Kaczka pieczona w piekarniku z dodatkiem owoców i warzyw korzennych uwalnia delikatny aromat drobiu. Specjalnie nacinana skóra i tłuszcz po wypieczeniu jest delikatna i chrupiąca. Nadziewana mięsem lub podawana po pekińsku idealnie pasuje na świąteczny obiad dla całej rodziny. Sprawdź nasze przepisy na soczystą i wykwintną kaczkę!

Kaczka pieczona w piekarniku: przepis

Oto składniki na kaczkę pieczoną w piekarniku:

kaczka

łyżka soli

cytryna

rozmaryn

szałwia

Jak zrobić kaczkę pieczoną w piekarniku?

Rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni Celsjusza. Nacinamy nożem skórę kaczki tak, aby przeciąć również tłuszcz. Sok wyciśnięty z cytryny wcieramy w mięso kaczki i doprawiamy ziołami do smaku. Układamy kaczkę na blachę wyłożoną folią aluminiową i pieczemy przez 45 minut. Następnie pieczemy kolejne 15 minut z termoobiegiem do uzyskania chrupiącej skórki z wierzchu mięsa. Tak przyrządzony drób będzie idealnie smakowało z dodatkiem pieczonych ziemniaków i surówki z kapusty.

Kaczka nadziewana mięsem: przepis

Oto składniki na kaczkę nadziewaną mięsem:

szklanka wina

3 łyżki cukru

liście laurowe

tymianek

ziele angielskie

szczypta soli

3-4 figi

kaczka

400 g mięsa mielonego wołowego

2 szklanki ryżu

posiekane orzechy

posiekana pietruszka

Jak zrobić kaczkę nadziewaną mięsem?

Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Nacinamy skórę i tłuszcz kaczki nożem. Osuszamy drób ręcznikiem papierowym. Figi kroimy w poprzek I mieszamy razem z posiekanymi orzechami, pietruszką oraz wcześniej ugotowanym ryżem. Mięso wołowe obsmażamy na rozgrzanej patelni i łączymy razem z pozostałymi składnikami. Nadziewamy kaczkę mięsem i doprawiamy ziołami do smaku. Owijamy całość ciasno sznurkiem spożywczym. Pieczemy przez 50 minut do uzyskania złotej skórki. Tak przyrządzona kaczka doskonale smakuje z puree z ziemniaków oraz burakami na ciepło.

Kaczka po pekińsku: przepis

Oto składniki na kaczkę po pekińsku:

kaczka

szczypta cynamonu

szczypta suszonego imbiru

szczypta gałki muszkatołowej

szczypta białego pieprzu

szczypta zmielonych goździków

łyżka miodu

pomarańcza

3 średnie cebule

powidła śliwkowe

szczypta cukru

ocet winny

Jak zrobić kaczkę po pekińsku?

Kaczkę dokładnie myjemy i osuszamy ręcznikiem papierowym. Nacinamy skórę i tłuszcz kaczki, aby podczas pieczenia wytopił się. Następnie wmasowujemy mieszankę cynamonu, imbiru, pieprzu oraz goździków. Łączymy miód, sok z pomarańczy, powidła śliwkowe oraz ocet i przygotowujemy marynatę. Smarujemy dokładnie mięso kaczki i posypujemy cukrem, do wytworzenia się glazury podczas pieczenia. Przekładamy na blachę wyłożoną folią aluminiową i pieczemy przez 60 minut w 190 stopniach Celsjusza. Na koniec, przez 10 minut zwiększamy temperaturę do 220 stopni Celsjusza i przypiekamy skórkę na złoty kolor. Tak przygotowaną kaczkę serwujemy z sosem pieczeniowym i ulubioną surówką.

