj się z ilością - niech będzie ich mnóstwo. Wykorzystaj orzechy włoskie, migdały w całości lub plasterkach, a także nerkowce czy nawet pistacje.

fot. Mazurek orzechowy/Adobe Stock, DUOTONE

Podobnie jak w przypadku tego na bazie pomarańczy, możesz użyć nie tylko wyciśniętego z nich soku, ale również otartej skórki czy kandyzowanych owoców.

Świetnie sprawdzi się nadzienie z białej czekolady lub marcepanu z dużą zawartością pasty z migdałów. Innym pomysłem jest użycie lemon curdu - kremu cytrynowego bazującego na żółtkach.

Przepis na mazurka cytrynowego

Składniki na spód:

200 g mąki pszennej,

1 jajko,

2 łyżki cukru,

3 łyżki mąki ziemniaczanej,

150 g masła.

Składniki na masę:

3 jajka,

2 cytryny,

2 łyżki cukru,

2 łyżki masła,

bakalie do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiej do miski. Dodaj cukier, mąkę ziemniaczaną i wymieszaj całość. Dodaj zimne masło pokrojone na kawałki i jajko. Całość zagnieć w kulę i schowaj do lodówki. W kąpieli wodnej wymieszaj w misce sok i otartą skórkę z cytryn, cukier i masło. Gdy masło się rozpuści, dodawaj powoli dwa całe jajka energicznie mieszając. Masę wyłóż na spód i udekoruj bakaliami. Cytrynowego mazurka wstaw do lodówki do schłodzenia na kilka godzin.

fot. Mazurek cytrynowy/Adobe Stock, Monika

Dla wszystkich osób borykających się z celiakią lub będących na diecie ograniczającej spożycie pszenicy będzie idealnym rozwiązaniem. Mieszanka mąki gryczanej, jaglanej, ryżowej i kokosowej sprawi, że nie poczujesz różnicy, wypiekając blaty ciasta kruchego lub biszkoptowego.

Przepis na spód do mazurka bezglutenowego

W połączeniu z kremem czekoladowym lub nadzieniem różanym mazurek bezglutenowy idealnie wpasuje się w tradycyjne wypieki świąteczne.

Składniki:

220 g mąki bezglutenowej,

120 g mielonych migdałów,

1 jajko,

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

200 g masła,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Do miski przesiej mąkę, dodaj mielone migdały, proszek do pieczenia, cukier, sól. Dodaj pokrojone na mniejsze kawałki i wyrób całość dłońmi. Dodaj jajko i zagnieć ciasto. Uformuj kulę i włóż na godzinę do lodówki. Piekarnik nagrzej do 180 stopni Celsjusza. Ciasto rozwałkuj i przełóż do prostokątnej formy. Spód mazurka bezglutenowego podziurkuj widelcem i piecz przez 15 minut.

fot. Mazurek bezglutenowy/Adobe Stock, O.B.

Czym udekorować wielkanocne mazurki? Wykorzystaj przede wszystkim bakalie, orzechy, suszone owoce, a także pokruszone herbatniki i wiórki kokosowe. Przy pomocy odpowiednich składników możesz np. stworzyć na powierzchni masy ciekawe wzory. Płatki migdałowe i polewa czekoladowa wystarczą, aby stworzyć bazie lub napis (np. Alleluja!). Przyda się także rękaw cukierniczy.

Możesz także dać się ponieść fantazji i wykorzystać kolorowe cukierki, polewę i posypkę. W ten sposób stworzysz mazurka-pisankę. Świetnym pomysłem jest także wykorzystanie orzechów oraz suszonych owoców do stworzenia kwiatków na powierzchni masy do mazurka.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 24.02.2021.

