Krewetka to jeden z najpopularniejszych owoców morza. Jest ceniona ze względu na swój neutralny smak, brak nieprzyjemnego zapachu i uniwersalność - świetnie pasuje do wielu potraw i można ją serwować na różne sposoby. Na świecie istnieje tysiące odmian krewetki, niektóre z nich są nawet niejadalne! Zazwyczaj spożywamy jednak jeden z kilku rodzajów tego skorupiaka. Najpopularniejsza krewetka to koktajlowa, zimnowodna, tygrysia, pełnomorska, biała oraz kwiatowa.

Jak obrać krewetkę?

Obieranie krewetek nie wymaga wielkiej wprawy. Wystarczy, że zachowasz odpowiednią kolejność.

Oberwij lub obetnij krewetce główkę. Jeśli robisz to po raz pierwszy, lepiej użyj noża - przy nieumiejętnym oderwaniu zawartość może się rozlać.

Oberwij stanowczym ruchem odnóża krewetki.

krewetki. Teraz poodrywaj stopniowo kawałki pancerzyka.

Usuń ogonek - powinien bardzo łatwo odejść wraz z najniższym odcinkiem pancerza.

Na sam koniec natnij grzbiet krewetki. Zobaczysz czarną żyłkę - to jelita krewetki, które również trzeba usunąć.

Przepis na krewetki w tempurze

Oto składniki na pyszne krewetki w tempurze:

25 dag oczyszczonych krewetek,

50 ml gazowanej wody,

łyżeczka soku z cytryny,

5 dag mąki kukurydzianej,

sól,

olej do głębokiego smażenia.

Jak zrobić krewetki w tempurze? Krewetki opłucz. Nadziewaj po kilka na drewniane szpadki do szaszłyków. Z zimnej wody, soku z cytryny, mąki kukurydzianej i szczypty soli rozmieszaj dość rzadkie ciasto. Na głębokiej patelni rozgrzej olej. Krewetkowe szaszłyki zanurzaj w cieście, lekko osącz, kładź na gorący tłuszcz. Smaż 2-3 minuty. Wyjmij, osącz z nadmiaru tłuszczu.

Zobacz też przepis na krewetki z grilla

Przepis na ryż curry z krewetkami

Oto składniki na aromatyczny ryż curry z krewetkami:

250 g krewetek,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

kawałek imbiru o długości 2-3 cm,

1 niewielka papryczka chili,

200 g ryżu,

200 g szpinaku baby,

2 łyżeczki curry,

2 łyżki oleju.

Jak zrobić ryż curry z krewetkami? Posiekaj cebulę, czosnek i imbir, pokrój chili. Ryż ugotuj i odcedź. Opłucz szpinak. Na patelni rozgrzej olej, wrzuć cebulkę, czosnek i imbir, po chwili dodaj krewetki, smaż przez 3 minuty. Partiami dodaj liście szpinaku, kiedy zmiękną, wsyp curry. Wrzuć ryż, wlej 4 łyżki wody, wymieszaj, podgrzewaj przez 2 minuty.

Przepis na krewetki w sosie chili

Oto składniki na krewetki w sosie chili:

125 g krewetek,

łyżka masła,

łyżka oliwy z oliwek,

2 ząbki czosnku,

sól,

tymianek,

1 pomarańcza,

1 strąk papryczki chilli.

Jak zrobić krewetki w sosie chili? Do rondelka wlej sok z pomarańczy, zagotuj. Pod koniec dodaj pokrojone drobno chilli. Krewetki przepłucz i duś krótko na patelni z dodatkiem masła, oliwy i czosnku. Przypraw je solą i tymiankiem. Podawaj z ryżem, na przygotowanym sosie.

