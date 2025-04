Co można zrobić z kabaczka? Wykorzystasz go do dań obiadowych oraz lekkich propozycji na kolację. Możesz go jeść na surowo, dzięki czemu świetnie sprawdzi się także pocięty na "makaron" i wykorzystany jako sałatka do słonego śniadania czy lunchu. Wszystkie przepisy z cukinii pasują też do kabaczków. Pomiędzy kabaczkiem a cukinią nie ma większych różnic, można stosować te warzywa w przepisach zamiennie. Zobacz, co zrobić z kabaczka.

Placki z cukinii lub kabaczka to pyszna i bardzo szybka propozycja, którą możesz wykorzystać na obiad, lunch czy pożywną kolację. Podaj je z sosem jogurtowo-ziołowym albo z tzatzikami.

Składniki:

kabaczek,

duża cebula,

2 ząbki czosnku,

jajko,

100 g sera tartego (opcjonalnie),

50 g bułki tartej,

ok. 100 - 130 g mąki pszennej,

sól i pieprz,

majeranek.

Sposób przygotowania:

Kabaczka umyj, osusz, a następnie zetrzyj na grubych oczkach. Zasyp solą i odstaw na 20 minut, stawiając miskę pod lekkim kątem, aby spłynął nadmiar wody. W tym czasie cebulę pokrój w drobną kostkę, a czosnek posiekaj albo przeciśnij przez praskę. Kabaczka dokładnie odsącz z nadmiaru wody, a następnie dodaj do niej jajko, przyprawy oraz cebulę i czosnek. Jeśli używasz sera, dodaj go w tym momencie. Następnie dodaj mąkę oraz bułkę tartą i zamieszaj. Zacznij od mniejszej ilości mąki i ewentualnie dodaj później resztę - masa nie może być zbyt rzadka, ale nie może być też zbyt gęsta. Tak przygotowane placki smaż na mocno rozgrzanym oleju po kilka minut z każdej strony.

fot. Kabaczek przepisy: placki z kabaczka/iStock, BURCU ATALAY TANKUT

Idealną propozycją na pożywny i sycący obiad są warzywa faszerowane. Kabaczek jest duży i ma dość twardą skórkę, dzięki czemu doskonale się do tego sprawdzi. Możesz przygotować go w wersji mięsnej lub warzywnej, a także wykorzystać marynowane tofu. Tak samo zrobisz cukinię faszerowaną.

Składniki:

duży kabaczek,

400 g mięsa mielonego,

duża cebula,

2 ząbki czosnku,

łyżka przecieru pomidorowego,

150 g tartej mozzarelli,

łyżeczka papryki słodkiej,

łyżeczka bazylii,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nastaw na 180 stopni. Kabaczka umyj, osusz, a następnie przekrój wzdłuż na pół i wydrąż większą część środka. Posyp solą i wstaw wydrążone kabaczki do piekarnika na ok. 20-25 minut. W tym czasie przygotuj farsz. Cebulę pokrój w kostkę i zeszklij na oleju, a następnie dodaj mięso mielone. Kiedy się zarumieni, dodaj czosnek i podsmaż jeszcze chwilę, a następnie dodaj przecier. Podlej całość odrobiną wody (ok. 50 ml), dodaj przyprawy i smaż przez ok. 10 minut, aż farsz zgęstnieje. Jeśli będzie zbyt rzadki, zredukuj go poprzez dłuższe smażenie. Gotowy farsz wyłóż do połówek kabaczka, posyp obficie serem, a następnie wstaw do piekarnika na kolejne 10-15 minut. Wyjmij, kiedy ser się zarumieni.

fot. Co zrobić z kabaczka/iStock, iuliia_n

Zapiekany kabaczek będzie idealną propozycją na lekki obiad wegetariański, ale możesz też wykorzystać ten przepis do zrobienia przekąsek, szybkiej kolacji albo lunchu. Wystarczy, że użyjesz kokilek zamiast naczynia żaroodpornego.

Składniki:

ok. 500 g kabaczka,

300 g pomidorków koktajlowych,

mały ząbek czosnku,

kawałek pora (ok. 3 cm),

jajko,

200 g tartego sera,

150 g jogurtu naturalnego,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Kabaczka umyj i pokrój w cienkie plasterki albo zetrzyj na grubych oczkach - w obu wersjach zapiekanka będzie pyszna. Pomidorki koktajlowe umyj i przekrój na pół (jeśli masz odmianę o podłużnym kształcie, przetnij wzdłuż krótszej części, aby powstały "dwie połówki jajka", a nie "dwie łódeczki"). Pora posiekaj, a czosnek przeciśnij przez praskę. Kokilkę wysmaruj w środku niewielką ilością masła lub oleju, następnie ułóż kabaczka, pora z czosnkiem i pomidorki. W osobnej misce wymieszaj ser (zostaw niewielką część do posypania), przyprawy oraz jajko, aby powstał kremowy sos. Polej nim warzywa. Na wierzchu wysyp resztkę sera i całość wstaw do piekarnika (180 stopni) na 20-30 minut.

fot. Co zrobić z kabaczka: zapiekany kabaczek/iStock, PUZURIN

