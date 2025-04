Kuchnia polska kojarzy się z tradycyjnymi daniami opierającymi się na mące, ziemniakach lub kapuście. Sycący bigos lub pożywne gołąbki w sosie pomidorowym cieszą się uznaniem Polaków od lat. Kremowe desery, w tym ciężkie i wykwintne serniki nadają szyku na każdym przyjęciu czy spotkaniu rodzinnym. Zobacz jak przygotować doskonałe dania kuchni polskiej!

Kuchnia polska: ciasta

Sernik: przepis

Oto składniki na tradycyjny polski sernik:

2 szklanki mąki

łyżeczka proszku do pieczenia

kostka masła

2 jajka

2,5 szklanki cukru

łyżeczka ekstraktu waniliowego

kilogram twarogu

kwaśna śmietana

Jak zrobić tradycyjny polski sernik?

Do miksera wrzucamy mąkę, cukier, masło oraz proszek do pieczenia. Dokładnie mieszamy na wysokich obrotach miksera do uzyskania zwartej masy. W osobnej misce miksujemy śmietanę z jajkami do uzyskania puszystej masy. Twaróg przeciskamy przez praskę do ziemniaków lub przez maszynkę do mięsa. Łączymy z masą jajeczną. Rozgrzewamy piekarnik do 170 stopni Celsjusza. Na blachę wykładamy papier do pieczenia i wykładamy ciasto na spód. Wylewamy masę serową. Całość pieczemy przez 60 minut. Tak przyrządzony sernik możemy udekorować klasyczną skórką pomarańczową lub kawałkami startej czekolady.

Kuchnia polska: zupy

Zupa pomidorowa: przepis

Oto składniki na zupę pomidorową:

10 małych pomidorów

średnia cebula

3 łyżki masła

bulion warzywny lub drobiowy

2 łyżki mąki

szczypta soli

szczypta pieprzu

pół łyżeczki cukru

makaron wstążki

Jak zrobić zupę pomidorową?

Pomidory gotujemy w dużym garnku razem z wcześniej pokrojoną cebulą i masłem. Po 20 minutach przecieramy całość przez sitko do garnka. Wlewamy bulion warzywny lub drobiowy. Zagęszczamy mąką i doprawiamy solą i pieprzem. Gotujemy makaron we wrzącej i osolonej wodzie. Zupę pomidorową podajemy z odrobiną kwaśnej śmietany lub jogurtu naturalnego.

Polskie dania obiadowe

Gołąbki: przepis

Oto składniki na polskie gołąbki:

biała kapusta

średnia cebula

3 łyżki masła

400 g mięsa wołowego mielonego

szklanka ryżu

2 ząbki czosnku

szczypta soli

szczypta pieprzu

passata pomidorowa

Jak zrobić gołąbki?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Kapustę dokładnie wydrążamy i odrywamy liście. Przemywamy pod bieżącą wodą i odstawiamy do wysuszenia. Zagotowujemy osoloną wodę i wrzucamy liście kapusty do zmięknięcia na 10 minut. W misce mieszamy mięso wołowe z wcześniej ugotowanym i ostudzonym ryżem. Przeciskamy czosnek przez praskę. Doprawiamy całość solą i pieprzem. Tworzymy niewielkie kotlety z mięsa i owijamy w liście kapusty. Układamy kolejno w naczyniu żaroodpornym. Zalewamy passatą pomidorową. Pieczemy przez 50 minut. Tak przygotowane gołąbki świetnie smakują z dodatkiem puree ziemniaczanego.

