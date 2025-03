Leczo to jedno z tych dań, które kojarzą się z letnimi smakami i aromatami. To tradycyjne danie pochodzące z kuchni węgierskiej stało się popularne w wielu krajach, w tym również w Polsce. Leczo przygotowuje się głównie z papryki, pomidorów i cebuli, ale kluczem do wyjątkowego smaku może być dodatek wielu sezonowych warzyw, takich jak patison. To nieco zapomniane, a jednocześnie wyjątkowo zdrowe warzywo, zasługuje na swoje miejsce w kuchni.

To wyraziste leczo łączy delikatny smak patisona z aromatyczną (najlepiej swojską) kiełbasą. Duszone warzywa, takie jak papryka i pomidory, idealnie komponują się z pikantnymi przyprawami, tworząc sycące danie jednogarnkowe o głębokim smaku. Ta wersja leczo doskonale sprawdzi się na obiad lub kolację. Najlepiej smakuje na gorąco, udekorowane świeżą natką pietruszki oraz z dodatkiem kaszy, ryżu lub podpieczonego chleba.

Składniki:

2 średnie patisony,

2 papryki (czerwona i żółta),

2 pomidory,

2 łyżki przecieru pomidorowego,

150 ml ciepłego bulionu,

1 duża cebula,

2 ząbki czosnku,

300 g kiełbasy (np. śląska),

1 łyżka oliwy z oliwek,

sól, pieprz, papryka słodka i ostra do smaku,

świeża natka pietruszki do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Patisony obierz ze skórki, usuń nasiona i pokrój w kostkę. Papryki oczyść z nasion i również pokrój w kostkę lub paski. Pomidory sparz, obierz ze skórki i pokrój na kawałki. Kiełbasę pokrój w plasterki, a cebulę i czosnek posiekaj drobno. Na dużej patelni rozgrzej oliwę, dodaj kiełbasę i smaż, aż się zarumieni. Następnie dodaj cebulę i czosnek, smaż do zeszklenia. Przełóż wszystko na talerzyk. Do patelni dodaj paprykę, patisona i pomidory. Dopraw solą, pieprzem oraz papryką słodką i ostrą. Wlej bulion wymieszany z przecierem i duś wszystko na średnim ogniu przez około 20-25 minut, aż warzywa będą miękkie. Na koniec dodaj podsmażoną kiełbasę i wymieszaj. Podawaj leczo gorące, posypane świeżą natką pietruszki.

fot. Przepis na leczo z patisona z kiełbasą/Adobe Stock, gkrphoto

Lekka i pełna warzyw wersja leczo, w której główną rolę odgrywa patison, uzupełniony papryką, cukinią i soczystymi pomidorami. To danie, pełne aromatycznych ziół prowansalskich, jest idealnym wyborem dla miłośników zdrowych i sycących, a przy tym wegetariańskich potraw, które można podać zarówno na ciepło, jak i w wersji na zimno. Będzie świetną propozycją na obiad bez mięsa lub szybki lunch do pracy.

Składniki:

3 średnie patisony,

2 papryki (czerwona i żółta),

2 pomidory,

150 ml ciepłego bulionu,

2 łyżki przecieru pomidorowego,

1 cukinia,

1 duża cebula,

2 ząbki czosnku,

1 łyżka oliwy z oliwek,

sól, pieprz, zioła prowansalskie do smaku,

świeża bazylia do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Patisona obierz ze skórki, usuń nasiona i pokrój w kostkę. Papryki oczyść z nasion i również pokrój w kostkę. Pomidory sparz, obierz ze skórki i pokrój na kawałki. Cukinię pokrój w półplastry. Możesz ją też wcześniej obrać, wtedy szybciej zmięknie podczas duszenia. Cebulę i czosnek posiekaj drobno. Na dużej patelni rozgrzej oliwę, dodaj cebulę i czosnek, smaż do zeszklenia. Dodaj paprykę, patisona, cukinię i pomidory. Dopraw solą, pieprzem oraz ziołami prowansalskimi. Dodaj bulion warzywny wymieszany z przecierem, a następnie duś całość pod przykryciem na średnim ogniu przez około 20-25 minut, aż warzywa będą miękkie. Podawaj leczo gorące, udekorowane świeżą bazylią.

fot. Przepis na wege leczo z patisona/Adobe Stock, New Africa

Patison, znany również jako dynia talerzowa, to warzywo o charakterystycznym spłaszczonym kształcie i pofałdowanej skórce. Występuje w różnych kolorach – od białego, przez żółty, aż po zielony. Patisony są niskokaloryczne i bogate w witaminy (szczególnie witaminę C i A), a także w minerały, takie jak potas i magnez. Zawierają również sporo błonnika, co wspomaga trawienie i daje uczucie sytości na dłużej.

Właściwości patisonów sprawiają, że będą one idealne podczas diet redukcyjnych oraz w przypadku chorób jelit czy układu pokarmowego. Są łagodne dla żołądka i zawierają sporo błonnika pokarmowego.

W kuchni patisony można wykorzystać na wiele sposobów. Nadają się do duszenia, pieczenia, a nawet marynowania. Dzięki delikatnemu smakowi dobrze komponują się z innymi warzywami oraz mięsem, co czyni je idealnym składnikiem leczo.

Duże patisony można wykorzystać np. do faszerowania oraz marynowania, a także do przygotowania pysznej zupy-krem.

