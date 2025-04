Najprostszym przepisem na karczochy jest upieczenie ich lub usmażenie z dodatkiem oliwy z oliwek, czosnku, świeżych ziół i soku z cytryny. Karczochy mogą stanowić samodzielne danie albo być jednym ze składników sałatki, pizzy lub tarty. Mogą też stanowić pyszny dodatek do dań obiadowych.

Karczochy można smażyć, gotować, piec, a także grillować. W przypadku dużych główek można je też faszerować podobnie jak kalarepę.

Spis treści:

Zanim zaczniesz przygotowywać dania z karczochów, musisz je obrać. Na początku odetnij łodygę nad nasadą. Następnie obetnij zewnętrzne, twarde liście oraz końcówki tych, które pozostały na 1/3 wysokości. Na koniec pokrój karczocha na pół i usuń wewnętrzne, niejadalne listki.

W trakcie wstępnej obróbki przygotowane karczochy umieść w zakwaszonej octem lub cytryną misce z wodą, aby nie ściemniały.

Gotowanie

Karczochy zanurz w wodzie w całości. Należy pamiętać, że na jednego karczocha powinien przypadać przynajmniej 1 litr wody. Gotuj je w osolonej wodzie z dodatkiem oliwy i kilku kropel cytryny. Całkowity czas gotowania to ok. 35–40 minut, aż warzywa staną się miękkie.

Duszenie

Bardziej aromatyczną możliwością przyrządzenia karczocha, jest duszenie w oliwie. Do 1 szklanki oliwy dodaj 2-3 ząbki czosnku, kilka liści laurowych lub inne suszone zioła wedle uznania. Połówki warzyw powinno się dusić około 30 minut. Do karczochów pasuje białe, wytrawne wino.

Pieczenie



Karczochy można również upiec w piekarniku. Wystarczy natrzeć je oliwą z oliwek i wstawić na 45 minut na 180 stopni.

Jakie karczochy kupować?

Karczochy mogą mieć zielony lub fioletowo-zielony kolor. Powinny być jędrne i posiadać twarde, ostre liście. Płatki powinny ściśle do siebie przylegać. Najlepiej jest przygotować karczochy od razu po przyniesieniu do domu. W razie potrzeby można zamrozić oraz przechowywać do kilku miesięcy.

Najprostszy przepis na karczochy to usmażenie ich z dodatkiem aromatycznej oliwy, ziół i soku z cytryny. Tak przygotowane będą pysznym dodatkiem do dań mięsnych i wegetariańskich, a także składnikiem lekkich wiosennych sałatek.

Składniki:

6 karczochów,

sok z 1 cytryny,

oliwa z oliwek,

ulubione świeże zioła, np. tymianek,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Wlej wodę do garnka, dodaj sok z cytryny i sól. Zagotuj. Karczochy przytnij na górze na 1/3 wysokości i odetnij dół tuż przy nasadzie ogonka. Obierz zewnętrzne listki i przekrój wzdłuż. Wrzuć je do gotującej się wody na 10 minut. Po tym czasie odcedź i osusz warzywa na ręczniku papierowym. Na patelni rozgrzej oliwę, wrzuć karczochy i drobno posiekany czosnek. Smaż do momentu, aż lekko zbrązowieją. Wyłóż karczochy na talerz, oprósz solą, pieprzem i skrop sokiem z cytryny. Podawaj ze świeżym tymiankiem.

fot. Prosty przepis na karczochy/iStock, JackF

Karczochy po rzymsku, czyli carciofi alla romana, są duszone na patelni, najczęściej w dużych kawałkach. Idealnie smakują oprószone gruboziarnistą solą i lekko skropione sokiem z cytryny.

Składniki:

6 karczochów,

sok z cytryny,

pęczek pietruszki,

50 g bułki tartej,

1 ząbek czosnku,

oliwa z oliwek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Pietruszkę posiekaj i dodaj do niej oliwę, bułkę tartą, czosnek, sól i pieprz. Wszystko lekko wymieszaj. Karczochy przytnij i odetnij dół tuż przy nasadzie ogonka. Obierz zewnętrzne listki i przekrój wzdłuż. Małą łyżeczką wyjmij środek karczocha. Tak przygotowane karczochy wstaw do wody z sokiem z cytryny, aby nie ściemniały. Za pomocą łyżeczki nałóż farsz do karczochów. Do rondla o grubym dnie wlej kilka łyżek oliwy. Ułóż karczochy łodygą do góry i smaż przez 2 minuty. Następnie wlej wodę do połowy wysokości warzyw, przykryj i duś karczochy na wolnym ogniu przez około 30 minut.

fot. Przepisy na karczochy: karczochy po rzymsku/iStock, JackF

Karczochy, dowolnie przygotowane, mogą świetnie uzupełnić pyszne sałatki. Lubią towarzystwo żółtych i białych serów, świeżej zieleniny, a także pomidorków koktajlowych i lekkich cytrynowych dressingów.

Składniki:

4 upieczone karczochy (przepis niżej),

1 mała czerwona cebula,

200 g pomidorków koktajlowych,

świeży szpinak,

garść czarnych oliwek z pestkami,

100 g sera feta,

5 łyżek oliwy z oliwek,

sok z 1/2 cytryny,

świeża bazylia,

1 łyżeczka suszonego oregano,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Przygotuj dressing: oliwę z oliwek wymieszaj z sokiem z cytryny, solą, pieprzem i oregano. Na miskę wyłóż umyte liście szpinaku, pomidorki koktajlowe przekrojone na pół, oliwki, cebulę pokrojoną w krążki i pokrojone pieczone karczochy. Całość polej przygotowanym sosem z oliwy. Na wierzch pokrusz ser feta i dodaj kilka listków bazylii. Sałatkę z karczochami podawaj ze świeżym pieczywem albo grzankami. Całość przed podaniem skrop sokiem z cytryny.

fot. Przepis na karczochy: sałatka z karczochami/iStock, barol16

Karczochy z piekarnika to kolejna propozycja na te warzywa, która może sprawdzić się zarówno w postaci samodzielnej przekąski, jak i dodatku do obiadu czy wspomnianej wyżej sałatki. Przygotujesz je dosłownie w kilka chwil.

Składniki:

6 karczochów,

2 ząbki czosnku,

sok z 1 cytryny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 180 stopni C. Karczochy przygotuj jak w pierwszym przepisie i zanurz je w wodzie z sokiem z cytryny. Oliwę wymieszaj z czosnkiem, skórką z cytryny, solą i oregano. Karczochy wyjmij z wody, osusz, posmaruj przygotowaną oliwą i ułóż na blaszce. Przykryj folią aluminiową i piecz przez około 45 minut. Pieczone karczochy to świetny dodatek do klasycznego obiadu albo sałatki.

fot. Prosty przepis na karczochy/iStock, carlosgaw

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 04.08.2020.

