Jesień to zdecydowanie czas przetworów. Domowe przygotowywanie słoików dla niektórych jest doskonałym sposobem na relaks. Jesienne przetwory to nie tylko marynowane grzyby. To także aromatyczne dżemy i warzywna sałatki, idealne do jesienno-zimowych obiadów. Co warto przygotować w oczekiwaniu na chłodne dni?

Spis treści:

Dynia zdecydowanie króluje w kuchni, jeśli chodzi o jesienne potrawy i przetwory. Możesz przygotować z niej rozgrzewające zupy albo przygotować także domowe dżemy i przekąski na słodko.

Składniki:

2 kg dyni,

500 g drobnego cukru,

4 łyżki żel-fixu lub agaru,

100 ml gorącej wody,

2 łyżki soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Dynię umyj, obierz i wydrąż pestki. Pokrój w kostkę i przełóż do rondelka. Zasyp cukrem i gotuj na bardzo małym ogniu, cały czas mieszając. Możesz dodać odrobinę wody, aby dynia się nie przypaliła. Kiedy dynia zmięknie, dodaj sok z cytryny i duś pod przykryciem ok. 20 minut. W osobnym rondelku zagotuj wodę, a następnie rozpuść w niej żel-fix lub agar. Dodaj do rondelka z dynią, dokładnie wymieszaj, jeszcze raz zagotuj i przełóż do słoików. Szczelnie zamknij i zapasteryzuj. Opcjonalnie możesz do dżemu dodać także korzenne przyprawy, np. cynamon lub gwiazdki anyżu.

fot. Jesienne przetwory: dżem z dyni/Adobe Stock, tbralnina

Możesz przygotować też przetwory z dodatkiem słodkiej lub gorzkiej czekolady. Jesień to idealny moment na takie połączenia. Gorące kakao, dobra książka i grzanka z tymi powidłami - tego właśnie potrzebujesz w chłodne dni.

Składniki:

2 kg śliwek,

0,5 kg cukru,

100 g czekolady,

3-4 łyżki kakao.

Sposób przygotowania:

Śliwki dokładnie umyj, wypestkuj i pokrój na kawałki. Przełóż je na patelnię albo rondelek z grubym dnem i smaż na bardzo małym ogniu, aż wszystkie owoce się rozpadną. Może to trwać ok. 4 godziny. Po tym czasie dodaj cukier, czekoladę podzieloną na kostki oraz kakao. Wymieszaj całość, jeszcze chwile pogotuj, a następnie rozłóż dżem do wyparzonych słoików i zapasteryzuj.

fot. Jesienne przetwory: powidła śliwkowe/Adobe Stock, Elenglush

Domowe jesienne przetwory to nie tylko dżemy i sałatki. To także pyszne dodatki do herbat i dań mięsnych. Cytryny w syropie to prawdziwe bogactwo witamin oraz naturalny obrońca odporności, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym.

Składniki:

4 cytryny + 2 na sok,

250 ml wody,

250 g cukru,

kawałek imbiru (ok. 3 cm).

Sposób przygotowania:

Cytryny sparz, opłucz i wyszoruj dokładnie skórkę czystą szczoteczką. Z dwóch wyciśnij sok, a resztę pokrój w grubsze plasterki. Przełóż do wyparzonych słoików. W rondelku zagotuj wodę z cukrem, sokiem z cytryny oraz startym na bardzo drobnych oczkach imbirem. Gotuj kilkanaście minut, aż całość lekko zgęstnieje i będzie mieć konsystencję syropu. Odstaw z ognia, a kiedy przestygnie, rozlej do słoików. Szczelnie zakręć, zapasteryzuj i przechowuj w suchym miejscu. Po otwarciu trzymaj w lodówce.

fot. Jesienne przetwory: cytryny w syropie/Adobe Stock, Peredniankina

Jabłka to prawdziwe owoce jesieni. Przygotowujemy z nich ciasta, placuszki, dodajemy do cynamonowych owsianek, a także... przygotowujemy dżemy z korzennymi przyprawami.

Składniki:

3,5 kg jabłek,

30 ml soku z cytryny,

200 ml wody,

300 g cukru,

6 gwiazdek anyżu,

łyżka cynamonu.

Sposób przygotowania:

Jabłka umyj, obierz i usuń gniazda nasienne, a następnie pokrój w kostkę. Przełóż do patelni lub garnka z grubym dnem. Zalej sokiem z cytryny i podsmażaj na małym ogniu, cały czas mieszając. Stopniowo dodawaj po kilka łyżek wody, aby jabłka się nie przypaliły. Nie musisz dodawać całej wody podanej w przepisie - znajdź konsystencję dżemu, która będzie ci odpowiadać. Kiedy jabłka się rozpadną, dodaj cukier i dokładnie mieszaj, aby się rozpuścił. Dodaj cynamon i gwiazdki anyżu. Smaż jeszcze kilkanaście minut, aż woda lekko odparuje, a masa będzie mieć konsystencję dżemu. Pod koniec wyjmij gwiazdki anyżu i przełóż gotowy dżem do wyparzonych słoików.

fot. Jesienne przetwory: dżem jabłkowy/Adobe Stock, O.B.

Jeśli chcesz przygotować warzywne jesienne przetwory i zamknąć w słoikach smak lata, możesz wykorzystać dowolne produkty. Niemal wszystkie nadają się do kiszenia. Możesz wykorzystać kapustę pekińską, zrobić klasyczne kiszonki, sięgnąć po kiszone patisony albo orientalne kimchi.

Jeśli chcesz przygotować kiszone warzywa albo lekko kwaśną zimową sałatkę warzywną, ułóż dowolne produkty w słoikach, a następnie przygotuj solankę. Na każdy litr wody przypada czubata łyżka soli. Przygotuj tyle, ile potrzebujesz, zalej warzywa, a następnie dobrze je obciąż.

Możesz także zamarynować warzywa w mieszance wody i octu. W ten sposób przygotujesz pyszny dodatek do obiadu oraz imprezową przekąskę. Owoce jesieni to nie tylko dynia czy patisony. To także szereg innych warzyw i owoców.

fot. Jesienne przetwory: sałatki na zimę/Adobe Stock, Sa Scha

