Izaura na dwa sposoby według siostry Anastazji. Szczypta tej taniej przyprawy podbije czekoladowy smak wypieku

Ciasto Izaura siostry Anastazji to pyszna wariacja na temat marmurkowego sernika lub ciasta ze śmietankowym kremem. Wystarczy kilka składników, odrobina czasu i garść miłości do pieczenia, by stworzyć deser, który podbije serca wszystkich domowników. Idealnie smakuje zarówno na ciepło, jak i zimno.