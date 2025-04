Kotlety mielone to klasyka polskiej kuchni zaraz po rosole i schabowych. Przepis na mielony jest prosty, ale wykonanie wymaga wprawy i wyczucia, by kotlety nie były zbyt suche, dobrze usmażone i nie ociekały tłuszczem.

Spis treści:

Składniki:

500 g mięsa mielonego (w tradycyjnej wersji: wołowo-wieprzowego, ale możesz również użyć indyczego, aby przygotować kotlety mielone z indyka),

1 kajzerka,

sól,

pieprz,

1 jajko,

1 cebula,

tłuszcz do smażenia (smalec lub olej rzepakowy),

1/2 szklanki tartej bułki do obtoczenia.

Sposób przygotowania:

Mięso na kotlety mielone umieść w misce. Kajzerkę namocz w wodzie lub mleku (pół szklanki). Kajzerkę odciśnij, dodaj jajko, dopraw solą i pieprzem. Wyrabiaj na jednolitą masę. Cebulę posiekaj na drobno i podsmaż. Dodaj do mięsa i bułki. Kotlety mielone z indyka mogą być suche, więc warto do niego dodać mięso wieprzowe w proporcji 3:1. Z masy formuj dłońmi okrągłe kotlety, gotowe obtaczaj w bułce tartej i smaż na rozgrzanym tłuszczu z obu stron. Kotlety mielone obracaj na patelni i dostosuj ogień do ich smażenia w trakcie - powinny być złociste, nieprzypalone. Podawaj z ziemniakami i surówkami.

Kotlet mielony - ile kcal?

Kotlet usmażony na niewielkiej ilości tłuszczu ma ok. 200 kalorii (waży wtedy 80 g - mówimy o porcji przeciętnej wielkości). Oznacza to, że w 100 g kotletów mielonych będzie ok. 250 kalorii. Oczywiście, kaloryczność mogą zwiększyć dodatki - gdy serwujesz kotlety mielone z serem lub kotlety mielone z pieczarkami, musisz liczyć się z większą ilością kalorii. Aby danie stało się bardziej dietetyczne, przygotuj kotlety mielone z piekarnika.

Naczynie, w którym smażysz mielone musi być dokładnie rozgrzane. Olej nie może być zimny – w przeciwnym wypadku dodatkowo nie zamkniesz porów mięsa i wszystkie soki wypłyną poza kotlet Odmrażane lub świeże mięso musi być skrupulatnie osuszone za pomocą ręcznika papierowego – nadmiar wody szybko przykleja mięso do patelni i zwiększa ryzyko przypalenia z wierzchu. Nie mamy wtedy gwarancji, że potrawa w środku jest wypieczona. Używając żeliwnej patelni istnieje sprawdzona metoda – wysmaruj kilkoma warstwami oleju słonecznikowego lub kokosowego i wstaw do rozgrzanego piekarnika na 200 stopni Celsjusza. W ten sposób utworzysz ochronną powłokę. Użyj maksymalnie jednego całego jajka i 2 żółtek. Zbyt duża ilość białek spowoduje, że masa będzie zbyt zwarta i po usmażeniu zbita i nieprzyjemna podczas jedzenia. Namocz płatki owsiane lub jaglane w mleku lub wodzie na 10 minut. Po tym czasie połącz z mięsem. W razie potrzeby odsącz z nadmiaru płynu - kotlety mielone będą wtedy bardziej soczyste i miękkie.

Alternatywą dla mięsa są warzywa (wypróbuj przepis na kotlety z kalafiora) oraz ryba. Do mielonych z ryby można zastosować takie gatunki ryb, jak: mintaj, miruna, dorsz atlantycki lub sola. Najlepiej sprawdzają się ryby o jasnym mięsie. Do obtoczenia możesz wykorzystać mąkę zamiast bułki tartej.

Składniki:

500 g dorsza (może być polędwica lub filet)

1 kajzerka,

1/2 szklanki mleka,

2 łyżki posiekanego koperku,

2 łyżki posiekanego szczypiorku,

1 jajko,

1/2 szklanki tartej bułki,

1/2 szklanki mąki,

sól,

pieprz,

tłuszcz do smażenia.

Sposób przygotowania:

Rybę oczyść z małych ości. Drobniutko ją posiekaj albo zmiel w maszynce do mielenia mięsa. Szczypiorek i koperek posiekaj na drobno. Wymieszaj rybę z jajkiem, koperkiem i szczypiorkiem. Dodaj sól oraz pieprz, a także odciśniętą kajzerkę. Masę na kotlety mielone z ryby wymieszaj dłońmi, a potem formuj kulki. Każdą obtocz w mące i tartej bułce. Kotlety mielone rybne włóż do lodówki na ok 30 min. Po upływie wyznaczonego czasu smaż na średnio rozgrzanym tłuszczu, aż będą złociste z obu stron.

Wegetariańskie mielone cieszą się coraz większą popularnością. Najpyszniejszą wersją popularnych kotletów to kotlety z ciecierzycy, która jest na tyle rozdrobniona, że konsystencją może przypominać staropolski przysmak. Nie oszukujmy się - nie jest to smak domowych mielonych, bo takie najlepsze robią babcie, ale warto spróbować wegetariańskiej wersji.

Składniki:

puszka ciecierzycy,

1 cebula szalotka,

200 g kaszy jaglanej,

2 ząbek czosnku,

sól, pieprz,

kmin rzymski,

papryka słodka,

1 jajko,

bułka tarta do obtoczenia,

olej kokosowy do smażenia.

Sposób przygotowania:

Kaszę jaglaną ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Ostudź i potraktuj praską do ziemniaków lub blenderem. Ciecierzycę odcedź i zblenduj. Połącz z kaszą. Do składników dodaj posiekaną cebulę, przeciśnięty przez praskę czosnek, przyprawy. Wszystko wymieszaj. Kotlety mielone z ciecierzycy obtocz w bułce tartej. Na patelni rozgrzej olej i smaż płaskie kotleciki. Podawaj z surówkami lub sosami.

