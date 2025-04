Kurczak to jedno z klasycznych mięs, które jest najczęściej wybierane na obiad lub zdrowy lunch do pracy. Świetnie komponuje się z owocami, pieczonymi warzywami oraz świeżymi ziołami. Kurczak curry, po tajsku lub pieczony możemy przygotować zarówno na co dzień, jak i od święta – sprawdź nasze przepisy!

Kurczak curry: przepis

Oto składniki na kurczaka curry:

duża cebula

5 ząbków czosnku

3 cm kawałek imbiru

5 łyżek oliwy z oliwek

szczypta kminu

laska cynamonu

łyżeczka sproszkowanego chili

szczypta garam masala

łyżeczka cukru

puszka pomidorów

6 udek z kurczaka

Szklanka wywaru drobiowego

2 łyżki posiekanej kolendry

Jak zrobić kurczaka curry?

Siekamy cebulę w drobną kostkę. Ścieramy imbir na tarce razem z czosnkiem. Na patelni rozgrzewamy oliwę z oliwek i podsmażamy przyprawy : cynamon, kmin oraz chili. Dodajemy cebulę i podsmażamy z przyprawiamy na rumiano. Dosypujemy garam masala, cukier i dorzucamy pomidory z puszki. Kurczaka kroimy na mniejsze kawałeczki i dorzucamy na patelnię. Podsmażamy z całością przez około 15 minut do połączenia smaków. Tak przygotowany kurczak może być podawany z odrobiną jogurtu naturalnego lub z chlebkiem pita.

Kurczak po tajsku: przepis

Oto składniki na kurczaka po tajsku:

2 łyżki masła

6 udek z kurczaka

pół szklanki posiekanych orzechów ziemnych

2 łyżki posiekanej kolendry

Sos:

3 łyżki sosu chili

2 łyżki sosu sojowego

3 ząbki czosnku

łyżka sosu rybnego

łyżka startego imbiru

sok z limonki

Jak zrobić kurczaka po tajsku?

Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Przygotowując sos, mieszamy wszystkie składniki i odstawiamy na bok do przegryzienia się. Rozgrzewamy masło na patelni i podsmażamy kurczaka na złocisty kolor. Dolewamy sos i mieszamy dokładnie z kurczakiem. Tak przygotowanego wkładamy do naczynia żaroodpornego i przekładamy do piekarnika na 30 minut. Dekorujemy posiekanymi orzechami i kolendrą.

Kurczak pieczony: przepis

Oto składniki na kurczaka pieczonego:

1,5 kilogramowy kurczak

2 łyżki soli

świeżo zmielony pieprz

łyżka suszonego tymianku

cytryna

główka czosnku

2 łyżki masła

cebula

3 średnie marchewki

koper włoski

3 łyżki oliwy z oliwek

Jak zrobić kurczaka pieczonego?

Rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni Celsjusza. Wcześniej umytego kurczaka wypełniamy tymiankiem, przekrojoną w pół cytryną i czosnkiem. Wierzch kurczaka smarujemy roztopionym masłem i przyprawiamy solą i pieprzem. Układamy kurczaka w naczyniu żaroodpornym i wokół wrzucamy pokrojone marchewki, cebulę oraz koper włoski. Tak przygotowanego kurczaka pieczemy przez 1,5 godziny. Serwujemy z pieczonymi ziemniakami lub batatami.

