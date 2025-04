Przetwory z truskawek nie są trudne w przygotowaniu. Najdłuższym etapem jest dokładne pozbawienie szypułek wszystkich owoców oraz ewentualne gotowanie czy smażenie. Efekt jest jednak wart poświęconego czasu! Sklepowe dżemy, konfitury czy musy truskawkowe, nawet nie umywają się do przetworów z truskawek, zrobionych własnoręcznie. Zobacz te pyszne przepisy i wybierz coś dla siebie.

Lekko kwaśny i orzeźwiający dżem truskawkowy idealnie sprawdza się jako dodatek do gorących tostów, croissantów i ciast. Będzie też idealnym dodatkiem do owsianek oraz domowych lodów. Jego przygotowanie jest bardzo proste.

Składniki:

5 kg truskawek,

1,5 kg cukru.

Sposób przygotowania:

Starannie umyte i odszypułkowane truskawki wrzuć do rondla i posyp cukrem. Trzeba dobrze potrząsnąć garnkiem, aby wszystkie owoce pokryły się cukrem równomiernie. Pozostaw je na kilka godzin, aż puszczą sok. Po tym czasie postaw rondel na niezbyt dużym ogniu i zagotuj, następnie zwiększ płomień i smaż, od czasu do czasu mieszając, przez około pół godziny. Następnie przekładaj dżem do dobrze umytych, wyparzonych wrzątkiem, jeszcze gorących słoików – twistów, zamknij i wstaw do rondla z podwójnym dnem (lub wkładką w kształcie sita, chroniącą słoiki przed popękaniem podczas gotowania). Możesz też wyłożyć dno rondla ściereczką lub ręcznikami papierowymi. Zalej słoiki wodą do wysokości szyjki pod zakrętką. Gotuj słoiki na bardzo małym ogniu – mają się pojawiać pojedyncze bąbelki powietrza. Następnie słoiki szybko wystudź, wymieniając gorącą wodę na zimną. Następnie wyjmij słoiki z gotowymi przetworami z truskawek i odstaw w chłodne miejsce.

fot. Przetwory z truskawek: dżem truskawkowy/Adobe Stock, Надія Коваль

Konfitura będzie pysznym dodatkiem do aromatycznych i lekkich deserów truskawkowych oraz genialnym dodatkiem do niektórych dań mięsnych. Możesz wykorzystać ją także jako dodatek do owsianki czy deseru jogurtowo-owocowego na zimno.

Składniki:

2 kg truskawek,

600 ml wody,

2,2 kg cukru,

sok z cytryny.

Sposób przygotowania:

Dojrzałe truskawki dokładnie umyj, osusz, pozbaw szypułek. Pokrój na kawałki. Z cukru i wody ugotuj syrop. Do gorącego włóż owoce, wymieszaj, przykryj, odstaw do następnego dnia. Następnego dnia dodaj sok z cytryny, wymieszaj, zagotuj, zdejmij pianę. Wystudź. Trzeciego dnia konfiturę z truskawek znów zagotuj, zdejmij pianę, zlej syrop. Gorącą owocową masę przełóż do wyparzonych słoików. Zakręć, ustaw na pokrywkach, pozostaw, aż przetwory z truskawek wystygną. Gorący syrop można wlać do butelki, zamknąć ją i pasteryzować 15 minut.

fot. Przetwory z truskawek: konfitura/Adobe Stock, Stephanie Frey

Truskawki w syropie to idealny dodatek do owsianek i ciast. Świetnie sprawdzą się także jako dekoracja deserów, placków na słodko oraz baza owocowych sałatek. Syrop za to możesz wykorzystać do herbaty lub mieszać z wodą i pić z dodatkiem kostek lodu.

Składniki:

2 kilogramy truskawek,

900 g cukru,

500 ml wody.

Sposób przygotowania:

Truskawki umyj, osusz i usuń szypułki. Owoce ułóż w słoikach - powinny zająć całą jego pojemność, ale nie wciskaj ich na siłę, aby się nie zgniotły. Wodę wlej do rondelka i zagotuj. Następnie dodaj cukier i energicznie mieszaj aż do rozpuszczenia. Gorącym syropem zalej truskawki, zamknij słoiki i zapasteryzuj lub wystudź dnem do góry.

fot. Przetwory z truskawek: truskawki w syropie/Adobe Stock, anna_shepulova

Sok z truskawek jest prosty w przygotowaniu, ale konieczna będzie wyciskarka lub sokowirówka. Idealnie sprawdzi się jako dodatek do herbat albo baza pysznych letnich drinków.

Składniki:

kilogram truskawek (waga po przebraniu i odszypułkowaniu),

200 g cukru,

Sposób przygotowania:

Truskawki umyj i przepuść przez sokowirówkę. Z resztek możesz zrobić pyszny mus do deserów. Gotowy sok wlej do rondelka i podgrzej. Kiedy będzie ciepły, dodaj cukier i mieszaj, aż całkowicie się rozpuści. Przelej sok do słoików i wystudź dnem do góry.

fot. Przetwory z truskawek: sok/Adobe Stock, Yulia Furman

