Krewetki można, bez zbędnej przesady, określić jako najbardziej znane i najczęściej spożywane owoce morza. Ich smak jest wyjątkowo delikatny, a przyrządzenie stosunkowo proste. Nie musisz przygotowywać skomplikowanych dań - wystarczy np. podpiec je w piekarniku z dodatkiem czosnku i cebuli, a także przypraw. Krewetki z czosnkiem nie są jednak jedynym pomysłem: możesz też przyrządzić np. makaron z krewetkami lub sałatkę.

Przepis na krewetki z chili i limonką

Oto składniki na krewetki z chili i limonką:

50 dag dużych krewetek,

papryczka chili,

2 ząbki czosnku,

sok wyciśnięty z dwóch limonek,

3 łyżki masła,

posiekana kolendra lub natka,

sól,

pieprz.

Jak przyrządzić krewetki z chili i limonką? Krewetki polej sokiem z limonki, odstaw na 20 minut. Na rozpuszczonym maśle podsmaż posiekany czosnek oraz chili. Dodaj osączone krewetki, oprósz całość solą i pieprzem. Smaż przez 10 minut uważając, aby krewetki nie stały się twarde. Posyp natką oraz polej sokiem z pozostałej limonki.

Przepis na pierożki Dim Sum z krewetkami

Oto składniki na pierożki z krewetkami:

Na ciasto:

25 dag mąki,

jajko,

szczypta soli,

łyżeczka cukru,

1/2 szklanki mleka,

łyżka masła,

25 g drożdży

Na nadzienie:

15 dag obranych krewetek,

25 dag warzywnej mieszanki chińskiej,

2 łyżki sosu sojowego,

2 łyżeczki octu ryżowego,

2 łyżki oleju,

sos sojowy do maczania.

Jak zrobić pierożki z krewetkami? Wodę podgrzej, rozpuść drożdże, wsyp cukier i szczyptę soli. Odstaw, aby rozczyn zaczął pracować. Mąkę przesiej. Wbij jajko i dodaj roztopione masło. Wlej rozczyn i wyrób ciasto. Ciasto na pierogi przykryj ściereczką i odstaw na 30 minut do wyrośnięcia.

Przygotuj nadzienie: na rozgrzanym oleju podsmaż mieszankę chińską. Dodaj posiekane krewetki. Dopraw sosem sojowym i octem. Gotowe ciasto wyłóż na stolnicę i jeszcze raz zagnieć. Rozwałkuj na półcentymetrowy placek i wycinaj metalową obręczą krążki o średnicy 9-10 cm. Na środku każdego placka połóż łyżeczkę farszu i dokładnie zlep u góry. Pierożki z krewetkami przykryj ściereczką i ponownie odstaw na 20 minut.

Gdy pierożki podrosną, ułóż je w naczyniu do gotowania na parze i gotuj przez mniej więcej 15 minut. Podawaj z sosem sojowym.

Przepis na sałatkę z krewetkami

Oto składniki na sałatkę z krewetkami:

300 g krewetek koktajlowych bez zalewy,

1 melon,

1 awokado,

sok z 1 cytryny,

1/2 sałaty,

listki świeżej mięty do dekoracji

Na sos koktajlowy:

1 szklanka majonezu,

1/2 szklanki ketchupu,

sok z limonki,

tabasco,

100 ml koniaku,

sól,

biały pieprz.

Jak zrobić sałatkę z krewetkami? Wszystkie składniki sosu do sałatki zmiksuj, dopraw do smaku. Awokado i melona obierz, pokrój w kostkę. Przełóż je do miski, skrop sokiem z cytryny. Dodaj krewetki i sos,

dokładnie wymieszaj. Gotową sałatkę z krewetkami podaj na sałacie z dodatkiem świeżych listków mięty.

