Nie tylko bułka tarta z masłem... 4 pomysły na sos do fasolki szparagowej

Jaki sos do fasolki szparagowej będzie najlepszy? To zależy od tego, na co akurat masz ochotę. Możliwości jest mnóstwo! Możesz sięgnąć po klasyczny sos śmietanowy, pomidorowy albo zaszaleć z holenderskim sosem, kojarzącym się głównie z jajkami i szparagami. Jeśli chcesz coś lekkiego i wyrazistego w smaku, sięgnij po sos winegret.