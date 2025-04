Łatwe ciasta na Boże Narodzenie przygotowywane w niecałą godzinę i z prostych składników, to idealna opcja dla tych, którym brakuje albo doświadczenia w kuchni, albo czasu. W końcu na kilka dni przed świętami jest tyle do zrobienia! Zerknij na nasze przepisy na łatwe ciasta, które sprawdzą się na świątecznym stole.

Spis treści:

Na świątecznym stole nie powinno zabraknąć sernika - możesz pokusić się o zrobienie klasycznego sernik krakowskiego, ale jeśli chcesz mieć pewność, że ciasto na pewno się uda, skorzystaj z przepisów poniżej.

Szybki sernik gotowany

Sernik z marcarpone

Sernik kokosowy

Ciasto marchewkowe z dodatkiem otartej skórki z pomarańczy i miodu, będzie smakowało prawdziwie świątecznie. Dodatkowo możesz ozdobić je polewą z białej czekolady i bakaliami.

Ciasto marchewkowe z cynamonem

Ciasto marchewkowe z kremem orzechowym

Składniki:

300 g marchwi,

300 g mąki pszennej,

150 ml mleka,

120 g masła,

3 łyżki miodu,

3 jajka,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 łyżeczka sody oczyszczonej,

1 cukier waniliowy,

skórka z jednej pomarańczy,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 180 stopni Celsjusza. Marchewki obierz i zetrzyj na tarce. Do garnka dodaj masło pokrojone na mniejsze kawałki. Gdy się rozpuści, dodaj miód i startą skórkę z pomarańczy. Garnek zestaw z ognia i dodaj mleko oraz jajka. Wszystko dokładnie wymieszaj. Do miski przesiej mąkę i połącz ją z proszkiem do pieczenia, cukrem wanilinowym, sodą i szczyptą soli. Dodaj wszystkie mokre składniki. Następnie dodaj marchewkę i ponownie wymieszaj. Ciasto marchewkowe przełóż do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz przez około 45 minut.

fot. Adobe Stock

Nie są to może tradycyjne ciasta wigilijne, ale potrafią uratować każdą gospodynię. Spody do ciast bez pieczenia, często przygotowywane są na bazie korzennych herbatników (trzeba je tylko utrzeć z masłem i wstawić na jakiś czas do lodówki) albo z gotowych wafelków. Zajmują nie więcej niż pół godziny! To pomysły ratunkowe na łatwe ciasta na Boże Narodzenie.

Ciasto Rafaello

Ciasto Snickers

Wśród łatwych ciast na święta, doskonale bronią się ciasta z jabłkami. Przepisy wystarczy wzbogacić o korzenne przyprawy - cynamon, wanilię, kardamon i goździki.

Jabłecznik

Szarlotka z kruszonką

Tarta z jabłkami

Napoleonka to delikatne i eleganckie ciasto, które przygotujesz na bazie gotowego ciasta francuskiego i budyniowego kremu. Zachwyci każdego gościa!

Składniki:

1 opakowanie ciasta francuskiego,

1 litr mleka,

100 g cukru,

1 cukier waniliowy,

125 g mąki pszennej,

50 g mąki ziemniaczanej,

3 żółtka.

​Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzej do 200 stopni Celsjusza. Ciasto francuskie podziel na pół. Ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i ponakłuwaj widelcem. Piecz na złoty kolor przez 15 minut. 3 szklanki mleka zagotuj z cukrem i cukrem waniliowym. W pozostałym mleku, rozmieszaj obie mąki z żółtkami. Połącz z gorącym mlekiem cały czas mieszając. Zagotuj. Jeszcze gorący budyń rozłóż na jednej części ciasta, przykryj drugim i odstaw, by masa ostygła. Wstaw do lodówki na 2 godziny. Przed podaniem oprósz cukrem pudrem.

Blok czekoladowy zastąpi nawet najlepsze brownie! To w końcu dla wielu smak dzieciństwa. Powinien zawierać nie tylko mnóstwo kakao, ale również pokruszone herbatniki, rodzynki i orzechy.

Blok czekoladowy na waflach

Blok orzechowy

fot. Adobe Stock

Ciasto Murzynek to pyszny, łatwy i szybki w wykonaniu deser czekoladowy. Jest odpowiednio wilgotny i zawiera całe mnóstwo pysznych bakalii. To chyba najszybsze ciasto na Boże Narodzenie.

Składniki:

120 ml mleka,

5 łyżek kakao,

250 g mąki pszennej,

200 g cukru,

250g masła,

4 jajka,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

garść dowolnych orzechów,

garść rodzynek.

Sposób przygotowania:

Mleko wlej do rondelka i zagotuj. Dodaj kakao i cukier. Gdy całość się rozpuści, dodaj masło i dokładnie wymieszaj. Odstaw do ostygnięcia. Przesianą mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia, orzechami i rodzynkami. Piekarnik nagrzej do 180 stopni Celsjusza. Oddziel żółtka od białek: białka ubij na sztywną pianę, a żółtka dodaj do ostygniętej masy. Dodaj przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia. Gdy masa będzie jednolita, szpatułką dodaj pianę z białek - delikatnie, by nie opadła. Dno okrągłej foremki wyłóż papierem do pieczenia i przełóż ciasto. Piecz przez około 45 minut, do suchego patyczka. Ciasto możesz oprószyć cukrem pudrem albo podać polane polewą czekoladową.

