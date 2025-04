Jesienne desery możesz przygotować na wiele sposobów, wykorzystując nie tylko owoce i słodkie sosy, ale także niektóre warzywa. Królową deserów niezaprzeczalnie jest dynia, której łagodny smak doskonale współgra z owocami czy korzennymi przyprawami. Jesienne desery doskonale uzupełniają się z gorącą kawą.

Reklama

Spis treści:

Ten sos karmelowy możesz wykorzystać do wszystkich deserów, które znajdziesz w tym zestawieniu. Jest łatwy do wykonania, a dodatkowo pysznie smakuje. Możesz przygotować go w wersji na słodko lub klasyczny słony karmel – obie sprawdzą się do jesiennych deserów.

Składniki:

100 g drobnego cukru,

100 g śmietanki 36%,

50 g masła.

Sposób przygotowania:

Śmietanka i masło powinny być w temperaturze zbliżonej do pokojowej. Cukier przełóż do rondelka i rozłóż płasko na dnie. Następnie zacznij podgrzewać, nie mieszaj. Uważaj, aby cukier się nie przypalił. Musi się jedynie lekko rozpuścić i zbrązowieć. Kiedy zauważysz, że cukier zaczyna się dymić, zmniejsz ogień do minimum i dodaj masło. Mieszaj energicznie, aż wszystko się rozpuści i dobrze połączy. Następnie dodaj śmietankę. Zdejmij rondelek z ognia i mieszaj ok. 40 sekund, aż powstanie gęsta, jednolita masa.

fot. Sos karmelowy do jesiennych deserów/Adobe Stock, Anikonaann

Placki dyniowe możesz przygotować na słono lub na słodko. Podawaj je jako pyszny deser lub przekąskę podczas imprez. Pomysłów na potrawy z dyni jest naprawdę mnóstwo, ale placki zdecydowanie są na podium.

Składniki:

ok. 200 g jadalnej części dyni (po obraniu i wydrążeniu),

160 g mąki pszennej,

120 ml gęstego jogurtu naturalnego,

2 jajka,

opakowanie cukru wanilinowego,

2 łyżki drobnego cukru,

łyżeczka proszku do pieczenia,

2 łyżki sosu karmelowego.

Sposób przygotowania:

Dynię zetrzyj na grubych oczkach i przełóż do miski. Dodaj jogurt, jajka i oba cukru. Wymieszaj całość. W osobnej misce wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia, a następnie przesiej ją do mokrych składników i dobrze połącz. Na patelni rozgrzej olej i wykładaj porcję masy. Smaż z każdej strony po kilka minut. Placki nieco urosną, dlatego nie wykładaj masy blisko siebie. Na koniec udekoruj jesienny deser sosem karmelowym lub miodem.

fot. Jesienne desery: placki dyniowe/Adobe Stock, Vladislav Noseek

Pieczone jabłka to niemal jesienny obowiązek. Smakują doskonale, a dodatkowo są sycące i rozgrzewające. Możesz upiec je bez farszu albo wypełnić jesiennymi dobrociami, takimi jak orzechy.

Składniki:

4 duże jabłka,

ok. 60 g granoli,

2 łyżki mieszanki studenckiej,

garść orzechów włoskich,

3 łyżki sosu karmelowego,

100 g serka mascarpone,

łyżka cynamonu,

łyżka cukru.

Sposób przygotowania:

Nastaw piekarnik na 180 stopni. Jabłka umyj i odetnij “kapelusze”. Następnie wydrąż środek, jednak nie za mocno – zbyt cienkie “ścianki” jabłek mogą sprawić, że deser się rozpadnie. Do miski wrzuć wszystkie orzechy, bakalie oraz granolę. Dodaj cukier, cynamon, serek mascarpone oraz sos karmelowy. Wymieszaj całość, a następnie gotową masą nafaszeruj jabłka. Przykryj je “kapeluszami” i włóż do naczynia żaroodpornego. Piecz ok. 20-30 minut. Podawaj ten jesienny deser z sosem karmelowym.

fot. Jesienne desery: pieczone jabłka faszerowane/Adobe Stock, elena_hramowa

Gruszka na francuskim cieście z dodatkiem sera pleśniowego to idealna przekąska na imprezy i spotkania rodzinne. Sama poznałam ten przepis na wieczorze panieńskim koleżanki. To propozycja, która posmakuje nawet tym, którzy za serami pleśniowymi nie przepadają.

Składniki:

2 opakowania ciasta francuskiego,

2-3 gruszki,

2 łyżki miodu,

kawałek sera z niebieską pleśnią lub gorgonzoli,

garść orzechów włoskich.

Sposób przygotowania:

Ciasto francuskie wyłóż na blachę, a następnie podziel na kwadraty lub prostokąty. Wielkość pojedynczych kawałków zależy od wielkości gruszek i od sposobu, w jaki chcesz je pokroić. Gruszki umyj i pokrój w plasterki. Ułóż na cieście francuskim. Na wierzch ułóż kawałki sera pleśniowego oraz posiekane orzechy włoskie. Polej miodem i włóż do piekarnika (180 stopni) na ok. 20-30 minut.

fot. Jesienne desery: gruszki na cieście francuskim/Adobe Stock, wideonet

Granola z owocami sprawdza się idealnie na pierwsze czy drugie śniadanie, ale także na deser lub spotkanie z bliskimi. Możesz modyfikować składniki i dodawać to, co akurat masz w domu.

Składniki:

2 jabłka,

2 gruszki,

ok. 60 g granoli,

100 ml jogurtu naturalnego,

3 łyżki sosu karmelowego,

łyżka cynamonu.

Sposób przygotowania:

Jabłka i gruszki umyj, a następnie pokrój w łódeczki. Przełóż do miski. Dodaj cynamon i sos karmelowy. Wymieszaj całość, aby owoce były całe obtoczone masą. Na dnie słoika ułóż część owoców, dodaj część granoli i jogurt. Znów ułóż granolę i przykryj resztą owoców.

fot. Jesienne desery: granola z owocami/Adobe Stock, Jenifoto

Reklama

Zobacz także przepisy na inne jesienne słodkości: