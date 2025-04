Jakie są właściwości kiwi? Ten pyszny owoc, zwany inaczej agrestem chińskim, zawiera mnóstwo witaminy C. Kiwi może być bardzo długo przechowywane - nic mu się nie stanie nawet przez 6 miesięcy od zerwania! Do czego używać kiwi? Prócz spożywania na surowo, ten owoc jest popularną podstawą koktajli z kiwi, smoothies, sałatek owocowych, a także deserów. Należy jednak pamiętać, że kiwi posiada w sobie enzymy, które rozpuszczają żelatynę - nie można go więc dodawać do deserów z galaretką. Agrest chiński pasuje nawet do dań obiadowych - ciekawie komponuje się ze smakiem mięs.

Przepis na crostatę z kiwi

Crostata to rodzaj ciasta kruchego, które jest popularne w kuchni włoskiej. Oto składniki na crostatę z kiwi:

Na ciasto:

10 dag margaryny,

5 dag smalcu,

30 dag mąki,

15 dag cukru,

jajko,

żółtko,

2-3 łyżki mleka,

szczypta soli,

cukier puder do posypania

Na nadzienie:

5 owoców kiwi,

2 jabłka,

szklanka cukru żelującego.

Jak zrobić crostatę z kiwi? Na stolnicy posiekaj mąkę, sól, cukier, margarynę, smalec i jajko. Jeśli trzeba, dodaj odrobinę mleka. Wszystko razem zagnieć na gładkie ciasto. Zawiń w folię i odłóż na godzinę do lodówki. Kiwi oraz jabłka obierz i pokrój w dużą kostkę.

Do rondla włóż owoce, dodaj cukier, gotuj na dużym ogniu, ciągle mieszając, aż płyn odparuje. Zestaw z ognia, przestudź. Dno okrągłej formy o średnicy 24 cm wyłóż papierem do pieczenia, boki posmaruj margaryną. 3/4 ciasta rozwałkuj na cienki placek. Ciastem wylep dno i boki formy. Masę owocową wyłóż na ciasto w formie. Pozostałe ciasto rozwałkuj i potnij radełkiem na centymetrowe paski. Ułóż na cieście kratkę. Żółtko roztrzep z łyżką mleka i posmaruj wierzch ciasta. Crostatę z kiwi piecz mniej więcej 30 minut w temperaturze 180 stopni C.

Przepis na konfiturę z kiwi i agrestu

Oto składniki na konfiturę z agrestu i kiwi:

2 kg zielonego agrestu,

5 owoców kiwi,

1 kg cukru.

Jak zrobić konfiturę z kiwi i agrestu? Agrest umyj, odszypułkuj. 2 owoce kiwi obierz ze skórki i pokrój na kawałeczki. Owoce przełóż do dużego garnka i zasyp cukrem, dokładnie wymieszaj i doprowadź do wrzenia. Od chwili zagotowania, przez kolejne 15 minut smaż konfiturę na małym ogniu, po czym pozostaw do ostudzenia.

Ponownie smaż 10 minut i ponownie odstaw do ostudzenia. Następnego dnia konfiturę z kiwi i agrestu przesmaż po raz ostatni, ciągle mieszając, aby się nie przypaliła. Pozostałe owoce kiwi obierz i pokrój w plasterki. Układaj je na ściankach wyparzonych słoiczków. Gotowy dżem przełóż do słoików i zamykaj. Dla pewności słoiczki z konfiturą z kiwi i agrestu pasteryzuj przez 15 minut. Wystudzoną konfiturę przechowuj w ciemnym i chłodnym miejscu.

