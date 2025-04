Obiady na upalne dni powinny opierać się na sezonowych warzywach i owocach. Jeżeli nie masz ochoty na jedzenie podczas upałów, to normalny proces, jaki zachodzi w ciele - apetyt jest znacznie zmniejszony, ze względu na regulację temperatury ciała. Procesy trawienne znacznie ją podwyższają, dlatego też organizm skutecznie w ten sposób schładza całe ciało.

Do dań na upalne dni dobrze jest wprowadzić pikantne składniki i potrawy. Pieprz, chili, cynamon lub curry to kluczowe przyprawy, które wzmacniają smak i ostrość dania. Podczas jedzenia pocimy się (zwłaszcza w okolicach głowy - skronie oraz oczy), rozgrzewając ciało, w efekcie odczuwając później mniej dokuczliwie wysokie temperatury.

Zupy na zimno na bazie jogurtu naturalnego, greckiego lub śmietany to najczęstsze rozwiązanie na upał. Wykorzystaj także kwaśny kefir z kulturami bakterii oraz maślankę, która podkreśli smak.

Wybieraj spośród buraków, bogatych w wodę i sole mineralne ogórków oraz pomidorów. Ten ostatni jest znany pod nazwą gazpacho – hiszpańskiego chłodnika z dodatkiem papryki. Możesz pokusić się o bułgarskiego taratora na bazie orzechów włoskich. Bez względu na rodzaj podawaj chłodnik schłodzony, prosto z lodówki.

Chłodnik ogórkowy

Składniki:

pół kilograma ogórków gruntowych lub 3 ogórki szklarniowe,

200 ml jogurtu greckiego,

100 ml jogurtu naturalnego,

pęczek rzodkiewek,

sok z cytryny,

1 ząbek czosnku,

1 łyżeczka musztardy delikatesowej,

świeży koperek do podania,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ogórki obierz ze skórki i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Rzodkiewki pokrój w kostkę. Warzywa połącz z jogurtem greckim i naturalnym. Dopraw chłodnik przeciśniętym przez praskę czosnek, sokiem z cytryny i musztardą. Całość schłodź w lodówce przynajmniej przez godzinę i podawaj chłodnik ze świeżym koperkiem.

Warzywne kompozycje na bazie sałaty mogą być zarówno lekkie, jak i sycące. Użyj liści roszponki, rukoli, sałaty lodowej lub rzymskiej. Dodaj pokrojone w kostkę pomidory, rzodkiewki, ogórki, rzepę lub buraki. Połącz z owocami jagodowymi lub tropikalnymi - na pierwszym miejscu stawiaj arbuza, który nawodni i nawilży skórę.

Nie zapomnij o węglowodanach w postaci pełnoziarnistego makaronu i białku zwierzęcym – pieczony kurczak, gotowane jajko lub szarpana wołowina.

Sałatka z arbuzem i melonem

Składniki:

ćwiartka arbuza czerwonego lub żółtego bez pestek,

mały melon miodowy lub cantalupe,

kilka plastrów szynki szwarcwaldzkiej lub prosciutto,

50 g sera feta,

listki mięty,

2 średnie pomarańcze,

ocet balsamiczny,

oliwa z oliwek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Arbuza dokładnie oczyść i pozbądź się pestek. Za pomocą łyżeczki wydrąż małe kulki. Melona obierz i podziel na segmenty. Wydrąż kuleczki lub pokrój w równą kostkę. Podsmaż na rozgrzanej patelni szynkę (bez oleju) i drobno pokrój. Pomarańcze obierz, podziel na segmenty i pokrój w kosteczkę. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj i dodaj pokruszoną fetę. Podawaj z octem balsamicznym i oliwą z oliwek. Jest idealna na upalny dzień!

Najpyszniejsze wspomnienie z dzieciństwa! Najpopularniejszą zupą owocową była ta truskawkowa i wiśniowa, ale można ją również robić z czereśni czy ze śliwek. Obowiązkowo podawaj ją z makaronem - to pyszny obiad na upalne dni.

Przepis na zupę owocową (wiśniową)

Składniki:

0,7 kg wiśni,

200 g makaronu,

1 litr wody,

cukier (według uznania).

​Sposób przygotowania:

Zacznij od przygotowania makaronu - ugotuj go według instrukcji na opakowaniu. Najlepiej sprawdzą się drobne nitki jak do rosołu. Umyj wiśnie, pokrój na połówki i pozbądź się pestek. Przełóż owoce do garnka, zasyp cukrem i odstaw na chwilę. Dodaj wodę, doprowadź do wrzenia i gotuj około 20-30 minut na wolnym ogniu. Zestaw garnek z ognia i gdy zupa wystygnie, wstaw ją do lodówki. Podawaj na zimno.

