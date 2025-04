Co można zrobić z mango? Ten wdzięczny owoc idealnie nadaje się do kremowych koktajli, zdrowych deserów, słodko-kwaśnych sosów do mięs i ryb oraz jako dodatek do sałatek.

Reklama

Mango to doskonałe źródło minerałów oraz witamin. Dodatkowo zawiera błonnik pokarmowy, który wspomaga prawidłowe trawienie. Sprawdź nasze pomysły na wykorzystanie mango oraz zobacz, jak je prawidłowo obierać.

Spis treści:

Składniki:

1 mango,

100 g świeżych krewetek,

mieszanka sałat,

kilka pomidorków koktajlowych,

garść ulubionych orzechów,

5 łyżek oliwy z oliwek,

sok z 1/2 cytryny,

1 łyżka masła,

1 ząbek czosnku,

1 łyżeczka papryki słodkiej,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzej masło i podmaż oczyszczone wcześniej krewetki - po 1-2 minuty z każdej strony. Na talerz wyłóż mieszankę sałat, przekrojone na pół pomidorki koktajlowe i mango pokrojone w plasterki. W miseczce wymieszaj oliwę z oliwek z sokiem z cytryny, solą, pieprzem i słodką papryką. Do sałatki dodaj usmażone krewetki, posiekane orzechy i całość polej sosem. Sałatkę z mango podawaj ze świeżą bagietką.

fot. Adobe Stock

Składniki:

2 owoce mango,

150 g jogurtu naturalnego,

1 łyżka nasion chia,

1 łyżka granoli albo ulubionych orzechów,

1 łyżeczka miodu,

1 łyżeczka cynamonu.

Sposób przygotowania:

Jogurt wymieszaj z nasionami chia i odstaw na 30 minut. Po tym czasie dodaj miód, cynamon i wymieszaj całość. Mango pokrój w kostkę i zmiksuj blenderem na gładki mus (kilka kostek zostaw do przybrania deseru). W pucharku układaj warstwowo - najpierw mus z mango, potem jogurt z chia i na koniec kilka kawałków mango. Deser z mango podawaj z granolą i borówkami.

fot. Adobe Stock

Składniki:

2 owoce mango,

1 banan,

1 pomarańcza,

3 kostki lodu,

świeża mięta.

Sposób przygotowania:

Wszystkie owoce umyj, obierz ze skórki i przełóż do blendera. Zmiksuj na gładką masę. Dodaj lód i ponownie zmiksuj (krócej niż owoce). Smoothie z mango podawaj z listkami świeżej mięty.

fot. Adobe Stock

Składniki:

2 owoce mango,

1 czerwona cebula,

3 cm imbiru,

3 łyżki octu winnego,

1/2 szklanki brązowego cukru,

1 łyżeczka przyprawy curry,

2 łyżki oliwy z oliwek,

1 papryczka chili,

skórka otarta z 1 pomarańczy,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Mango obierz i pokrój w kostkę. W małym garnku rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę. Dodaj mango, starty imbir i posiekane chili. Gotuj przez 5 minut. W misce wymieszaj ocet z cukrem oraz curry, kurkumę i kardamon i dodaj do garnka. Duś na małym ogniu pod przykryciem przez 30 minut. Chutney z mango możesz dodatkowo zmiksować (jeśli chcesz, by miało aksamitną konsystencję).

fot. Adobe Stock

Składniki:

2 piersi z kurczaka,

1 cebula,

1 mango,

2 ząbki czosnku,

5 łyżek oliwy z oliwek,

100 ml soku pomarańczowego,

1 łyżeczka curry,

1 łyżeczka kurkumy,

1 łyżeczka cynamonu,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Pierś z kurczaka umyj, pokrój na mniejsze kawałki i dopraw solą, pieprzem i curry. Na patelni rozgrzej olej i dodaj cebulę pokrojoną w kostkę, kawałki kurczaka i czosnek. Smaż całość przez 2 minuty. Dodaj pokrojone w kostkę mango, sok z pomarańczy i duś całość przez 10 minut. Kurczaka z mango podawaj z ryżem jaśminowym albo plackami naan i świeżą kolendrą.

fot. Adobe Stock

Mango ustaw w pionie i przekrój wzdłuż pestki z jednej i drugiej strony za pomocą ostrego noża.

Dwie połówki ułóż na płasko i natnij nożem tak, aby postały drobne kosteczki. Wywiń skórkę i wyciągnij miąższ. Możesz tez pozostawić w takiej wersji, służący jako element dekoracyjny do przystawek.

Reklama

Więcej przepisów na dania z mango: