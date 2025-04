Kaszę gryczaną wytwarza się z nasion gryki. Nie zawiera glutenu, dlatego mogą ją jeść również te osoby, które powinny przestrzegać diety bezglutenowej. Jest bardzo bogata w białko, więc pozostaje podstawą menu wegetarian. Chociaż kasza gryczana najczęściej jest spożywana jako dodatek do mięs, może być bazą dla wielu potraw. W kuchni polskiej jest smacznym farszem do pierogów, składnikiem gołąbków, a także podstawą zapiekanek. A to tylko niektóre pomysły na potrawy z kaszą gryczaną!

Przepis na zapiekankę z kaszą gryczaną

Oto składniki na zapiekankę z kaszą gryczaną:

czubata szklanka palonej kaszy gryczanej,

25 dag wędzonej szynki lub wędzonej piersi z kurczaka,

2 i 1/2 szklanki bulionu jarzynowego,

marchew,

średnia cukinia,

2 duże pietruszki,

średni por,

pęczek natki,

4 jajka,

łyżeczka curry,

1/2 łyżeczki kurkumy,

3 ząbki czosnku,

5 łyżek oleju.

Jak zrobić zapiekankę z kaszy gryczanej? Warzywa umyj i obierz. Pierś z kurczaka pokrój w kostkę, a pora w plasterki. Marchew, cukinię i pietruszki zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Natkę pietruszki drobno posiekaj. Kaszę gryczaną ugotuj w bulionie.

Na oleju przesmaż marchew, pietruszkę i por. Dodaj startą cukinię. Po 4 minutach dosyp curry, kurkumę, posiekany czosnek, pieprz, sól. Przestudzone warzywa połącz z przestudzoną kaszą, szynką, posiekaną natką, jajkami. Foremkę wyłóż papierem do pieczenia, wypełnij wcześniej przygotowaną masą, posyp serem. Zapiekankę z kaszy gryczanej piecz przez 50 minut w 190 stopniach C.

Przepis na pierogi z kaszą gryczaną i łososiem

Oto składniki na pierogi z kaszą gryczaną i łososiem:

Na ciasto do pierogów:

2 szklanki mąki,

3/4 szklanki gorącej wody

Na farsz do pierogów:

30 dag łososia,

10 dag kaszy gryczanej,

garść posiekanej bazylii,

sól,

pieprz.

Jak zrobić pierogi z kaszą gryczaną i łososiem? Przesianą mąkę zalej gorącą wodą, poczekaj, aż nieco przestygnie, wyrób elastyczne ciasto. Jeżeli jest za twarde, należy dodać nieco wody, jeśli za mokre - trochę mąki. Wyrobione ciasto zawiń w folię spożywczą i odłóż na pół godziny.

Kaszę gryczana ugotuj, wystudź i rozdrobnij blenderem. Łososia ugotuj, rozdrobnij i połącz z kaszą. Dodaj bazylię, dopraw do smaku pieprzem, solą i wymieszaj. Ciasto cienko rozwałkuj, za pomocą szklanki wycinaj kółka. Nakładaj po małej porcji farszu z kaszy gryczanej i łososia, dobrze sklejaj brzegi. Ulepione pierogi odkładaj na posypaną mąką powierzchnię, przykryj ściereczką.

Zagotuj wodę w dużym garnku, posól, możesz dodać łyżkę oleju. Ostrożnie wrzucaj na wrzątek po kilka pierogów (zależy to od wielkości garnka), gotuj parę minut od wypłynięcia. Pierogi z kaszą gryczaną i łososiem podawaj posypane smażoną cebulką.

