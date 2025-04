Z wiśni można zrobić niemal wszystkie rodzaje domowych przetworów. Świetnie nadają do dżemów i konfitur - podawane ze świeżym pieczywem i białym serem, to doskonały pomysł na letnie śniadanie lub kolację. Z wiśni można przygotować również pyszne soki i nalewki - nalewka z wiśni to jeden z najbardziej docenianych przez Polaków trunków.

Przepis na konfiturę z wiśni

Składniki:

2 kg wiśni,

1,5 kg cukru.

Sposób przygotowania:

Wiśnie umyj i przełóż do dużego garnka. Owoce zasyp cukrem i odstaw na całą noc. Odlej sok, a wiśnie smaż do czasu, aż będą miały szklisty wygląd. Włóż do słoiczków i pasteryzuj około 20 minut. Po skończeniu pasteryzacji odwróć słoiki do góry dnem i wstaw do spiżarni. Konfitura z wiśni to idealny dodatek do naleśników lub słodkich placuszków.

Przepis na chłodnik z wiśni

Składniki:

1/2 kilograma wydrylowanych wiśni,

1 łyżka soku z cytryny,

2 łyżki cukru (jeśli ktoś nie lubi kwaśnego smaku wiśni, może dodać więcej),

kilka goździków,

1 łyżeczka cynamonu,

200 ml wody,

1 łyżka mąki ziemniaczanej,

3 łyżki śmietany.

Sposób przygotowania:

Wiśnie umyj i przełóż do rondla. Dodaj sok z cytryny, cynamon i cukier. Dolej pół szklanki wody i duś na małym ogniu. Zupę po rozgotowaniu zmiksuj. Mąkę wymieszaj bardzo dokładnie z połową wody, dodaj do zmiksowanej zupy i zagotuj. Dodaj kilka goździków do smaku. Po ostudzeniu włóż wiśniową zupę do lodówki. Podawaj chłodnik z wiśni z kleksem gęstej śmietany.

Przepis na ciasto z wiśniami

Składniki:

3 szklanki mąki pszennej,

1 szklanka cukru,

3 jajka,

2 łyżki śmietany,

pół kostki margaryny,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

dowolna ilość wiśni.

Sposób przygotowania:

Wiśnie umyj i wydryluj. Oddziel żółtka od białek. Białka ubij na sztywną pianę, dodaj cukier. Żółtka wymieszaj z mąką i proszkiem do pieczenia i delikatnie przekładaj do masy białkowej. Dodaj śmietanę i znów delikatnie wymieszaj. Przełóż ciasto do formy wysmarowanej margaryną, na wierzchu ułóż wiśnie. Piecz ciasto z wiśniami w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około 30-40 minut.

Przepis na sok z wiśni

Składniki:

1 kg wiśni,

sok z jednej cytryny,

1 kg cukru.

Sposób przygotowania:

Wiśnie umyj, wydryluj i przełóż do garnka. Owoce zasyp cukrem i dodaj sok z cytryny. Odstaw na kilka godzin aż owoce puszczą sok. Całość zagotuj i zostaw na gazie przez około 30 minut. Gorący sok przelej do wyparzonych butelek lub słoiczków i szczelnie zamknij. Sok z wiśni pasteryzuj przez około 15 minut.

Przepis na sos wiśniowy

Składniki:

1/2 kilograma wydrylowanych wiśni,

1 łyżka mąki,

1 łyżka masła,

200 ml wody,

200 ml mleka,

cukier do smaku.

Sposób przygotowania:

W dużym garnku roztop masło i uduś na nim wiśnie przez około 7-8 minut. Odstaw i zasyp mąką. Zalej wodą i wyrób na jednolitą masę. Dodaj cukier, mleko i zagotuj. Sos wiśniowy to doskonały dodatek do waniliowych deserów, np. budyniów.

