Włoska lasagne (inne popularne nazwy: lasagna lub lazania) bazuje przede wszystkim na płatach makaronu w kształcie prostokątów. W najprostszych słowach polega na ułożeniu blatów w prostokątnym naczyniu, przekładanych na przemian z farszem.

Wierzch lasagne (przepis w każdej wersji jest zazwyczaj co do tego zgodny) powinien być posypany serem żółtym i zapieczony. Wyjątkiem jest danie w wersji na słodko - mniej popularne, ale czasem spotykane we włoskich restauracjach.

Spis treści

Składniki na 4 porcje dania to:

40 dag makaronu lasagne,

50 dag mrożonego szpinaku,

15 dag sera feta,

2 ząbki czosnku,

3 gałązki bazylii,

cebula,

2 łyżki oliwy,

starty ser żółty do obsypania wierzchu,

sól,

pieprz.

Na sos beszamelowy:

2 łyżki mąki,

2 łyżki masła,

1/2 l mleka,

gałka muszkatołowa,

sól,

pieprz.

Przygotowanie

Cebulę i czosnek obierz, drobniutko posiekaj, zeszklij je na patelni. Wrzuć na patelnię mrożony szpinak i smaż razem. Dopraw solą oraz pieprzem.Teraz przygotuj sos beszamelowy. W rondelku lub małym garnuszku roztop masło. Oprósz je mąką i zasmaż. Powolutku wlej zimne mleko i zagotuj na małym ogniu, cały czas mieszając. Dopraw solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Uważaj, aby nie przypalić sosu! Formę lub naczynie żaroodporne wysmaruj masłem. Na dno wylej kilka łyżek sosu. Połóż surowe płaty makaronu lasagne, nasmaruj masą szpinakową, ułóż kilka kostek sera feta, parę listków bazylii i znowu kilka łyżek beszamelu. Ułóż kolejną warstwę makaronu i powtarzaj czynności aż do wyczerpania składników. Ostatnim "piętrem" powinien być makaron, który obsyp serem żółtym. Lasagne ze szpinakiem piecz przez 45 minut w 180 stopniach.

Składniki na 4 porcje to:

8 płatów makaronu do lasagne,

ząbek czosnku,

2 łyżki oleju,

cebula,

80 dag mięsa mielonego,

opcjonalnie: 15 dag pieczarek,

1/2 szklanki białego wina wytrawnego,

puszka pomidorów bez skórki,

10 dag startego sera żółtego,

oregano,

bazylia,

sól,

pieprz.

Przygotowanie

Płaty makaronu lasagne namocz w wodzie przez kilka minut, aby lekko namiękły. Cebulę i czosnek posiekaj, zeszklij na oleju. Na patelnię wrzuć też mięso, wszystko razem przesmaż. Jeśli chcesz użyć również pieczarek, pokrój je i dorzuć do mięsa. Gdy z pieczarek odparuje nieco wody, do masy dodaj wino i pomidory wraz z zalewą. Duś przez 10-15 minut, dopraw solą, pieprzem, bazylią i oregano. Możesz użyć więcej ziół prowansalskich. Żaroodporne naczynie wysmaruj masłem. Dno wyłóż płatami makaronu, przykryj warstwą masy mięsnej i znowu połóż makaron. Wykładaj składniki naprzemiennie, ostatnią warstwą powinny być płaty ciasta. Wierzch posyp startym serem żółtym. Piecz przez 30 minut w 200 stopniach.

fot. Adobe Stock

Przeciętna porcja lasagne bolognese waży ok. 300 g, a jej wartość kaloryczna to około 600 kalorii. 100 g lasagne liczy zatem mniej więcej 200 kalorii. W zależności od użytego makaronu lub innej formy przełożenia, możesz znacznie zredukować kaloryczność dania.

Istotnym elementem podczas przygotowania lazanii jest odpowiednie ułożenie składników tak, aby po wypieczeniu były miękkie i stanowiły całość. Płaty makaronowe powinny być otulone sosem bolońskim w wersji z mięsem oraz beszamelowym, który pasuje także do dania wegetariańskiego.

Nie musisz wstępnie podgotowywać makaronu. „Ugotuje się” poprzez ciepło i wilgoć z sosów użytych do dania. Jeżeli zależy ci na ograniczeniu ich, wtedy podgotuj płaty al dente, aby podczas pieczenia dokończyć proces zmiękczania.

W przypadku plasterków cukinii lub bakłażana nie musisz ich gotować, ani blanszować. Surowe warstwy wytrzyj ręcznikiem papierowym przed nałożeniem i stopniowo przekładaj pomiędzy warstwami sosu, warzyw lub mięsa.

Najczęściej używane płaty możesz zastąpić tymi z dużą zawartością jajek. Ten zabieg sprawi, ze danie będzie bardziej kremowe i mniej suche – w ten sposób ograniczysz dodatek sosów.

W wersji wegetariańskiej pokrój cukinię, bakłażana lub dynię na cienkie plasterki. Nie wymaga to wstępnego ugotowania i blanszowania. Zredukujesz znacznie kaloryczność dania i przemycisz dodatkową porcję warzyw dla dzieci.

fot. Adobe Stock

Wybierając jeden rodzaj sera postaw na oryginalny Parmiggiano Reggiano, który nada wyrazistości daniu. Włosi używają go w znacznych ilościach pomiędzy warstwami mięsa, sosów i makaronu, co zapewnia najlepszy smak.

Najlepsze efekty uzyskasz mieszając 3-4 rodzajów sera, które uwydatnią inne smaki. Wybieraj spośród: mozzarelli, tartej Goudy, peccorino lub cheddara.

Jeżeli masz obiekcje przy użyciu sosu beszamelowego, zastąp go ricottą – jej konsystencja jest zbliżona i pozwoli zmiękczyć makaron podczas gotowania.

Wykorzystaj kawałki wołowiny i wieprzowiny na rzecz mielonego mięsa. Podczas wypiekania doda to mocniejszego, mięsnego akcentu i dodatkowo soki zawarte w nim przejdą przez kolejne warstwy dania. Użyj czerwonego wina przy podsmażaniu – alkohol wyparuje, a smak nada głębi lazanii.

Wybieraj wytrawne lub półwytrawne. Mdły sos beszamelowy wzbogać o dodatek esencji lub wywaru z suszonych grzybów lub białego pieprzu. Lekko wędzony aromat uzyskasz dodając do mięsa lub sosu sproszkowaną węgierską paprykę oraz boczek podsmażony razem z wołowiną lub wieprzowiną.

Pomiędzy warstwami, posmaruj lasagne cienką warstwą ketchupu pomidorowego, który wyważy słodycz i kwasowość dania – do tego zabiegu możesz dodać też sos BBQ lub passatę.