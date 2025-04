Jesienna kolacja może być przygotowana na słodko i słono. W tym okresie zdecydowanie dominują dynie, jabłka, gruszki oraz korzenne, rozgrzewające przyprawy. Możesz wykorzystać je wszystkie i przygotować ciekawe potrawy, idealne na kolację. Niech chłodne wieczory ocieplą się dzięki tym aromatycznym smakom.

Oto ona, królowa jesieni - jej wysokość dynia! Jej smak sprawia, że możesz ją wykorzystywać w przepisach słodkich i wytrawnych. Te placki będą doskonale pasować do ziołowego dipu.

Składniki:

700 g dyni Hokkaido,

2 jajka,

duża cebula,

ząbek czosnku,

80 g mąki pszennej,

sól i pieprz,

słodka i ostra papryka,

łyżeczka kurkumy,

150 g ricotty,

łyżka ziół prowansalskich,

olej.

Sposób przygotowania:

Najpierw przygotuj dip, aby smaki się przegryzły. Ricottę przełóż do miseczki i wymieszaj, aby powstała bardziej kremowa konsystencja. Dodaj sól, pieprz oraz zioła prowansalskie. Możesz także dodać odrobinę soku z cytryny. Wymieszaj całość i odstaw. Dynię umyj, wydrąż miąższ i pokrój na mniejsze kawałki. Dyni Hokkaido nie trzeba obierać - ma jadalną skórkę. Zetrzyj ją na tarce - połowę na grubych, a połowę na drobnych oczkach. Przełóż do miski. Dodaj jajka i roztrzep je widelcem, mieszając razem z dynią. Możesz też użyć miksera. Następne dodaj mąkę, pokrojoną w kostkę cebulę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Dopraw do smaku. Jeśli masa będzie za rzadka, możesz dodawać po łyżce mąki i sprawdzać, kiedy będzie odpowiednio gęsta. Tak przygotowaną masę wykładaj partiami na mocno rozgrzanej patelni z olejem. Smaż kilka minut z każdego strony, początkowo na większym, później mniejszym ogniu. Każdy placek odsącz z tłuszczu na ręczniku papierowym. Podawaj z sosem. Pyszna jesienna kolacja gotowa!

fot. Jesienna kolacja: placki z dyni/Adobe Stock, ArtCookStudio

Faszerowane lub oblewane domowym karmelem jabłka, to jedne z najpopularniejszych jesiennych potraw. Zdrowa kolacja jesienna też może być przygotowana na słodko - zobacz, jakie to proste.

Składniki:

4 duże jabłka,

60 g płatków owsianych,

2 garści bakalii (np. mieszanki studenckiej),

2 łyżki soku z cytryny,

łyżka miodu,

150 g ricotty lub mascarpone,

płaska łyżeczka cukru pudru,

łyżeczka cynamonu + szczypta do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Jabłka umyj, odetnij wierzch, a następnie wydrąż środek. Usuń z niego gniazda nasienne. Odłóż 4 łyżki ricotty, a resztę (w temperaturze pokojowej) wymieszaj z cukrem pudrem i cynamonem. Dodaj płatki owsiane, bakalie oraz wydrążony środek jabłek, pokrojony lub posiekany na drobno. Całość wymieszaj z miodem i sokiem z cytryny. Wypełnij wydrążone jabłka, udekoruj wierzch cynamonem i przykryj odciętymi wcześniej "kapeluszami". Piecz w 180 stopniach ok. 15 minut. Przed podaniem włóż między jabłka a kapelusze po łyżce ricotty lub mascarpone.

fot. Jesienna kolacja: faszerowane jabłka/Adobe Stock, Anna Om

Ziemniaki można jeść przez cały rok i przygotowywać je na wiele sposobów. Z dodatkiem korzennych przypraw stworzą pyszną jesienną przekąskę, idealną na kolację lub na maraton seriali.

Składniki:

500 g ziemniaków,

2 łyżki oliwy z oliwek,

łyżeczka kurkumy,

chili,

słodka papryka,

majeranek,

tymianek,

rozmaryn,

sól i pieprz,

przecier pomidorowy.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki dobrze wyszoruj i przekrój na pół. Następnie każdą połówkę pokrój w grube paski. W ten sposób powstaną łódeczki. Przerzuć je do miski, a następnie zasyp łyżeczką kurkumy i resztą przypraw w dowolnej ilości. Zalej oliwą i dobrze wymieszaj. Wszystkie ziemniaki muszą być pokryte przyprawami. Tak przygotowane rozłóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i włóż do piekarnika (250 stopni) na ok. 30 minut. Przygotuj sos, mieszając przecier pomidorowy z majerankiem, słodką papryką, chili oraz solą i pieprzem. Przełóż go do miseczki i podawaj obok upieczonych ziemniaków.

fot. Jesienna kolacja: pieczone ziemniaki/Adobe Stock, yuliiaholovchenko

Gruszki to kolejny symbol jesieni. Doskonale pasują zarówno do słodkich, jak i wytrawnych dań. Lubią towarzystwo orzechów i sera pleśniowego, a także miodu oraz cynamonu. To świetny pomysł na szybką kolację jesienną.

Składniki:

opakowanie ciasta francuskiego,

łyżka roztopionego masła,

duża gruszka,

łyżka miodu,

garść orzechów włoskich,

opakowanie sera pleśniowego (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Gruszkę umyj i pokrój na cienkie plasterki (wzdłuż). Usuń też gniazda nasienne. Na blasze wyłożonej papierem do pieczenia rozłóż ciasto francuskie, polej masłem i lekko rozwałkuj. Następnie kawałki gruszki układaj obok siebie, tak aby na każdym kawałku ciasta był jeden plaster gruszki. Polej miodem, posyp częścią posiekanych orzechów i od razu pokrój ciasto na kawałki lub upiecz w całości. Włóż do piekarnika (220 stopni) na ok. 20 minut. Podawaj z resztą orzechów i serem pleśniowym lub ricottą na słodko.

fot. Jesienna kolacja: gruszka na cieście francuskim/Adobe Stock, wideonet

Przygotowanie zdrowej kolacji to nie tylko wymyślne potrawy. Możesz przygotować także ciekawe kanapki, którymi będą zajadać się wszyscy miłośnicy jesiennych smaków.

Składniki:

400 g dyni Hokkaido,

Kilka kromek chleba (dobrze sprawdza się bagietka)

2 małe papryki,

2 łyżki pestek dyni,

łyżka oliwy,

łyżeczka miodu,

łyżeczka słodkiej papryki,

sól i pieprz,

masło lub margaryna do smarowania,

gałązki rozmarynu do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Dynię umyj i pokrój w kostkę (nie musisz jej obierać, dynia Hokkaido ma jadalną skórkę). Paprykę umyj i pokrój w paski lub kostkę. Warzywa przełóż do naczynia żaroodpornego, polej oliwą, posyp przyprawami i włóż do piekarnika. Piecz w 200 stopniach przez 15-20 minut, aż warzywa zmiękną. Następnie zmniejsz temperaturę do 150-170 stopni i upiecz kromki chleba, aby skórka i środek się zarumieniły. Gotowe grzanki posmaruj masłem, wyłóż na wierzch upieczone warzywa, a całość udekoruj gałązkami rozmarynu i pestkami dyni. Możesz podawać też z pokruszonym serem feta.

fot. Jesienna kolacja: grzanki z dynią/Adobe Stock, karepa

