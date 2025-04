Makaron z kurczakiem to idealne danie do pracy. Jest szybkie w przygotowaniu, smaczne, sycące i bardzo uniwersalne. Można dodać do niego wiele różnych warzyw i sosów i zawsze będzie smakowało przepysznie!

Jak przygotować makaron z kurczakiem?

Zacznij od wstawienia wody na makaron. Niewiele osób wie, że to wcale nie jest bez znaczenia! Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się denerwować się, gdy gotowanie wody zajmowało stanowczo zbyt długo? Nasza rada: osól wodę dopiero po zagotowaniu. Sól sprawia, że woda wymaga wyższej temperatury do wrzenia.

Makaron gotuj al dente, czyli na ząb – szczególnie, jeśli dodajesz go potem do sosu. Nie zapomnij zostawić odrobiny wody po jego gotowaniu – jeśli sos byłby zbyt suchy, możesz podlać nią danie. To trik, którego Włosi używają na przykład przy gotowaniu spaghetti carbonara.

Kurczak to mięso proste w obróbce, ale bardzo łatwo je przeciągnąć, czyli sprawić, że będzie zbyt suchy. Przed gotowaniem pokrój go i natrzyj go olejem z przyprawami i ziołami, a następnie odstaw na godzinę do lodówki. Przed samym smażeniem wyjmij go z lodówki, by nabrał temperatury pokojowej. Będzie wtedy się równomiernie smażył.

Smaż kurczaka na suchej patelni przez 2-3 minuty – im większe są kawałki, tym dłużej trzeba je smażyć. Przełóż na drugą stronę, smaż jeszcze 2 minuty. Następnie wyłącz ogień, przykryj pokrywką i potrzymaj tak przez kilka minut. Tak przygotowany kurczak będzie delikatny i soczysty.

Makaron z kurczakiem podawaj z warzywami i aksamitnym sosem. Możesz zrobić sos pomidorowy, czosnkowy albo przepyszny i bardzo esencjonalny sos grzybowy. W tej ostatniej wersji makaron będzie smakował najlepiej z baaardzo dużą ilością parmezanu.

To danie możesz również przyrządzić w piekarniku i zrobić w ten sposób pyszną zapiekankę z kurczakiem. Zapiecz ją pod beszamelem lub serem: mozzarellą lub zwykłym żółtym. Świetnie będzie tam też pasować ser feta!