Jeżeli nie masz ochoty gotować makaronu, spróbuj zamienić warzywo w nitki. Zrobisz to za pomocą spiralizatora lub obieraczki.

Spaghetti z buraka, marchewki, pietruszki lub ogórka połącz z sosem winegret i innymi dodatkami – kurczakiem na parze, kawałkami wieprzowiny lub marynowanym tofu w sosie sojowym. Przygotuj je na świeżo tuż przed podaniem, aby warzywa nie straciły na jędrności.

Przepis na warzywne spaghetti

Składniki:

2 cukinie,

2 marchewki,

3 łyżki sosu sojowego,

płatki chili albo zmielone chili,

2 łyżki oleju sezamowego,

sok z 1/2 limonki,

kiełki fasoli mung,

świeża kolendra (do podania),

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W dużym garnku zagotuj wodę. Cukinie i marchewki przepuść przez spiralizator lub obieraczką potnij w długie paski. Warzywa wrzuć na wrzątek na 2 minuty i przełóż do lodowatej wody - dzięki temu cukinia i marchew nie będą twarde, ale zachowają swoją jędrność. W miseczce wymieszaj olej sezamowy, sos sojowy i sok z limonki, dodaj płatki chili i pieprz. Gotową mieszanką polej warzywa. Podawaj z kiełkami fasoli mung i świeżą kolendrą.

Pozostało ci sporo makaronu z poprzedniego dnia? A może masz resztki niedojedzonej kaszy? Będą idealne do stworzenia szybkiej i pożywnej sałatki. Wykorzystaj do niej kiełki rzodkiewek, brokułów lub słonecznika i dodaj na wierzch razem z prażonymi na sucho płatkami migdałów lub pestkami dyni. To szybki i prosty obiad na upały.

Przepis na sałatkę z kuskusem

Składniki:

200 g kaszy kuskus (może być też bulgur albo jaglana),

1 papryka czerwona,

1 papryka żółta,

1 ogórek,

50 g sera feta,

3 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżeczka suszonego oregano,

1 łyżeczka ostrej papryki,

sok z 1/2 cytryny,

natka pietruszki do podania,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Kaszę kuskus przełóż do dużej miski (zakładamy, że zostały resztki z poprzedniego dnia, jeśli nie przygotuj ją zgodnie z instrukcją na opakowaniu). W miseczce przygotuj sos - oliwę z oliwek wymieszaj z sokiem cytryny, oregano, ostrą papryką, solą i pieprzem. Dodaj pokrojone w drobną kostkę obie papryki, ogórek (może być obrany ze skórki) i pokruszony ser feta. Całość polej przygotowanym sosem. Podawaj z natką pietruszki.

fot. Adobe Stock

Spring rollsy, tacos, bruschetta, hummus to idealne dania na upały. Są szybkie i proste do wykonania - wystarczy trochę sezonowych warzyw, kilka typowych dla kuchni składników i przypraw i gotowe! Zrobienie spring rollsów z naszego przepisu nie zajmie ci więcej niż 30 minut!

Przepis na spring rollsy

Składniki:

10 arkuszy papieru ryżowego,

2 marchewki,

1 ogórek,

1 czerwona papryka,

1/4 czerwonej kapusty,

200 g makaronu sojowego,

5 łyżek sosu sojowego,

1 łyżeczka octu ryżowego,

1 łyżka oleju sezamowego,

sok z 1 limonki,

świeża kolendra,

kiełki rzodkiewki.

Sposób przygotowania:

Ugotuj makaron ryżowy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pokrój drobno wszystkie warzywa - marchewki, ogórek i paprykę w cienkie słupki a kapustę poszatkuj. Do dużej patelni wlej gorącą wodę. Włóż arkusz papieru ryżowego, namocz przez kilka sekund i wyłóż na ściereczkę. Wymieszaj sos sojowy, z octem ryżowym, olejem sezamowym i sokiem z limonki. Jeśli wolisz ostrzejsze smaki, do sosu możesz wkroić papryczkę chili. Na samym środku zacznij układać pokrojone warzywa, makaron (pokrojony na krótsze paski), kiełki rzodkiewki i listki świeżej kolendry. Zawiń najpierw jeden bok na nadzienie, następnie drugi i zwiń całość w roladkę lekko dociskając. Zrób tak ze wszystkim arkuszami papieru.

fot. Adobe Stock

