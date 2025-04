Jesienne drinki rozgrzewają i sprawiają, że jesienne wieczory stają się pełne ciepłej, pluszowej atmosfery. Możesz je przygotować na zimno lub wykorzystać przepisy na grzańce. Jeśli chcesz, sięgnij też po mocniejsze alkohole i przygotuj drinki na bazie wódki lub whiskey.

Ten rozgrzewający drink powstaje na bazie rumu, ale ma w sobie także gęsty syrop cukrowy oraz… masło! To idealna propozycja na naprawdę chłodne wieczory.

Składniki:

40 ml rumu,

20 ml soku jabłkowego,

20 ml soku z cytryny,

20 ml syropu cukrowego,

wrzątek,

łyżka masła.

Sposób przygotowania:

Do kufla lub szklanki wrzuć masło i zalej je wrzątkiem, tak aby wypełnić ¼ naczynia. Mieszaj, aż całe masło się rozpuści. Przygotuj syrop cukrowy, mieszając ze sobą 20 ml wody i 20 g cukru. Do szklanki z roztopionym masłem dodaj rum, sok jabłkowy oraz sok z cytryny. Następnie dodaj gęsty syrop cukrowy. Całość dokładnie wymieszaj. Jeśli w szklance jest jeszcze miejsce, dodaj wrzątku. Udekoruj szczyptą cynamonu.

fot. Jesienne drinki: hot buttered rum/Adobe Stock, mizina

Klasyczny cosmopolitan to typowy imprezowy drink, który kojarzy się głównie z serią “Seksu w wielkim mieście”. Jesienią możesz wzbogacić go o korzenne przyprawy albo laskę cynamonu w ramach dekoracji.

Składniki:

40 ml wódki cytrynowej,

30 ml soku żurawinowego,

15 ml likieru Triple Sec,

15 ml soku z limonki,

do dekoracji: gałązki rozmarynu, owoce aronii lub żurawiny, plasterki limonki.

Sposób przygotowania:

W shakerze umieść wszystkie składnik. Jeśli chcesz, dodaj też kostki lodu. Zamknij shaker i wymieszaj dokładnie, energicznie wstrząsając przez ok. 20 sekund. Przelej do kieliszków, a następnie udekoruj.

fot. Jesienne drinki: cosmopolitan/Adobe Stock, anaumenko

Glögg to tradycyjne szwedzkie grzane wino. Choć szczyt swojej popularności ma w okresie świątecznym, już jesienią warto sięgać po ten doskonały, rozgrzewający, korzenny smak i aromat. Glögg można także kupić w sklepach typu kuchnie świata, jednak w formie gęstego syropu, który możesz dodawać do grzańca. Zobacz, jak go przygotować według tradycyjnych receptur.

Składniki:

butelka wytrawnego wina,

500 ml soku pomarańczowego,

120 g cukru,

skórka z pomarańczy i cytryny,

2 laski cynamonu,

łyżka kardamonu,

garść rodzynek lub owoców aronii.

Sposób przygotowania:

Zamiast kardamonu i cynamonu możesz użyć gotowej przyprawy do grzanego wina. W średnim rondelku zagotuj sok pomarańczowy razem z przyprawami i skórką pomarańczową. Gotuj na małym ogniu ok. 20 minut, a następnie dodaj wino, cukier oraz owoce. Gotuj jeszcze chwilę, ale nie doprowadzaj do wrzenia.

fot. Jesienne drinki: glögg/Adobe Stock, sara_winter

Jeśli chodzi o jesienne drinki, warto postawić nie tylko na wytrawne i mocne, ale także słodkie i delikatne smaki. W tym przepisie wykorzystasz tylko 2 składniki, a efekt będzie fantastyczny.

Składniki:

20 ml wódki orzechowej,

20 ml mleka skondensowanego.

Sposób przygotowania:

Proporcje podane są w ilości potrzebnej na przygotowanie shota. Możesz je dowolnie modyfikować, pamiętając jednak o zachowaniu proporcji 1:1. Wódkę i mleko wlej do shakera. Możesz dodać także lód. Zamknij shaker i całość dobrze wymieszaj. Przelej do kieliszka.

fot. Jesienne drinki: monte shot/Adobe Stock, HandmadePictures

Whiskey ma charakterystyczny, lekko ostry smak, ale doskonale komponuje się z łagodnymi, owocowymi dodatkami. Wykorzystaj prawdziwą jesienną księżniczkę – gruszkę – i stwórz pysznego, jesiennego drinka.

Składniki:

40 ml whiskey,

15 ml wódki gruszkowej,

150 ml soku gruszkowego,

do dekoracji: laska cynamonu i gałązka rozmarynu.

Sposób przygotowania:

Do szklanki wlej whisky i wódkę, a następnie dodaj sok gruszkowy. Dokładnie wymieszaj (nie musisz używać shakera). Udekoruj każdy drink laską cynamonu, gałązką rozmarynu oraz kawałkiem gruszki.

fot. Jesienne drinki: whiskey z sokiem gruszkowym/Adobe Stock, irina

