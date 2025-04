Mak powinien przestać kojarzyć się nam wyłącznie ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Walory smakowe tego produktu warto docenić również przy innych okazjach. Warto pamiętać jednak o tym, że chociaż ze względu na dużą zawartość błonnika, mak jest idealnym środkiem na przeczyszczenie, cechuje się jednak wysoką kalorycznością. 100 g maku ma aż 480 kalorii, ponieważ składa się on w dużym stopniu z tłuszczu. Spożycie dużej ilości tego produktu może dać efekt podobny, jak po zażyciu narkotyków.

Przepis na ciasto serowo-makowe

Oto składniki na ciasto serowo-makowe:

Na ciasto:

10 dag kostki masła,

2/3 szklanki cukru pudru,

szklanka mąki,

żółtko

Na masę:

puszka gotowej masy makowej (900 g),

2 jajka,

3/4 szklanki cukru,

4 czubate łyżki kaszy manny

Na masę serową:

15 dag margaryny,

1 kg sera białego trzykrotnie mielonego,

szklanka cukru,

4 jajka,

budyń waniliowy w proszku,

łyżka mąki ziemniaczanej.

Jak zrobić sernik z makiem? Przygotuj spód. Wszystkie składniki na ciasto wymieszaj i zagnieć. Formę o wymiarach 22 na 25 cm wyłóż papierem do pieczenia, a następnie wylep jej dno ciastem. Nakłuj widelcem. Piecz 15-20 minut w 180 stopni C.

Przygotuj masę makową. Jajka ubij z cukrem. Dodaj mak i kaszę manną. Wszystko dokładnie wymieszaj. Potem przygotuj masę serową. Jajka ubij z cukrem, dodaj ser, masło, budyń i mąkę ziemniaczaną. Wszystko wymieszaj.

Na podpieczony kruchy spód wyłóż masę makową. Nie wyrównuj powierzchni. Na masę makową wyłóż masę serową. Ciasto wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piecz 60 minut. Następnie zmniejsz temperaturę do 160 stopni C i piecz kolejne 10 minut. Upieczone ciasto odstaw do przestygnięcia.

Jak przygotować mak do wypieków?

Przepis na drożdżowe ślimaczki z makiem

Oto składniki na drożdżowe ślimaczki z makiem:

Na ciasto:

5 dag masła,

25 dag mąki,

8 dag cukru,

150 ml mleka,

2 jajka,

2 dag drożdży,

szczypta soli

Na masę makową:

40 dag gotowej masy makowej,

jajko.

Jak zrobić drożdżowe ślimaczki z makiem? Przygotuj zaczyn na ciasto drożdżowe: w miseczce pokrusz drożdże, dodaj po łyżce cukru i mąki oraz tyle letniego mleka, aby rozczyn miał gęstość śmietany. Wymieszaj i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.

Do miski wsyp resztę mąki, cukier i sól. Dodaj roztrzepane jajka, rozczyn z drożdży i resztę mleka. Wymieszaj mikserem. Pod koniec mieszania wlej rozpuszczone i przestudzone masło.

Ciasto drożdżowe przełóż na oprószony mąką stół i dobrze zagnieć. Przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia - na 60-90 minut. Ciasto rozwałkuj na prostokątny placek i posmaruj masą makową. Zwiń w roladę. Ostrym nożem krój plastry rolady o grubości około 2 cm. Gotowe ślimaczki ułóż na płaskiej blasze wyłożonej papierem do pieczenia, lekko dociśnij dłonią i posmaruj roztrzepanym jajkiem. Piecz przez 20 minut w 170 stopniach C.

