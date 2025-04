Jajka to bogactwo minerałów i witamin z grupy B oraz potasu. Możemy je przygotować z dowolnymi pastami z majonezem oraz warzywami. Najpopularniejsze jajka na twardo podawane na kanapki lub jako przystawki nie ustępują tym w koszulkach. Sprawdź nasze przepisy na doskonałe jajka za każdym razem!

Jajka faszerowane

Oto składniki na jajka faszerowane:

10 jajek

4 łyżki majonezu

2 łyżki kwaśnej śmietany

łyżka musztardy

papryka

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta słodkiej papryki w proszku

Jak zrobić jajka faszerowane?

Jajka gotujemy we wrzącej i osolonej wodzie przez 8 minut. Odstawiamy do ostygnięcia i obieramy ze skorupek. Następnie przepoławiamy każde z nich i wyciągamy żółtka. Przekładamy do miski i rozgniatamy za pomocą widelca lub w blenderze na gładką masę. Dodajemy musztardę, śmietanę oraz majonez i dokładnie mieszamy. Doprawiamy solą, pieprzem i słodką papryką w proszku. Na koniec kroimy w drobną kostkę paprykę i dokładamy do całości. Przyrządzoną masą nadziewamy każde białko jajka i dekorujemy pietruszką.

Jajka na twardo

Oto składniki na jajka na twardo:

jajka

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić jajka na twardo?

Jajka gotujemy we wrzącej i osolonej wodzie przez 8 minut. Następnie odstawiamy do wystygnięcia i obieramy ze skorupki. Doprawiamy solą i pieprzem. Tak przygotowane jajka doskonale smakują w asyście pomidorów na kanapki lub do sałatki.

Jajka w koszulkach

Oto składniki na jajka w koszulkach:

3-4 jajka

3 łyżeczki octu

masło

szczypta soli

Jak zrobić jajka w koszulkach?

Jajka należy pozostawić do ocieplenia przynajmniej na 10-15 minut. Następnie do garnka wlewamy wodę i doprawiamy solą. Do wrzącej wody wlewamy ocet. Jajko wlewamy prostu ze skorupki na wrzącą wodę i natychmiast za pomocą łyżeczki kręcimy koła w wodzie. Gotujemy przez 6-8 minut w zależności od tego, czy chcemy, aby żółtko było płynne czy nie. Tak przygotowane polewamy rozpuszczonym masłem. Dobrze komponuje się również z sosem holenderskim.

