Komosa ryżowa, znana również jako quinoa lub pod nazwą „matka zbóż”. Jest źródłem kwasów tłuszczowych i wykazuje działanie przeciwzapalne. To jedna z najmodniejszych kasz ostatniego sezonu! Idealnie nadaje się do przygotowania sycącej sałatki z komosą ryżową lub komosy ryżowej z warzywami. Sprawdź, jak przygotować dania z komosą ryżową! Mamy dla was ciekawe przepisy!

Sałatka z komosą ryżową: przepis

Oto składniki na sałatkę z komosą ryżową:

10 szklanek wody

1,5 szklanki komosy ryżowej

3 ogórki

cebula

pomidor średniej wielkości

świeża mięta

natka pietruszki

sok z cytryny

sól

pieprz

sałata

awokado

Jak przygotować sałatkę z komosą ryżową?

Do dużego rondla wlewamy wodę i doprowadzamy do wrzenia. Dodajemy komosę ryżową i gotujemy przez 15 minut. Odcedzamy wodę i przesiewamy komosę ryżowa przez sitko, aby pozbyć się resztek wody. Przekładamy quinoa do dużej miski i dodajemy pokrojone ogórki, pomidory, natkę pietruszki, miętę oraz sól, sok z cytryny oraz oliwę z oliwek. Mieszamy dokładnie i serwujemy na sałacie i układamy plastry awokado. Smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno z dodatkiem chrupiącej cykorii.

Komosa ryżowa z warzywami: przepis

Oto składniki na komosę ryżową z warzywami:

szklanka komosy ryżowej

3 szklanki wody

sól

oliwa z oliwek

2 ząbki posiekanego czosnku

papryka czerwona

puszka kukurydzy

Jak przygotować komosę ryżową z warzywami?

Zagotowujemy wodę ze szczyptą soli w garnku i wkładamy komosę ryżową. Zmniejszamy ogień i gotujemy pod przykryciem przez 20 minut, aż do zmięknięcia. Odcedzamy i odstawiamy do ostygnięcia. W międzyczasie rozgrzewamy oliwę na patelni i podsmażamy czosnek. Wcześniej pokrojoną paprykę dusimy razem z posiekanym czosnkiem i kukurydzą z puszki. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Smakuje podawana zarówno na ciepło, jak i na zimno!

Komosa ryżowa z kurczakiem: przepis

Oto składniki na komosę ryżową z kurczakiem:

2 szklanki wywaru z kurczaka

szklanka komosy ryżowej

olej słonecznikowy

cebula

ząbek czosnku

kilogram mielonego mięsa z kurczaka

puszka pomidorów

Jak przygotować komosę ryżową z kurczakiem?

Do dużego garnka wlej wywar i wsyp komosę ryżową. Gotuj pod przykryciem przez 20 minut. Rozgrzej olej na patelni i podsmaż pokrojoną cebulę aż się zeszkli. Następnie podsmaż mielone mięso z kurczaka przez 7-10 minut do uzyskania złotobrązowej skórki. Dodaj ugotowaną komosę ryżową i pokrojone pomidory do całości i duś przez kolejne 10 minut, do połączenia smaków. Tak przygotowane danie możemy serwować zarówno na obiad, jak i lunch do pracy.

