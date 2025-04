Ciasto francuskie to jeden z tych składników, który zawsze warto mieć w lodówce, bo daje ogromne pole do popisu w kuchni. Idealnie nadaje się na szybkie kolacje czy przekąskę na imprezę. Sprawdź te szybkie i proste przepisy.

Spis treści:

Lekko słodkie w smaku ciasto francuskie uwielbia towarzystwo serów, w szczególności słonych i pleśniowych. W połączeniu z mieszanką ziół i domowym sosem czosnkowym lub tzatziki tworzy idealną kolację dla całej rodziny.

Składniki:

opakowanie ciasta francuskiego,

średnia cukinia,

papryka (czerwona lub żółta),

100 g sera feta,

2 łyżki oliwy,

zioła prowansalskie, sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 200 stopni, grzanie góra-dół. Ciasto francuskie rozłóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Warzywa umyj i pokrój w cienkie plasterki lub paski. Ser feta pokrój w kostkę lub pokrusz w palcach. Ułóż warzywa na cieście, zostawiając 2-3 cm marginesu od brzegów. Posyp fetą, skrop oliwą i dopraw ziołami. Piecz przez 20-25 minut, aż ciasto będzie złociste i chrupiące.

fot. Kolacja z ciasta francuskiego: tarta z warzywami i serem feta/Adobe Stock, O.B.

Ciasto francuskie z szynką i serem nie tylko sprawdzi się na kolację, ale także szybkie drugie śniadanie czy jako ciepła przekąska na imprezę. Możesz podać gotowe rożki z keczupem, sosem czosnkowym lub domowym sosem tysiąca wysp.

Składniki:

opakowanie ciasta francuskiego,

100 g dowolnej szynki,

100 g sera żółtego,

jajko do posmarowania.

Sposób przygotowania:

Rozłożone na blasze ciasto francuskie podziel na kwadraty o boku ok. 10 cm. Na środku każdego kawałka połóż plaster szynki i sera. Możesz także zetrzeć ser na grubych oczkach. Złóż ciasto w trójkąt, dokładnie zlepiając brzegi. Posmaruj roztrzepanym jajkiem i wstaw do piekarnika (200 stopni) na ok. 15-20 minut.

fot. Kolacja z ciasta francuskiego: mini rożki z szynką i serem/Adobe Stock, DAVID

To chyba najpopularniejsze połączenie, jeśli chodzi o to, co można zrobić z ciasta francuskiego. Łososiowo-szpinakowe roladki idealnie sprawdzą się w każdej okazji. Pysznie smakują na kolacji, ale także jako przekąska na elegancką kolację czy menu na komunię w domu.

Składniki:

opakowanie ciasta francuskiego,

100 g wędzonego łososia,

100 g świeżego szpinaku,

50 g serka kremowego śmietankowego,

sok z cytryny, sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Ciasto francuskie rozwiń i posmaruj cienką warstwą serka. Ułóż na nim świeży szpinak, a następnie plastry łososia. Skrop lekko sokiem z cytryny i dopraw. Zwiń ciasto w rulon i pokrój na plastry o grubości 2 cm. Piecz w 200 stopni przez 15 minut.

fot. Kolacja z ciasta francuskiego: roladki z łososiem i szpinakiem/Adobe Stock, zi3000

Kieszonki z kurczakiem i pieczarkami, w połączeniu z żółtym serem, to idealny pomysł na każdą domówkę czy spotkanie rodzinne, a także szybką i pożywną kolację.

Składniki:

opakowanie ciasta francuskiego,

200 g filetu z kurczaka,

100 g pieczarek,

ocebula,

ojajko do posmarowania.

Sposób przygotowania:

Umyj, osusz i pokrój kurczaka w drobną kostkę, podsmaż na niewielkiej ilości oleju z pokrojonymi pokrojonymi pieczarkami i cebulą. Dopraw solą, pieprzem i ulubionymi przyprawami. Wytnij z ciasta francuskiego kwadraty, nałóż farsz na środku i zlep brzegi jak kieszonki. Posmaruj roztrzepanym jajkiem i piecz w 190 stopni przez 20 minut.

fot. Kolacja z ciasta francuskiego: kieszonki z kurczakiem i pieczarkami/Adobe Stock, SewcreamStudio

Jeśli lubisz kolację na słodko, świetnie sprawdzą się te różyczki z jabłkami i solidną szczyptą cynamonu. Sprawdzą się nie tylko w okresie jesiennym, ale także na co dzień.

Składniki:

opakowanie ciasta francuskiego,

2 jabłka (najlepiej czerwone, np. Gala lub Ligol),

2 łyżki cukru,

łyżeczka cynamonu,

sok z połowy cytryny,

2 łyżki masła,

2 łyżki dżemu morelowego lub brzoskwiniowego,

cukier puder do posypania (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Jabłka pokrój na cienkie plasterki (nie musisz obierać). Włóż plasterki do miski z wodą i sokiem z cytryny - zapobiegnie to ciemnieniu jabłek. W garnku zagotuj wodę. Wrzuć plasterki jabłek na 2-3 minuty, aż staną się elastyczne, ale nie rozgotowane. Odcedź i osusz na papierowym ręczniku. Ciasto francuskie rozwiń i pokrój na paski o szerokości ok. 5 cm. Posmaruj każdy pasek cienką warstwą dżemu. Na górnej połowie każdego paska ciasta ułóż plasterki jabłek, tak aby lekko nachodziły na siebie. Skórka jabłka powinna wystawać poza brzeg ciasta, tworząc efekt „płatków”. Złóż dolną część paska ciasta na jabłka, lekko je przykrywając, a następnie zwiń w rulon, formując kształt różyczki. Ułóż różyczki w formie do muffinek, aby zachowały kształt podczas pieczenia. Piecz w piekarniku nagrzanym do 190 stopni przez 30-35 minut, aż ciasto będzie złociste.

fot. Kolacja z ciasta francuskiego na słodko: różyczki z jabłkiem/Adobe Stock, Anna

