Kotlety mielone nie muszą być tylko otoczone panierką z bułki tartej i usmażone. Możesz do mięsa dodać ulubione przyprawy, warzywa, a nawet owoce - śliwki, mirabelki, domowe powidła. Zamiast klasycznej panierki świetnie sprawdzi się np. panko albo płatki owsiane bądź kukurydziane. Oto pomysły na mielone inaczej.

Reklama

Spis treści:

Klasyczne kotlety mielone możesz wzbogacić pokrojonymi warzywami oraz ulubionymi przyprawami. Po usmażeniu podaj je z ziemniakami pieczonymi lub purée, a także surówką i gęstym, kremowym sosem.

Składniki:

500 g mięsa mielonego,

marchewka,

garść kapusty pekińskiej,

papryka czerwona,

cebula,

2 jajka,

sól i pieprz,

szczypta chili lub pieprzu cayenne,

łyżeczka majeranku,

mąka i bułka tarta do panierowania.

Sposób przygotowania:

Na niewielkiej ilości oleju podsmaż cebulę, a następnie odstaw i wystudź. Warzywa umyj i osusz. Mięso mielone wrzuć do miski, dodaj pokrojoną w kostkę paprykę, startą na grubych oczkach marchew, posiekaną kapustę i wystudzoną cebulę. Dodaj jedno jajko, przyprawy i łyżeczkę bułki tartej, a następnie wymieszaj całość. Mokrymi dłońmi uformuj kotlety, obtocz w mące, jajku i bułce tartej, a następnie usmaż.

fot. Kotlety mielone inaczej: z warzywami/Adobe Stock, robert6666

Zamiast standardowej panierki do kotleta mielonego możesz wykorzystać płatki owsiane, kukurydziane, a nawet nachosy. Świetnie sprawdzi się także panko, czyli specjalny rodzaj bułki tartej, która nadaje się zarówno do klasycznego smażenia, jak i do głębokiego tłuszczu.

Składniki:

500 g mięsa mielonego,

sól i pieprz,

łyżeczka słodkiej papryki,

pół łyżeczki majeranku,

jajko,

płatki kukurydziane.

Sposób przygotowania:

Mięso wrzuć do miski, dodaj przyprawy i dobrze wymieszaj. Jajko rozkłóć w jednej miseczce, a do drugiej wkrusz płatki kukurydziane. Mokrymi dłońmi uformuj kotlety, a następnie obtocz je najpierw w jajku, a potem w płatkach. Od razu przekładaj na rozgrzany olej. Smaż kilka minut z każdej strony, aż mocno się zrumienią i będą gotowe w środku.

fot. Kotlety mielone inaczej: mielone w płatkach kukurydzianych/Adobe Stock, Sławomir Fajer

Kotlety mielone możesz także przygotować na wzór knedli ze śliwką. W środku sprawdzi się np. mirabelka. Jest niewielka, a jej łagodny smak doskonale komponuje się z aromatycznymi przyprawami i kremowym sosem.

Spis treści:

500 g mięsa mielonego,

kilka mirabelek,

ząbek czosnku,

jajko,

łyżka bułki tartej,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Mirabelki sparz wrzątkiem, a następnie przelej zimną wodą i zdejmij skórkę. Przekrój na połówki i wyjmij pestki. Mięso wrzuć do miski, dopraw obficie solą i pieprzem, a następnie dodaj posiekany czosnek, jajko i bułkę tartą. Wymieszaj. Mokrymi dłońmi uformuj z mięsa krążki, do środka włóż po dwie połówki mirabelki i zawiń jak knedla. Następnie lekko spłaszcz każdy kotlet. Usmaż na oleju, aż całość mocno się zrumieni.

fot. Kotlety mielone inaczej: z mirabelką/Adobe Stock, FomaA

Kotlety mielone z pieczarkami i serem zrobisz w podobny sposób, jak te z mirabelką. Ser umieszczony w środku rozpuści się podczas smażenia i stworzy naprawdę ciekawy pomysł na obiad.

Składniki:

500 g mięsa mielonego,

cebula,

2 ząbki czosnku,

100 g sera żółtego (np. cheddar),

150 g pieczarek,

sól i pieprz,

łyżeczka majeranku,

jajko,

mąka,

bułka tarta.

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w kostkę, a czosnek przeciśnij przez praskę lub posiekaj. Podsmaż na niewielkiej ilości oleju, a następnie połowę odstaw do wystudzenia. Na patelnię wrzuć pokrojone w kostkę lub plasterki pieczarki. Dopraw solą i pieprzem, a kiedy pieczarki "zwiędną", odstaw całość do lekkiego wystudzenia. Mięso przełóż do miski, dodaj wystudzoną cebulę z czosnkiem i przyprawy. Wymieszaj. Ser pokrój w kostkę. Mokrymi dłońmi uformuj krążki, włóż do środka porcję pieczarek z cebulą i czosnkiem, porcję sera, a następnie zawiń w knedla. Spłaszcz lekko w dłoniach, obtocz w mące, jajku i bułce, a następnie usmaż.

fot. Kotlety mielone inaczej: z serem i pieczarkami/Adobe Stock, onlynuta

Reklama

Zobacz także inne pomysły na mięso mielone: