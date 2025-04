Marchewka to znakomite warzywo bogate w beta-karoten, likopen oraz przeciwutleniacze, które doskonale wpływają na nasze zdrowie. Gotowana, zasmażana lub karmelizowana z dodatkiem aromatycznych ziół i przypraw idealnie sprawdza się jako dodatek do obiadu lub przystawka sama w sobie. Sprawdź nasze przepisy na doskonałą marchewkę, którą pokocha cała Twoja rodzina!

Marchewka gotowana: przepis

Oto składniki na marchewkę gotowaną z pietruszką:

szczypta soli

pól kilo marchewki

2 łyżki masła

2 łyżki miodu

łyżka soku z cytryny

szczypta pieprzu

garść posiekanej pietruszki

Jak zrobić marchewkę gotowaną?

Do dużego rondla wlewamy wodę i wsypujemy sól. Wkładamy oczyszczone marchewki i gotujemy przez 8 minut. Tak przygotowane podsmażamy na rozpuszczonym maśle. Dodajemy miód i sok z cytryny. Doprawiamy całość solą i pieprzem i dusimy przez 5 minut. Gdy tylko skarmelizuje się, podajemy na ciepło. Tak przygotowaną marchewkę podajemy z pietruszką i serwujemy do obiadu.

Marchewka zasmażana: przepis

Oto składniki na marchewkę zasmażaną:

3 duże marchewki

szczypta soli

3 łyżki masła

2 łyżki mąki pszennej

2 łyżeczki cukru

Jak zrobić marchewkę zasmażaną?

Marchewkę myjemy, obieramy i kroimy w mniejszą kostkę. Przygotowujemy duży rondel i wlewamy wodę. Dosypujemy sól, cukier oraz masło. Marchewkę gotujemy przez około 8 minut do miękkości. Należy uważać, aby nie rozgotować marchewki. W miseczce przygotowujemy wodę wymieszaną z mąką. Dolewamy mieszankę do marchewki i zagotowujemy do zgęstnienia. Serwujemy na ciepło lub na zimno. Tak przyrządzoną marchewkę podajemy do duszonego mięsa lub kotletów.

Marchewka z groszkiem: przepis

Oto składniki na marchewkę z groszkiem:

5 średnich marchewek

200 g groszku mrożonego

2 łyżki masła

łyżka mąki

szczypta cukru

szczypta pieprzu

szczypta soli

Jak zrobić marchewkę z groszkiem?

Najpierw dokładnie myjemy i obieramy marchewkę. Dorzucamy groszek i gotujemy przez około 10 minut do miękkości. Nie należy rozgotowywać, aby podczas smażenia całość nie rozpadła się. Rozgrzewamy patelnię i podsmażamy masło i mąkę. Pilnujemy, aby nie przypaliła się, jedynie lekko przyrumieniła. Do gotowanej marchewki i groszku dosypujemy sól, cukier i pieprz. Wcześniej przygotowaną zasmażkę wlewamy do całości i gotujemy do uzyskania gęstej, zwartej konsystencji. Tak przyrządzoną marchewkę podajemy do obiadu w asyście ziemniaków i mięsa.

