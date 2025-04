Łosoś na święta najczęściej podawany jest w towarzystwie pieczonych ziemniaków lub ryżu. To doskonałe danie zarówno na Wigilię jak i na świąteczny obiad na Boże Narodzenie.

Ta smaczna i szlachetna ryba, świetnie sprawdza się nie tylko jako danie główne. Możesz z niej przygotować również przystawki, pyszne i sycące zupy oraz sałatki.

Spis treści:

Łososia na święta możesz przygotować na grillowej patelni albo upiec w piekarniku. Do obu tych wersji doskonale pasuje koperek, sok z cytryny i czosnek.

Pieczony łosoś na święta

Składniki:

700 g łososia ze skórą,

2 ząbki czosnku,

1 cytryna,

2 łyżki masła,

świeży rozmaryn,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Łososia opłucz zimną wodą i osusz ręcznikiem papierowym. Posól i skrop sokiem z cytryny. Piekarnik rozgrzej do 200 stopni Celsjusza. Rybę zawiń w papier do pieczenia, dodaj masło, gałązki rozmarynku, pokrojony w plasterki czosnek i cytrynę. Piecz przez 30 minut.

fot. Adobe Stock

Grillowany łosoś na święta

Składniki:

600-700 g łososia ze skórą,

3 łyżki sosu sojowego,

2 łyżki oleju roślinnego,

sok z cytryny.

Sposób przygotowania:

Łososia pokrój na porcje mniej więcej po 150-200 gramów, przełóż do miski i skrop sosem sojowym. Rozgrzej patelnię grillową i posmaruj olejem roślinnym. Połóż łososia skórką do dołu i smaż około 3-4 minuty. Silikonowym pędzelkiem posmaruj z wierzchu rybę i smaż na drugiej stronie przez około 2 minuty. Grillowanego łososia na święta podawaj z ryżem i surówką z białej kapusty.

fot. Adobe Stock

Łosoś to doskonała ryba do przygotowania przystawek. Możesz wykorzystać tego pieczonego w piekarniku albo wędzonego - na zimno lub gorąco.

Przekąski z łososia pokochają wszyscy. Co powiesz na kruche babeczki z musem z łososia, tatar z dodatkiem kiszonego ogórka i czerwonej cebuli albo roladki z łososiem?

Przepis na tatara z łososia

Składniki:

400 g łososia wędzonego na zimno,

1 czerwona cebula,

4 ogórki kiszone,

1 jabłko,

sok z 1/2 cytryny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Łososia poszatkuj najdrobniej jak potrafisz i przełóż do miski. Dodaj cebulę i ogórki pokrojone w kostkę. Wymieszaj. Dodaj obrane i pokrojone jabłko. Całość dopraw solą i pieprzem i skrop sokiem z cytryny.

fot. Adobe Stock

Przepis na babeczki z łososiem

Składniki:

300 g wędzonego łososia w plastrach,

1 awokado,

sok z 1/2 cytryny,

opakowanie gotowych kruchych babeczek,

szczypiorek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Awokado obierz ze skórki i utrzyj widelcem na mus. Dopraw sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Na każdą babeczkę szprycą do kremów nałóż krem z awokado i ułóż plastry łososia. Posyp szczypiorkiem.

fot. Adobe Stock

Zupę rybną możesz przygotować na dwa sposoby - zabielaną z marchewką, porem i ziemniakami albo na bazie przecieru pomidorowego.

Zupa z łososiem na święta zabielana

400 g łososia,

1 marchewka,

1 pietruszka,

1 por,

1,5 l bulionu warzywnego,

500 g ziemniaków,

1 cebula,

150 g śmietany 18%,

1 łyżka masła,

pęczek koperku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W garnku rozgrzej masło i zeszklij cebulę. Dodaj pokrojoną w kostkę marchewkę, pora i pietruszkę i smaż przez 2 minuty. Dodaj pokrojone w kostkę ziemniaki i zalej gorącym bulionem. Gotuj około 20 minut, aż warzywa będą miękkie. Na sam koniec gotowania dodaj pokrojonego w grubą kostkę łososia i gotuj jeszcze przez 5 minut. Zupę zapraw śmietaną. Podawaj ze świeżym koperkiem.

fot. Adobe Stock

Zupa z łososiem i pomidorami

Składniki:

400 g łososia,

1 cebula,

1 marchewka,

1,5 bulionu warzywnego,

500 g ziemniaków,

200 ml przecieru pomidorowego,

świeży tymianek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W garnku rozgrzej masło i zeszklij cebulę. Dodaj pokrojoną w kostkę marchewkę i ziemniaki i zalej gorącym bulionem. Po 20 minutach dodaj przecier pomidorowy i tymianek. Dopraw solą i pieprzem. Po tym czasie dodaj pokrojonego w kostkę łososia i gotuj jeszcze 5 minut. Zupę podawaj ze świeżym pieczywem.

fot. Adobe Stock

Łosoś to idealny dodatek do sałatek. Podawaj go na mieszance sałat z sosem na bazie jogurtu albo oliwy z oliwek.

Prosta sałatka z kaparami

Składniki:

400 g wędzonego łososia na zimno,

mieszanka sałat,

50 g kaparów,

1 czerwona cebula,

5 łyżek oliwy z oliwek,

1/2 soku z cytryny,

1 łyżeczka musztardy stołowej,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W miseczce wymieszaj oliwę, sok z cytryny i musztardę. Sałatę umyj, osusz i przełóż na talerz. Na wierzchu poukładaj płaty łososia, cebulę pokrojoną w piórka i kapary. Całość polej wcześniej przygotowanym sosem. Sałatkę z łososia podawaj z grzankami.

fot. Adobe Stock

Przepis na sałatkę z jajkiem

Składniki:

400 g wędzonego łososia na zimno,

opakowanie rukoli,

3 jajka,

10 pomidorków koktajlowych,

1 czerwona cebula,

1/2 soku z cytryny,

100 ml jogurtu naturalnego,

świeży koperek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W miseczce wymieszaj jogurt, sok z cytryny i drobno posiekany koperek. Dopraw solą i pieprzem. Ugotuj jajka na twardo. Rukolę umyj, osusz i przełóż na talerz. Na wierzchu poukładaj płaty łososia, cebulę pokrojoną w piórka, pomidorki przekrojone na pół i kawałki jajka. Sałatkę polej sosem.

fot. Adobe Stock

