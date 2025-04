Jak się robi tradycyjny pasztet świąteczny, aby nie był suchy i pysznie smakował zarówno na chlebie, jak i samodzielnie? Najważniejsze są odpowiednie proporcje składników oraz dobre przygotowanie mięsa. Musi ono być soczyste, aby gotowy pasztet był gładki i aksamitny.

Reklama

Spis treści:

Mięso z indyka jest soczyste, wychodzi gładkie i jest uważane za jedno z najzdrowszych mięs. Ten kremowy pasztet jest idealny na święta, ale także na inne uroczystości i spotkania z bliskimi.

Składniki:

500 g fileta z indyka,

300 g podudzia z indyka,

pęczek włoszczyzny,

2 średnie cebule,

duża natka pietruszki,

miękka bułka,

2 łyżki masła,

kilka listków laurowych,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

2 ząbki czosnku,

2 jajka,

szczypta gałki muszkatołowej,

sól i pieprz,

2 łyżki bułki tartej,

olej do wysmarowania formy.

Sposób przygotowania:

Włoszczyznę oraz jedną cebulę obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Wrzuć do garnka i zalej wodą (ok. 2 litrami). Dodaj także listki laurowe, ziele angielskie i sól oraz pieprz. Doprowadź do wrzenia i gotuj na bardzo małym ogniu przez ok. 1.5-2 godziny. Następnie wystudź. Następnie do miski włóż bułkę i zalej gotowym bulionem, a następnie odstaw na ok. 10 minut. Bułka musi w całości nasiąknąć płynem. Na patelni rozgrzej masło, a następnie zeszklij na nim pokrojoną w kostkę drugą cebulę. Dodaj także przeciśnięty przez praskę czosnek oraz pokrojone na kawałki, umyte mięso. Podsmaż, a następnie duś pod przykryciem przez ok. 10 minut. Gotowe mięso z cebulą i czosnkiem, warzywa z bulionu, bułkę oraz przyprawy zmiel w maszynce do mięsa lub przy pomocy blendera. Masa powinna być gładka i bardzo kremowa. Dodaj do niej jajka i wymieszaj całość. Przełóż do formy keksowej wysmarowanej olejem i obsypanej bułką tartą, a następnie włóż do piekarnika (170 stopni) na ok. 50 minut. Studź w formie.

fot. Pasztet świąteczny z indyka/Adobe Stock, gkrphoto

Żurawina, świeża czy suszona, to prawdziwy smak świąt. Można ją wykorzystać do dżemów, sosów, a także syropów do herbaty. Świetnie sprawdzi się także jako dodatek do pasztetów. Idealnie podkreśli ich smak i doda odrobiny słodyczy. Także pasztet wegetariański z żurawiną będzie smakował doskonale.

Składniki:

kilogram mięsa wieprzowego,

200 g boczku,

120 g wątróbki wieprzowej,

100 g suszonej żurawiny,

pęczek włoszczyzny,

4-5 cebul,

2 jajka,

bułka,

300 g suszonych grzybów,

kilka listków ziela angielskiego,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

szczypta gałki muszkatołowej,

szczypta mielonego imbiru,

pieprz i sól.

Sposób przygotowania:

Grzyby wymocz w wodzie przynajmniej przez godzinę. Mięso oraz wątróbkę oczyść, pokrój na mniejsze kawałki i wrzuć do garnka. Dodaj ziele angielskie oraz liście laurowe, a następnie zalej wodą i doprowadź do wrzenia. Dodaj pokrojoną włoszczyznę i gotuj na małym ogniu ok. godzinę. Następnie przecedź i bulionem zalej bułkę i pozostaw na ok. 10 minut, aby nasiąkła. Grzyby, mięso, warzywa oraz namoczoną bułkę przełóż do miski i bardzo dokładnie zmiel. Dodaj żurawinę, jajka oraz dopraw do smaku. Wymieszaj całość, a następnie przełóż masę do keksówki. Piecz w 180 stopniach ok. 40 minut, do suchego patyczka.

fot. Pasztet świąteczny na Boże Narodzenie/Adobe Stock, teressa

Pistacje idealnie dopełniają smak świątecznych pasztetów, zarówno w wersji mięsnej, jak i warzywnej. Możesz użyć zarówno naturalnych, jak i lekko solonych orzechów. Pasztet z orzechami sprawdzi się nie tylko na Boże Narodzenie, ale także Wielkanoc oraz inne rodzinne okazje.

Składniki:

330 g schabu wieprzowego,

150 g boczku,

200 g karczku wieprzowego,

100 g wątróbki wieprzowej,

2 łyżki masła,

pęczek włoszczyzny,

kilka listków laurowych,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

2 jajka,

bułka,

sól i pieprz,

60 g pistacji,

szczypta gałki muszkatołowej.

Sposób przygotowania:

Wszystkie mięsa umyj, oczyść i pokrój na mniejsze kawałki. Warzywa obierz i wrzuć wszystko do garnka. Dodaj liście laurowe oraz ziele angielskie, a następnie zalej ok. 2 litrami wody. Doprowadź do wrzenia, a następnie gotuj ok. 1.5 godziny i wystudź. Odcedzony wywar przelej do dwóch misek. Do jednej włóż bułkę, a do drugiej - pokrojone na pół pistacje. Pozostaw, aż orzechy zmiękną, a bułka dobrze nasiąknie bulionem. Mięso, warzywa, miękkie masło oraz przyprawy przełóż do miski. Dodaj bułkę, a następnie całość dokładnie zmiel. Dodaj jajka oraz pistacje. Całość wymieszaj i przełóż do keksówki wysmarowanej olejem. Piecz w 180 stopniach ok. 50 minut.

fot. Świąteczny pasztet/Adobe Stock, Anatoly Repin

Reklama

Zobacz także inne przepisy na mięsne i warzywne pasztety: