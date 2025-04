Kapustę pekińską najczęściej spotkasz w surówce z papryką, jabłkiem, brzoskwinią czy mandarynką. Zdobi też szczyt warstwowej sałatki gyros. Można ją też wykorzystać do dań na gorąco kuchni azjatyckiej - w końcu jej rodzinnym domem są Chiny.

Pad thai z kurczakiem i kapustą pekińską

Z podanych składników wyjdą ci ok. 2 porcje. Kurczaka możesz zastąpić tofu lub krewetkami.

Składniki:

150 g makaronu sojowego lub ryżowego,

3 łyżki oleju roślinnego,

1/2 papryczki chilli,

1/2 czerwonej papryki,

1 czerwona cebula,

1 limonka,

2 łyżki sosu rybnego,

2 łyżeczki obranego i drobno startego imbiru,

200 g piersi z kurczaka,

100 g kiełków fasoli mung,

200 g kapusty pekińskiej,

1,5 łyżki octu ryżowego,

2 łyżeczki miodu,

przyprawa chilli.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj al dente. Na patelni (lub woku) podsmaż posiekane cebulę, paprykę chilli i imbir. Kurczaka umyj i osusz, pokrój w kostkę, dodaj do cebuli i podsmaż. Dodaj czerwoną paprykę pokrojoną w kostkę. Wszystko smaż przez 10-15 minut. W rondelku wymieszaj składniki na sos: ocet ryżowy, sos rybny, miód, szczyptę chilli, sok z limonki. Do warzyw i kurczaka dodaj makaron, posiekaną kapustę pekińską i na końcu - sos. Smaż wszystko przez ok. 2 min. Gotowego pad thai z kapustą pekińską możesz przyozdobić posiekaną kolendrą, orzechami ziemnymi.

fot. Adobe Stock

Sajgonki z kapustą pekińską i ziołami

Kuchnia orientalna to fuzja smaków i aromatów - sajgonki to mały rarytas , który zawojował kubki smakowe Polaków. Tradycyjne opierają się na mięsie mielonym i kapuście, co niejako przywodzi na myśl ulubione gołąbki. Można je przygotować w stylu wege, w tym właśnie z kapustką pekińską.

Składniki:

12 arkuszy papieru ryżowego,

200 g kapusty pekińskiej,

2 łyżki sosu sojowego,

1 marchewka,

1 łyżeczka startego imbiru,

1/2 papryczki chili,

ząbek czosnku,

1 łyżka mąki ryżowej,

olej do smażenia,

1/2 szklanki mięty,

1/2 szklanki kolendry.

​Sposób przygotowania:

Kapustę posiekaj, marchew obierz i zetrzyj na tarce na grubych oczkach. Na patelni, na dużym ogniu rozgrzej 1 łyżkę oleju, dodaj kapustę, marchew i sos sojowy. Duś przez ok. 8 minut, aż kapusta zmięknie. Papier ryżowy mocz w ciepłej wodzie przez około 30 sekund, następnie rozłóż na ściereczkach kuchennych. Na środki arkuszy nakładaj po 1 łyżce nadzienia i zwijaj roladki. Najpierw zawinąć jeden bok, następnie dwa przeciwległe, a na końcu zawinąć ostatni bok - zobacz, jak zawijać sajgonki. Smaż sajgonki z kapustą pekińską na odrobinie oleju, partiami, po 3 minuty z każdej strony lub do czasu, aż się zrumienią. Podawaj z sosem sojowym.

fot. Adobe Stock

Surówka z kapusty pekińskiej z papryką i ananasem

To świetny dodatek do obiadu - mięsa drobiowego czy wieprzowego, a także pieczeni. Surówkę z kapusty pekińskiej zrobisz szybko i nie ma mowy o pomyłce: świetnie komponuje się z warzywami i owocami.

Składniki:

1 główka kapusty pekińskiej,

1 papryka czerwona,

1 puszka ananasa,

sól,

pieprz,

majonez,

jogurt naturalny.

Sposób przygotowania:

Kapustę posiekaj i wrzuć do miski. Paprykę opłucz, pokrój w kostkę. Obierz granat i posyp sałatkę kuleczkami. Ananasa z puszki odsącz, pokrój na kawałki. Dodaj do kapusty i ananasa. 4 łyżki majonezu wymieszaj z jogurtem, pieprzem i solą. Dodaj do surówki i wymieszaj.

fot. Adobe Stock

